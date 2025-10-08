Γυναίκα που έχασε 18 κιλά σε λιγότερο από 3 μήνες αποκαλύπτει: «Μια απλή αλλαγή στη διατροφή με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Οι περιοριστικές δίαιτες σπάνια λειτουργούν μακροπρόθεσμα. Μία διατροφολόγος, που έχασε 18 κιλά σε λιγότερο από 3 μήνες, αποκαλύπτει έναν απλό και βιώσιμο τρόπο που βοηθάει στην απώλεια βάρους. Μάθετε πώς το Volume Eating –η κατανάλωση μεγάλου όγκου τροφής με λίγες θερμίδες– μπορεί να σας βοηθήσει να νιώθετε χορτάτοι και να χάσετε βάρους, χωρίς κούραση και στερήσεις.

Η απλή αλλαγή στη διατροφή που βοήθησε μια γυναίκα να χάσει 18 κιλά

Η υγιεινή απώλεια βάρους δεν αφορά τις γρήγορες λύσεις. Ενώ οι δίαιτες-αστραπή υπόσχονται άμεσα αποτελέσματα, συχνά έχουν αρνητικές παρενέργειες. Η διατροφολόγος Reet Kaur αποκαλύπτει πώς πέτυχε την απώλεια των περιττών κιλών υιοθετώντας μια δίαιτα με έλλειμμα θερμίδων και χρησιμοποιώντας μια έξυπνη τεχνική για να διαχειρίζεται την πείνα της.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Reet μοιράστηκε το μυστικό της: «Το Volume Eating είναι μια στρατηγική κατά την οποία καταναλώνετε μεγαλύτερες μερίδες τροφών με χαμηλή θερμιδική πυκνότητα και υψηλό όγκο, ώστε να νιώθετε κορεσμό διατηρώντας ταυτόχρονα τον έλεγχο της πρόσληψης θερμίδων. Βοηθάει στην απώλεια λίπους και στη συνολική αίσθηση πληρότητας χωρίς να νιώθετε στέρηση».

Οι τροφές υψηλού όγκου έχουν χαμηλή θερμιδική πυκνότητα, δηλαδή παρέχουν λίγες θερμίδες σε σχέση με τον όγκο τους και είναι συνήθως πλούσιες σε νερό και φυτικές ίνες. Αντί να τρώει μικρές μερίδες τροφών με υψηλή θερμιδική πυκνότητα (όπως πατατάκια ή σοκολάτα), η Reet επέλεξε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό (φρούτα, λαχανικά, σούπες), πλούσιες σε φυτικές ίνες (ολόκληρα δημητριακά, όσπρια) και χαμηλές σε θερμίδες ανά μερίδα (άπαχες πρωτεΐνες).

Volume Eating: Τροφές που αξίζει να εντάξετε στη διατροφή σας

Η Reet Kaur πρότεινε τις ακόλουθες κατηγορίες τροφίμων για να εφαρμόσετε τη στρατηγική του Volume Eating για απώλεια βάρους:

Λαχανικά : Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι, kale), αγγούρια, κολοκυθάκια και πιπεριές είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό. Άλλες πηγές υψηλού όγκου είναι το κουνουπίδι, το μπρόκολο, τα καρότα, τα μανιτάρια, οι ντομάτες και η μελιτζάνα.

: Πράσινα φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, μαρούλι, kale), αγγούρια, κολοκυθάκια και πιπεριές είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και νερό. Άλλες πηγές υψηλού όγκου είναι το κουνουπίδι, το μπρόκολο, τα καρότα, τα μανιτάρια, οι ντομάτες και η μελιτζάνα. Φρούτα : Φυσικά γλυκά και ενυδατικά φρούτα όπως τα μούρα, το καρπούζι, τα πορτοκάλια, τα μήλα και η παπάγια. Ο υψηλός όγκος τους επιβραδύνει την πέψη, προάγοντας τον κορεσμό και ικανοποιώντας την ανάγκη για ένα ουσιαστικό γεύμα χωρίς σημαντική πρόσληψη θερμίδων.

: Φυσικά γλυκά και ενυδατικά φρούτα όπως τα μούρα, το καρπούζι, τα πορτοκάλια, τα μήλα και η παπάγια. Ο υψηλός όγκος τους επιβραδύνει την πέψη, προάγοντας τον κορεσμό και ικανοποιώντας την ανάγκη για ένα ουσιαστικό γεύμα χωρίς σημαντική πρόσληψη θερμίδων. Άπαχες πρωτεΐνες : Το στήθος κοτόπουλου, η γαλοπούλα, τα ασπράδια αυγών, το τόφου, το τυρί cottage και οι γαρίδες είναι χαμηλές σε θερμίδες αλλά υψηλές σε πρωτεΐνη, γεγονός που αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στη διαχείριση των θερμίδων.

: Το στήθος κοτόπουλου, η γαλοπούλα, τα ασπράδια αυγών, το τόφου, το τυρί cottage και οι γαρίδες είναι χαμηλές σε θερμίδες αλλά υψηλές σε πρωτεΐνη, γεγονός που αυξάνει τον κορεσμό και βοηθά στη διαχείριση των θερμίδων. Δημητριακά : Όπως η βρώμη, το καστανό ρύζι, η κινόα, το κριθάρι και τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Διογκώνονται στο στομάχι, ενισχύοντας την αίσθηση πληρότητας.

: Όπως η βρώμη, το καστανό ρύζι, η κινόα, το κριθάρι και τα ζυμαρικά ολικής άλεσης, έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε φυτικές ίνες. Διογκώνονται στο στομάχι, ενισχύοντας την αίσθηση πληρότητας. Υγρά και ζωμοί χαμηλών θερμίδων: Οι σούπες και οι ζωμοί είναι πλούσιοι σε νερό και χαμηλοί σε θερμίδες. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν επίσης τα αφεψήματα, το νερό με φρούτα και το ανθρακούχο νερό με λεμόνι.