Γυναίκα που έχασε 7 κιλά και 7,6 εκατοστά από τη μέση σε 21 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτή είναι η ρουτίνα που με βοήθησε στην απώλεια βάρους»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Γυναίκα που έχασε 7 κιλά και 7,6 εκ. από τη μέση σε 21 ημέρες αποκαλύπτει: «Αυτή είναι η ρουτίνα που με βοήθησε στην απώλεια βάρους»
Αν το επίμονο βάρος, το φούσκωμα και οι ατελείωτες λιγούρες σας ταλαιπωρούν, ίσως η λύση βρίσκεται εκεί που δεν το περιμένετε. Μια γυναίκα κατάφερε μια εντυπωσιακή αλλαγή σε 21 ημέρες και να εκτοξεύσει τα επίπεδα ενέργειάς της, εστιάζοντας σε κάτι που οι περισσότεροι αγνοούν: στον έλεγχο της φλεγμονής και των επιπέδων στρες.

Η λύση για το επίμονο βάρος: Έλεγχος φλεγμονής και κορτιζόλης

Ο αγώνας με το επίμονο βάρος, το φούσκωμα και τη φλεγμονή μπορεί να είναι εξουθενωτικός. Η Anjali Sachan, μια γυναίκα που κατάφερε να χάσει 7 κιλά και 7,6 εκ. από τη μέση σε 21 ημέρες, αποκαλύπτει ότι η λύση κρύβεται εκεί που οι δεν δίνουν σημασία: στον έλεγχο της φλεγμονής και των επιπέδων κορτιζόλης (της ορμόνης του στρες).

Η Anjali μοιράστηκε την ρουτίνα που την βοήθησε στην απώλεια βάρους

  • Ισορροπημένη διατροφή: Εστίασε σε πλούσια σε θρεπτικά συστατικά τρόφιμα που τροφοδότησαν τον οργανισμό της και βοήθησαν στην καταπολέμηση της φλεγμονής.
  • 10.000 βήματα καθημερινά: Αυτό ήταν αδιαπραγμάτευτο. Μάλιστα, πρόσθεσε και μια ζώνη με βάρος στους περιπάτους της για πιο ενισχυμένα αποτελέσματα.
  • OMAD (Ένα γεύμα την ημέρα) 2 φορές την εβδομάδα: Εφάρμοσε αυτή τη μορφή διαλειμματικής νηστείας για να πυροδοτήσει την καύση λίπους.
  • Άπαχη πρωτεΐνη και καταπραϋντικές τροφές: Τα γεύματά της ήταν πλούσια σε πρωτεΐνη και αντιφλεγμονώδη συστατικά, υποστηρίζοντας την αποκατάσταση και τη συνολική υγεία.
  • Έλαιο MCT το Πρωί: Ξεκινούσε τη μέρα της με έλαιο MCT (λιπαρό προϊόν από λάδι καρύδας) για να ενισχύσει την καύση λίπους και να διατηρήσει σταθερή την ενέργειά της.

Τα οφέλη από την αλλαγή

Σύμφωνα με την Anjali, τα αποτελέσματα της νέας της ρουτίνας ήταν θεαματικά:

  • Τέλος στο φούσκωμα: Το πεπτικό της σύστημα έγινε πιο ελαφρύ και άνετο.
  • Μηδενικές Λιγούρες: Κατάφερε να τηρεί τα γεύματά της χωρίς συνεχή τσιμπολογήματα.
  • Λαμπερό δέρμα, επίπεδη κοιλιά και περισσότερη ενέργεια: Η συνολική της υγεία και ζωτικότητα βελτιώθηκαν δραματικά.

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Anjali Sachan (@_anjali_sachan_)

