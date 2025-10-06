Διπλό φονικό στη Μεσσηνία: Μαρτυρίες ότι ο δράστης πήγε στο κάμπινγκ ως πελάτης – Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε και συνεργός

Μυστήριο καλύπτει τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα Μεσσηνίας ως προς το κίνητρο του δράστη. Οι αστυνομικές έρευνες επικεντρώνονται στον εντοπισμό του, ενώ δεν αποκλείεται να υπήρξε και κάποιος συνεργός.

Μαρτυρίες αναφέρουν, σύμφωνα με το gargalianoionline.gr, ότι πιθανόν ο δράστης είναι νεαρής ηλικίας και ότι πήγε στο κάμπινγκ ως «πελάτης».

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο άγνωστος δράστης, μπήκε μέσα στο χώρο γραφείου στο κάμπινγκ – που ήταν σε πλήρη λειτουργία και με πολλούς επισκέπτες- και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 68χρονο ιδιοκτήτη της επιχείρησης, ενώ μπροστά φαίνεται πως βρισκόταν και ο 60χρονος επιστάτης, με καταγωγή από την Ηλεία, ο οποίος προσπάθησε να διαφύγει αλλά ο δράστης τον πυροβόλησε και αυτόν με αποτέλεσμα να πέσει νεκρός λίγα μέτρα πιο μακριά.

Αμέσως μετά, ο δράστης – ο οποίος είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του- διέφυγε με μια μαύρη μηχανή, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες προς άγνωστη κατεύθυνση.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο απέκλεισαν τον χώρο και βρήκαν τον 68χρονο νεκρό σε μια καρέκλα, στην υποδοχή του κάμπινγκ. Σε κοντινή απόσταση βρέθηκε νεκρός ο 60χρονος επιστάτης. Το κάθε θύμα φέρεται να δέχτηκε τουλάχιστον δύο πυροβολισμούς από πυροβόλο όπλο.

Η καταγγελία στις 7 Σεπτεμβρίου για επίθεση με αεροβόλο

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 68χρονος ιδιοκτήτης είχε καταγγείλει στις 7 Σεπτεμβρίου (πριν από έναν μήνα δηλαδή) επίθεση από άγνωστο άτομο με κουκούλα full face, όταν δέχθηκε πυροβολισμό με αεροβόλο όπλο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στον κρόταφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης εισήλθε πεζός στον χώρο του κάμπινγκ. Αυτόπτης μάρτυρας φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι πριν τους πυροβολισμούς, υπήρξε σύντομος διάλογος μεταξύ του δράστη και του 68χρονου θύματος.

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες στο κάμπινγκ που βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ Φοινικούντας και Μεθώνης, το οποίο φιλοξενεί ακόμα αρκετό κόσμο, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη αναστάτωση σε κατοίκους και επισκέπτες. Την υπόθεση ανέλαβαν ειδικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Αθήνας ενώ κλήθηκε και ιατροδικαστής από την Κόρινθο.