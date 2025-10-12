Γυναίκα που έχασε 34 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που την βοήθησαν να ξαναβρεί τη φόρμα της – «Διαχείριση άγχους, περισσότερη πρωτεΐνη»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται να είναι ένας ατελείωτος αγώνας γεμάτος στερήσεις. Μια fitness influencer και διατροφολόγος, έχασε 34 κιλά με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής της και μοιράζεται τις 10 συμβουλές που μπορούν να σας βοηθήσουν να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση.

Γυναίκα που έχασε 34 κιλά μοιράζεται τις 10 συμβουλές που την βοήθησαν να ξαναβρεί τη φόρμα της

Η απώλεια βάρους μπορεί να μοιάζει δύσκολη διαδικασία, αν δεν ξέρετε από πού να ξεκινήσετε. Η Erin Girourad, fitness influencer και διατροφολόγος, αποδεικνύει ότι μπορείτε να αποκτήσετε τη φόρμα που επιθυμείτε με απλές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας. Η γυναίκα που κατάφερε να χάσει 34 κιλά, μοιράστηκε στο Instagram ορισμένες χρήσιμες συμβουλές για την απώλεια βάρους.

Οι 10 κορυφαίες συμβουλές της Erin Girourad που βοηθούν στην απώλεια βάρους

Έλλειμμα θερμίδων : Μην περιορίζεστε σε εξαιρετικά χαμηλές θερμίδες (π.χ. 1100–1200), γιατί έτσι θα νιώσετε πείνα. Αντίθετα, εστιάστε σε ένα μικρό έλλειμμα θερμίδων που θα σας βοηθήσει να χάσετε βάρος σταδιακά, χωρίς να χάσετε την ενέργειά σας.

Καταγραφή τροφίμων : Η καταγραφή του τι τρώτε – είτε ζυγίζετε τα γεύματα, είτε τα μετράτε, είτε απλώς τα καταγράφετε – είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να παρακολουθείτε το έλλειμμα θερμίδων και να διατηρείτε ισορροπημένα τα μακροθρεπτικά συστατικά σας.

Κατανάλωση περισσότερης πρωτεΐνης : Μια διατροφή πλούσια σε πρωτεΐνη εξασφαλίζει κορεσμό για περισσότερο χρόνο, προάγει τη μυϊκή ανάπτυξη και ενισχύει τον μεταβολισμό. Στοχεύστε στην κατανάλωση περίπου 120 γραμμαρίων πρωτεΐνης ημερησίως για να δείτε διαφορά.

Επαρκής ύπνος : Εξασφαλίστε 7–9 ώρες ύπνου κάθε βράδυ. Ο ποιοτικός ύπνος (ειδικά χωρίς να έχετε το κινητό τηλέφωνο δίπλα στο κρεβάτι) μειώνει τις ορμόνες της πείνας και είναι ζωτικής σημασίας για την απώλεια λίπους.

Διαχείριση άγχους : Το χρόνιο στρες είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες που εμποδίζουν την απώλεια βάρους. Υιοθετήστε πρακτικές όπως ο διαλογισμός, οι ασκήσεις βαθιάς αναπνοής και ο καθορισμός ορίων για να διαχειριστείτε το άγχος.

Προγραμματισμός γευμάτων : Μην αφήνετε τη διατροφή σας στην τύχη. Οι παρεκκλίσεις από το πρόγραμμα ή οι παρορμητικές, μη υγιεινές επιλογές μπορούν να σαμποτάρουν την προσπάθεια σας. Να είστε προσεκτικοί στις διατροφικές σας συνήθειες.

Προπόνηση πέντε φορές την εβδομάδα : Η τακτική άσκηση είναι απαραίτητα. Στοχεύστε σε τρεις προπονήσεις ενδυνάμωσης (strength training) και δύο προπονήσεις υψηλής έντασης (HIIT). Οι ασκήσεις με βάρη είναι το "κλειδί" για την οικοδόμηση μυών και την ενίσχυση του μεταβολισμού.

Περπάτημα : Στοχεύστε σε 7.000–10.000 βήματα καθημερινά. Ένας περίπατος μετά το δείπνο είναι ιδιαίτερα ευεργετικός, καθώς ενισχύει την πέψη πριν τον ύπνο.

Κατανάλωση φυτικών ινών : Καταναλώστε περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά, προσπαθώντας να λάβετε το μεγαλύτερο μέρος τους το πρωί. Οι φυτικές ίνες εξασφαλίζουν κορεσμό, επιβραδύνουν την πέψη και σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.

: Καταναλώστε περίπου 25 γραμμάρια φυτικών ινών καθημερινά, προσπαθώντας να λάβετε το μεγαλύτερο μέρος τους το πρωί. Οι φυτικές ίνες εξασφαλίζουν κορεσμό, επιβραδύνουν την πέψη και σταθεροποιούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα. Ενυδάτωση: Καθιερώστε τη συνήθεια να πίνετε νερό σε τακτά χρονικά διαστήματα. Η επαρκής ενυδάτωση όχι μόνο είναι απαραίτητη για τη γενική υγεία, αλλά συχνά βοηθά στη μείωση του αισθήματος της πείνας που οφείλεται σε αφυδάτωση.