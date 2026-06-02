Σε διαβούλευση το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών – Μέτρα για ρύθμιση χρεών, στέγαση και παράνομο τζόγο

Από σήμερα έως τις 15 Ιουνίου 2026 τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το Σχέδιο Νόμου του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται και διατάξεις που αφορούν τα νέα μέτρα στήριξης για το διαθέσιμο εισόδημα, το ιδιωτικό χρέος και τη στέγη.

Πρόκειται για το σχέδιο νόμου του υπουργείου που φέρει τον τίτλο: «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου, μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης και ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών, μισθολογικές και φορολογικές διατάξεις, ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, ρυθμίσεις για την Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων και βελτίωση του πλαισίου για τα παίγνια, ρυθμίσεις για την Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε. και λοιπές διατάξεις» και στο πλαίσιο αυτό:

Ενισχύεται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), ώστε να μπορεί να προβαίνει σε άμεση αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, ταυτοποιώντας εμπλεκόμενους λογαριασμούς και ιστοσελίδες.

Αναβαθμίζεται το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων, στα μέλη του οποίου αποδίδεται αρμοδιότητα ειδικού ανακριτικού υπαλλήλου για τη διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που σχετίζονται με την αγορά τυχερών παιγνίων.

Προβλέπεται άμεση και για έως ένα έτος σφράγιση καταστημάτων, καθώς και αφαίρεση άδειας λειτουργίας από τους Δήμους, για καταστήματα στα οποία διεξάγεται παράνομος τζόγος.

Θεσπίζονται αυστηρές διοικητικές και ποινικές κυρώσεις για τους παραβάτες, καθώς και ποινές φυλάκισης για όσους παρεμποδίζουν τον έλεγχο. Αναλυτικότερα, οι διατάξεις προβλέπουν:

Ενίσχυση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Σύσταση νέων οργανικών θέσεων και ρυθμίσεις θεμάτων προσωπικού. Συγκεκριμένα, αυξάνεται σε 110 από 80 σήμερα ο συνολικός αριθμός οργανικών θέσεων της Επιτροπής. Από αυτές, οι 70 θέσεις αφορούν διοικητικό προσωπικό και οι υπόλοιπες 40 ειδικό επιστημονικό προσωπικό με εξειδίκευση στα τυχερά παιχνίδια.

Δυνατότητα μετάταξης προσωπικού στην Ε.Ε.Ε.Π., κατόπιν σχετικής αίτησης και αξιολόγησης από πενταμελή Επιτροπή.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία της Επιτροπής, τους κανονισμούς λειτουργίας και τις κανονιστικές της αρμοδιότητες.

Η Ε.Ε.Ε.Π. χαράσσει την εθνική στρατηγική για το υπεύθυνο παιχνίδι και δύναται να συνάπτει συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών — όπως μελέτες, έρευνες και δράσεις — στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την αντιμετώπιση του εθισμού.

Μέτρα για τον έλεγχο της παράνομης διαδικτυακής δραστηριότητας

Κατάρτιση καταλόγου μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων («blacklist»), αποκλεισμός πρόσβασης και έλεγχος ονομάτων χώρου.

Ρύθμιση για τα κατασχεμένα χρήματα παικτών, με αντιμετώπιση του ζητήματος της δέσμευσης ή κατάσχεσης λογαριασμών παικτών από την Α.Α.Δ.Ε.

Διοικητικές κυρώσεις και έλεγχοι

Επιβολή διοικητικών κυρώσεων σε παρόχους διαδικτύου και διαφημιζόμενους που σχετίζονται με παράνομη διοργάνωση και διεξαγωγή παιγνίων.

Επιβολή κατ’ αποκοπήν προστίμου από 1.000 έως 2.000.000 ευρώ ανά παράβαση ή και ανά παιγνιομηχάνημα, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Προσωρινή ανάκληση άδειας έως τρεις μήνες ή οριστική ανάκληση, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης.

Όσοι διαφημίζουν παράνομα τυχερά παίγνια μέσω διαδικτυακών καναλιών – όπως influencers, streamers, digital ad networks, affiliates και διαφημιστές – τιμωρούνται με πρόστιμο από 5.000 έως 50.000 ευρώ ανά παράβαση.

Ποινικές κυρώσεις

Για παράνομα μη τυχερά παιχνίδια προβλέπεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον τριών ετών και χρηματική ποινή από 10.000 έως 500.000 ευρώ. Μέχρι σήμερα, η χρηματική ποινή στις αντίστοιχες περιπτώσεις κυμαινόταν από 100.000 έως 200.000 ευρώ ανά παιγνιομηχάνημα ή από 200.000 έως 500.000 ευρώ μέσω διαδικτύου.

Για παράνομα τυχερά παιχνίδια προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 50.000 έως 700.000 ευρώ. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει χρηματική ποινή 700.000 ευρώ και κάθειρξη δέκα ετών.

Εφόσον η διοργάνωση παράνομου τζόγου τελείται κατ’ επάγγελμα, σε εμπορική κλίμακα, με συμμετοχή ανήλικων παικτών ή σε κατάστημα που επαναλειτουργεί μετά από παραβίαση της σφράγισης, προβλέπεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή από 100.000 έως 800.000 ευρώ. Σήμερα δεν προβλέπεται αντίστοιχη κλιμάκωση.

Η ποινή φυλάκισης για όσους διοργανώνουν τυχερά παιχνίδια χωρίς τις απαιτούμενες άδειες ή/και πιστοποιήσεις ορίζεται σε τουλάχιστον ένα έτος και συνοδεύεται από χρηματική ποινή. Εφόσον τα παίγνια που διοργανώνονται είναι τυχερά, προβλέπεται φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και χρηματική ποινή.

Όποιος συμμετέχει σε τυχερό παίγνιο που διοργανώνεται χωρίς άδεια τιμωρείται με ποινή φυλάκισης έως δύο ετών και χρηματική ποινή, η οποία σε περίπτωση υποτροπής αυξάνεται από 5.000 έως 20.000 ευρώ.

Ανακριτικές αρμοδιότητες

Αποδίδονται ανακριτικές αρμοδιότητες στο Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων.

Φορολόγηση κερδών

Αυξάνεται η φορολόγηση στα κέρδη των παικτών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο.

Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις για συνταξιούχους του Δημοσίου παθόντων εν υπηρεσία και συναφών κατηγοριών

Με πλέγμα διατάξεων του Σχεδίου Νόμου επιλύονται ζητήματα αναπροσαρμογής των συντάξεων κατόπιν εφαρμογής των νέων μισθολογικών νόμων για στρατιωτικούς και των εκ του νόμου εξομοιούμενων με αυτούς που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του ΓΛΚ, όπως παθόντες εν υπηρεσία ή προσώπων που λαμβάνουν τη σχετική σύνταξη λόγω θανάτου, καθώς και των πολεμικών συνταξιούχων και λοιπών κατηγοριών.

Συμπληρωματικός προϋπολογισμός 800 εκατ. ευρώ και μέτρα στήριξης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Στο ίδιο Σχέδιο Νόμου περιλαμβάνεται ο συμπληρωματικός προϋπολογισμός, καθώς και πρόσθετα μέτρα στήριξης συνολικού ύψους 800 εκατ. ευρώ.

Οι παρεμβάσεις αφορούν:

την ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος,

τη στήριξη οικογενειών με παιδιά και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων,

την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, με μέτρα που επηρεάζουν την πλευρά της προσφοράς, καθώς και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Συγκεκριμένα προβλέπονται:

Ρυθμίσεις για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ιδιωτικό χρέος

Διευρύνεται ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, καθώς μειώνεται σε 5.000 ευρώ , από 10.000 ευρώ σήμερα , το ελάχιστο όριο οφειλών.

Παρέχεται για πρώτη φορά η δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης λοιπών ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού.

Θεσπίζεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για οφειλές που δεν είχαν ρυθμιστεί έως το τέλος του 2023.

Παρέχεται δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού, εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής του και ρυθμίσει τις λοιπές βεβαιωμένες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και τη στήριξη αγροτών

Θεσπίζεται η νέα διαδικασία απαλλαγής από τον ΕΦΚ στο αγροτικό πετρέλαιο με απευθείας έκπτωση στην αντλία μέσω ειδικής ψηφιακής πλατφόρμας της ΑΑΔΕ.

Προβλέπεται η επέκταση της εφαρμογής του ειδικού Τιμολογίου ΓΑΙΑ και σε νέους αγρότες, προκειμένου να επωφεληθούν από το χαμηλότερο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Ενισχύσεις για οικογένειες, συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες

Θεσπίζεται έκτακτη οικονομική ενίσχυση προς οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο, με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Αυξάνεται σε 300 ευρώ, από 250 ευρώ σήμερα, η ενίσχυση που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε συνταξιούχους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, με αποτέλεσμα να αυξάνεται και ο αριθμός των δικαιούχων.

Την ίδια στιγμή, την ενίσχυση των 300 ευρώ θα λαμβάνουν από την ηλικία των 60 ετών , αντί των 65 , όσοι λαμβάνουν αποκλειστικά σύνταξη χηρείας.

Παρεμβάσεις για τη στέγαση

Επιστροφή ενοικίου : Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών.

: Διευρύνονται τα εισοδηματικά όρια για την επιστροφή ενός ενοικίου, με αποτέλεσμα να καλύπτεται πλέον το 85% των μισθωτών. Προβλέπεται επιστροφή δύο ενοικίων σε εκπαιδευτικούς, ιατρούς και νοσηλευτές που υπηρετούν στην ελληνική περιφέρεια, χωρίς περιορισμό σχετικό με εισοδηματικά κριτήρια.

Βραχυχρόνιες μισθώσεις (Airbnb): Απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών για ακίνητα που βρίσκονται στην Α' Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Θεσπίζεται νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω – Νοικιάζω» (BuildtoRent), το οποίο προβλέπει φορολογικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις στον τομέα της κατοικίας.

Μισθολογικές παρεμβάσεις

Επιλύεται το ζήτημα του προσδιορισμού του μισθολογικού κλιμακίου για μονιμοποιηθέντες, πρώην ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι κατά τη μονιμοποίησή τους είχαν διατηρήσει το ασφαλιστικό καθεστώς του πρώην Ι.Κ.Α και έχουν υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης.

Επιλύεται το ζήτημα της επέκτασης της προσωπικής διαφοράς για τους νέους υπαλλήλους σε φορείς που είχε επεκταθεί η προσωπική διαφορά έως τον Μάρτιο του 2023.

Ενοποιείται και εξορθολογίζεται το μισθολογικό καθεστώς του προσωπικού της Προεδρίας της Κυβέρνησης σύμφωνα με το ενιαίο μισθολόγιο και δίνεται η δυνατότητα σε υπαλλήλους της Γενικής

Γραμματείας Συντονισμού και της Γενικής Γραμματείας Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων της Προεδρίας της Κυβέρνησης, κατόπιν πλήρωσης προϋποθέσεων και σχετικής επιμόρφωσης να λάβουν τις μισθολογικές ωριμάνσεις του νόμου 4622/2019.

Για το προσωπικό της Προεδρίας της Δημοκρατίας επανέρχεται η εφαρμογή του άρθρου 12 του Π.Δ. 351/1991.

Επανακαθορίζεται, ύστερα από περίπου μία δεκαετία, το μισθολογικό καθεστώς των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος, με την ενοποίηση των αμοιβών και την κατάργηση πρόσθετων παροχών.

Επιλύεται, σύμφωνα με την πάγια νομολογία, το ζήτημα μισθολογικής ωρίμανσης δικαστικών λειτουργών, οι οποίοι συμπληρώνουν μεν τον απαιτούμενο κατά νόμο χρόνο για την προαγωγή στον επόμενο βαθμό του οικείου κλάδου πλην όμως δεν προάγονται λόγω έλλειψης κενών θέσεων.

Επανακαθορίζεται το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο των δικαστικών υπαλλήλων του Κλάδου Π.Ε. Τεκμηρίωσης και Επικουρίας Δικαστικού Έργου.

Εισάγονται ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αφορούν αποζημιώσεις των Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας σε περιπτώσεις τοκετού ή λοχείας, του καθορισμού της ειδικής αποζημίωσης, της αποζημίωσης λόγω απώλειας ειδικότητας και λόγω θανάτου.

Λοιπές παρεμβάσεις

Αυστηροποιείται το πλαίσιο εκπτώσεων στα τέλη ταξινόμησης, καθώς και στις εξαιρέσεις για υπολογισμό του εισοδήματος για υβριδικά οχήματα έως 50 Co2, με στόχο την προώθηση της ηλεκτροκίνησης.

Με τις προτεινόμενες διατάξεις επικαιροποιείται το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τους αιγιαλούς και τις παραλίες, με βασικό στόχο την προστασία του δημόσιου χαρακτήρα τους, την ορθολογική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και τη διαμόρφωση συνθηκών ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στο πλαίσιο αυτό, εισάγονται στοχευμένες βελτιώσεις τεχνικού χαρακτήρα για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του πλαισίου, οι οποίες αφορούν στη σύνθεση των επιτροπών καθορισμού των ορίων αιγιαλού, παραλίας και όχθης και την εξ αποστάσεως διαπίστωση παραβάσεων με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων. Περαιτέρω, εισάγονται ρυθμίσεις για την αποσυμφόρηση των Κτηματικών Υπηρεσιών, την ταχύτερη εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις παράκτιες ζώνες και την ομαλότερη προσαρμογή των τελευταίων στο νέο θεσμικό πλαίσιο.

Τέλος, εισάγονται ρυθμίσεις με έντονο κοινωνικό πρόσημο με στόχο την στήριξη της ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας επιχειρήσεων που επλήγησαν από την κακοκαιρία “Daniel”, ώστε να προστατευθεί η οικονομική βιωσιμότητα των επιχειρήσεων αυτών.

Διευθετούνται πρακτικά ζητήματα που είχαν ανακύψει κατά τη μέχρι σήμερα εφαρμογή της διαδικασίας χορήγησης και επιστροφής προκαταβολών προς προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και της διαδικασίας εξόφλησης λογαριασμών από τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, ενώ εισάγεται ρύθμιση για τον τρόπο με το οποίο θα εξοφλούνται εφεξής από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας Φορέα που δεν ανήκει στην Κεντρική Διοίκηση, κατόπιν βεβαίωσης των οφειλών στη φορολογική αρχή, με στόχο την μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών.