Γυναίκα αποκαλύπτει πώς διατηρείται σε φόρμα στα 49 της – Η καθημερινή συνήθεια που δεν παραλείπει ποτέ

Ηθοποιός αποκαλύπτει τη στρατηγική της για να διατηρείται σε άριστη φυσική κατάσταση στα 49 της χρόνια, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια στην άσκηση και στην υιοθέτηση ενός αυστηρά vegan τρόπου διατροφής. Μέσω αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και παλαιότερων συνεντεύξεων, μοιράζεται τις καθημερινές της συνήθειες, όπως η γιόγκα και η plant-based διατροφή, ως μυστικά αντιγήρανσης και ευεξίας.

  • Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την καλή φυσική κατάσταση, όταν η συνέπεια γίνεται τρόπος ζωής, όπως αποδεικνύει η Mallika Sherawat στα 49 της.
  • Η διάσημη Ινδή ηθοποιός τονίζει τη σημασία της καθημερινής γιόγκα και της πειθαρχίας, μακριά από επικίνδυνες «γρήγορες λύσεις».
  • Παράλληλα, η Mallika Sherawat ακολουθεί μια αυστηρά χορτοφαγική (plant-based) διατροφή, με φρέσκα φρούτα, πράσινες σαλάτες και το αγαπημένο της πράσινο κάρι Ταϊλάνδης.

Η ηλικία δεν αποτελεί εμπόδιο για την καλή φυσική κατάσταση, όταν η συνέπεια γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό υποστηρίζει μια γυναίκα, η οποία διατηρείται σε άριστη φόρμα στα 49 της χρόνια. Μέσα από αναρτήσεις της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ίδια μοιράστηκε τις καθημερινές συνήθειες που τη βοηθούν να παραμένει υγιής και δραστήρια.

Η Mallika Sherawat μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους το πρόγραμμα γυμναστικής και τη φιλοσοφία της γύρω από το fitness, δίνοντας έμφαση στη συνέπεια και την ενσυνείδητη κίνηση, μακριά από επικίνδυνες «γρήγορες λύσεις».

Σε μία από τις αναρτήσεις της, η διάσημη Ινδή ηθοποιός ανέβασε ένα βίντεο από το σπίτι της, όπου εκτελεί τη καθημερινή της ρουτίνα γιόγκα. Στη λεζάντα του βίντεο, η Mallika τόνισε πόσο σημαντικό είναι να παραμένει κανείς σταθερός στους στόχους του αντί να κυνηγάει ακραίες λύσεις.

«Η ηλικία δεν καθορίζει τη φυσική κατάσταση, η συνέπεια όμως τη καθορίζει. Φροντίστε το σώμα σας και θα σας το ανταποδώσει. Όχι ακρότητες… απλώς λίγη κίνηση κάθε μέρα. Όλα λειτουργούν προσθετικά. Η γιόγκα είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κομμάτι της ζωής μου… με αυτές τις απαλές διατάσεις ξεκινώ την ημέρα μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η πειθαρχία πίσω από το γυμνασμένο σώμα της

Σε μια άλλη ανάρτηση μέσα από το γυμναστήριο, η Mallika Sherawat μίλησε για την προσπάθεια που απαιτείται για τη διατήρηση της σιλουέτας της, υπογραμμίζοντας ότι η πειθαρχία είναι το παν.

«Δεν είναι θέμα τύχης. Δεν υπάρχουν σύντομες λύσεις. Έχτισα αυτό το σώμα μέρα με τη μέρα, επανάληψη με την επανάληψη, ακόμα και τις μέρες που δεν είχα καμία διάθεση. Μπορείτε να ξεκινήσετε οποιαδήποτε στιγμή. Το σώμα ανταποκρίνεται όταν το μυαλό το πάρει απόφαση». Μάλιστα, θέλησε να αλληλεπιδράσει με τους followers της, ρωτώντας τους στα σχόλια: «Τι είναι πιο δύσκολο για εσάς—το να ξεκινήσετε ή το να παραμείνετε συνεπείς;»

Η Vegan διατροφή της Mallika Sherawat

Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Bollywood Hungama, η ηθοποιός απέδωσε την ευεξία και την ενέργειά της στη γιόγκα και στον vegan τρόπο ζωής. Αποκάλυψε ότι ακολουθεί μια αυστηρά χορτοφαγική (plant-based) διατροφή εδώ και πάρα πολύ καιρό, έχοντας αποκλείσει εντελώς τα ζωικά προϊόντα και τα γαλακτοκομικά (γάλα, λάσι, πανίρ και κίτρινα τυριά).

Τι περιλαμβάνει το καθημερινό της μενού:

  • Πρωινό: Μεγάλες ποσότητες από φρέσκα φρούτα, με ιδιαίτερη αδυναμία στο μάνγκο (το αγαπημένο της φρούτο).
  • Γεύματα: Πλούσιες πράσινες σαλάτες, μπάμιες (bhindi) μαγειρεμένες ως λαχανικό, και πολλά αβοκάντο.
  • Αγαπημένο πιάτο: Το πράσινο κάρι Ταϊλάνδης (Thai green curry), καθώς παρασκευάζεται με γάλα καρύδας και περιέχει τα κατάλληλα μπαχαρικά.
  • Γλυκό: Όταν θέλει επιδόρπιο, επιλέγει κάτι απλό και φυσικό, όπως οι βασιλικοί χουρμάδες.

Η Mallika Sherawat αποδεικνύει στην πράξη ότι η υγιεινή διατροφή, η αποφυγή των υπερβολών και η καθημερινή άσκηση είναι το απόλυτο μυστικό αντιγήρανσης και μακροζωίας.

