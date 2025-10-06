Μεσσηνία: Πώς έγινε η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του δράστη

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η αστυνομία στη Μεσσηνία για τον εντοπισμό του δράστη του διπλού φονικού σε κάμπινγκ που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (5/10), λίγο μετά τις 8:30 το βράδυ στην περιοχή της Φοινικούντας.

Νεκροί είναι ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ο 60χρονος φίλος του και επιστάτης στο κάμπινγκ. Ο δράστης παραμένει άφαντος, με τις αρχές να αναζητούν έναν μαυροντυμένο άνδρα που έφυγε από το σημείο με την μηχανή του, μετά τους πυροβολισμούς, σύμφωνα με μαρτυρίες.

Σύμφωνα με το messinialive.gr, οι αστυνομικοί εξετάζουν προσεκτικά το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αλλά και τις καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων ώστε να φτάσουν στα ίχνη του δράστη.

Πληροφορίες από τοπικά μέσα αναφέρουν πως δράστης και θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους. Τα επικρατέστερα σενάρια για τα αίτια της διπλής δολοφονίας είναι οικονομικές ή προσωπικές διαφορές, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί κάτι μέχρι τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Πριν από λίγες ημέρες μάλιστα, ο 70χρονος είχε δεχθεί δολοφονική επίθεση με αεροβόλο στο πρόσωπο αλλά τότε είχε σταθεί τυχερός. Δεν κατονόμασε ποτέ τον δράστη της τότε επίθεσης με αποτέλεσμα να μπει τέλος στις έρευνες. Δεν έχει διευκρινιστεί αν τα 2 περιστατικά σχετίζονται μεταξύ τους.

Το χρονικό του διπλού φονικού

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ και κάτοικος της περιοχής ηλικίας περίπου 70 ετών, βρέθηκε νεκρός στη ρεσεψιόν της επιχείρησης. Λίγα μέτρα πιο πέρα εντοπίστηκε νεκρός και ο επιστάτης του κάμπινγκ, φίλος του ιδιοκτήτη, ο οποίος φαίνεται πως προσπάθησε να διαφύγει.

Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία και οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Μάρτυρες είπαν ότι ο δράστης είχε καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και διέφυγε με μαύρη μηχανή, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε συνεργός στην περιοχή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας