Διάσπαση Νέας Αριστεράς: Οι 7 βουλευτές που αποχωρούν και η διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας

Η ημέρα – ορόσημο, στη μέχρι τώρα πορεία της Νέας Αριστεράς, φαίνεται πως έφτασε. Το κόμμα οδηγείται σε μια βαθιά εσωτερική ρήξη που αλλάζει ριζικά τους πολιτικούς συσχετισμούς στον χώρο της Κεντροαριστεράς, καθώς επτά βουλευτές και δεκάδες κορυφαία στελέχη, ετοιμάζονται να αποχωρήσουν, θέτοντας τέλος, στην κοινοβουλευτική υπόσταση του σχηματισμού.

Σύμφωνα με όλες τις μέχρι τώρα πληροφορίες, οι Αλέξης Χαρίτσης, Έφη Αχτσιόγλου, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Χουσεΐν Ζεϊμπέκ, Θεανώ Φωτίου και Μερόπη Τζούφη, αναμένεται να ανακοινώσουν την ανεξαρτητοποίησή τους με ένα κοινό πολιτικό κείμενο.

Στο κείμενο αυτό, όπως αναφέρει η «Εφημερίδα των Συντακτών», θα υποστηρίζουν ότι οι σημερινές πολιτικές συνθήκες, απαιτούν ευρύτερες συναινέσεις και συσπειρώσεις απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, εκτιμώντας ότι η στρατηγική που επέλεξε η νέα ηγεσία της Νέας Αριστεράς, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την ανάγκη.

Με την αποχώρηση των επτά βουλευτών, η Νέα Αριστερά θα διατηρήσει μόλις τέσσερις έδρες, με τους Ευκλείδη Τσακαλώτο, Πέτη Πέρκα, Θοδωρή Δρίτσα και εκτός απροόπτου, τη Σία Αναγνωστοπούλου, να παραμένουν στο κόμμα. Αυτό σημαίνει ότι παύει να υφίσταται ως Κοινοβουλευτική Ομάδα, χάνοντας τα αντίστοιχα κοινοβουλευτικά δικαιώματα και την πολιτική βαρύτητα που αυτά συνεπάγονται.



Η ηγεσία της Νέας Αριστεράς, όπως αναφέρει η εφημερίδα, αποδίδει τις εξελίξεις στην ίδρυση της ΕΛΑΣ, από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης, υποστήριξε ευθέως σε συνέντευξή του, «ότι το νέο πολιτικό εγχείρημα λειτούργησε ως καταλύτης για τη διάσπαση, εκτιμώντας παράλληλα ότι η προσωποκεντρική συγκρότησή του δύσκολα θα δικαιώσει τις προσδοκίες όσων αποχωρούν».

Πρόκειται, άλλωστε, για το χρονικό ενός προαναγγελθέντος διαζυγίου, που έγινε ακόμα πιο δεδομένο μετά τις αλλαγές στο οργανόγραμμα, που έφεραν μια πιο αριστερή στροφή του κόμματος.

«Το μόνο που άλλαξε από το συνέδριο μας ήταν η ίδρυση της ΕΛΑΣ. Η όποια συμπόρευσή της ομάδας που φεύγει από τη Νέα Αριστερά με την ΕΛΑΣ, νομίζω γρήγορα θα διαψεύσει τις προσδοκίες τους, γιατί ο τρόπος που συγκροτείται αυτό το κόμμα γύρω από ένα πρόσωπο, δεν συνάδει με την αντίληψή τους για την πολιτική», ανέφερε ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης (ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ είχε ήδη ζητήσει στη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όποιος θέλει να φύγει να το κάνει άμεσα), με την χαρακτηριστική φράση:

«Όταν τσαλαβουτάς, στην πραγματικότητα, στα αριστερά και στα δεξιά δεν παράγεις αξιόπιστο συνεκτικό σχέδιο. Φοβάμαι ότι αυτό το έργο επαναλαμβάνεται», σχολίασε για την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Με σκληρή γλώσσα μίλησε για τις επικείμενες αποχωρήσεις και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης: «Όποιος θεωρεί ότι η πολιτική του σχέση με το κόμμα του έχει εξαντληθεί, έχει κάθε δικαίωμα να αποχωρήσει. Αν όμως θέλει να υπηρετήσει ένα νέο πολιτικό σχέδιο, ο καθαρός δρόμος είναι να παραιτηθεί από την ιδιότητα του Βουλευτή και να ζητήσει τη νέα εντολή από τους πολίτες στις ερχόμενες εκλογές», σχολίασε μεταξύ άλλων.



Την ίδια στιγμή, ο ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις δυσκολότερες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας του. Οι εσωκομματικές αντιθέσεις μεταξύ της ηγετικής ομάδας του Σωκράτη Φάμελλου και της πλευράς του Παύλου Πολάκη, εντείνονται ενόψει κρίσιμων συνεδριάσεων των οργάνων του κόμματος. Οι δημόσιες παρεμβάσεις στελεχών αποτυπώνουν το βάθος της κρίσης, ενώ η παρουσία της ΕΛΑΣ δημιουργεί νέα δεδομένα στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο.

Στην Κουμουνδούρου επικρατεί έντονος προβληματισμός για το ενδεχόμενο περαιτέρω αποδυνάμωσης του κόμματος, καθώς η πιθανή μετακίνηση στελεχών προς το νέο εγχείρημα Τσίπρα θα μπορούσε να επιταχύνει τις φυγόκεντρες τάσεις. Παράλληλα, η ηγεσία επιχειρεί να διατηρήσει την ενότητα του κόμματος, τονίζοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ παραμένει αυτόνομος πολιτικός φορέας με διακριτό πρόγραμμα και στρατηγική.

Μέσα σε αυτό το σκηνικό ανακατατάξεων, ακόμη ένα πολιτικό εγχείρημα οδηγείται προς το τέλος του. Ο Πέτρος Κόκκαλης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το κόμμα Κόσμος – Πράσινη Συμφωνία, του οποίου υπήρξε ιδρυτής και βασικός εκφραστής. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αλυσιδωτές αντιδράσεις, με τον συμπρόεδρο Νίκο Ράπτη να δηλώνει ότι η αποχώρηση Κόκκαλη ακυρώνει ουσιαστικά το πολιτικό εγχείρημα. Παράλληλα, γνωστοποίησε ότι αποχωρεί και ο ίδιος από την ηγεσία, αναλαμβάνοντας μόνο τη διαχείριση των διαδικασιών ολοκλήρωσης της λειτουργίας του κόμματος. Παρότι το εγχείρημα φαίνεται να ολοκληρώνεται, τα στελέχη του επιμένουν ότι η πολιτική οικολογία θα συνεχίσει να αναζητά εκπροσώπηση στο ελληνικό πολιτικό σύστημα.

Στον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς, η ίδρυση της ΕΛΑΣ, έχει ήδη προκαλέσει έντονες αναταράξεις. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δηλώσεις του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα, ο οποίος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συζήτησης μετεκλογικών συνεργασιών υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η παρέμβασή του προκάλεσε άμεσες αντιδράσεις στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ, με την ηγεσία να επαναλαμβάνει ότι στρατηγικός στόχος παραμένει η αυτόνομη πορεία του κόμματος. Η Άννα Διαμαντοπούλου και άλλα στελέχη έσπευσαν να υπογραμμίσουν ότι το ΠΑΣΟΚ δεν αναζητά πολιτικά δεκανίκια και δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πρόωρες συζητήσεις κυβερνητικών σεναρίων.

Από την πλευρά της κυβέρνησης, τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, παρακολουθούν τις εξελίξεις επιχειρώντας να αναδείξουν τις αντιφάσεις και τις δυσκολίες συνεννόησης στον χώρο της αντιπολίτευσης. Κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ότι οι συζητήσεις περί συνεργασιών αποδεικνύουν την αδυναμία διαμόρφωσης ενιαίας και αξιόπιστης εναλλακτικής πρότασης εξουσίας απέναντι στη ΝΔ.