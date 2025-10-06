Καιρός: Η εβδομάδα αρχίζει σήμερα με βροχές και σποραδικές καταιγίδες – Προειδοποίηση για έντονα κατά τόπους φαινόμενα

Η φθινοπωρινή μεταβολή με κατά τόπους έντονα φαινόμενα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα, στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), αναμένονται πιθανώς κατά τόπους έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι αργά το απόγευμα στο Ιόνιο και τα δυτικά ηπειρωτικά και από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου .

Τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Πρόσκαιρη εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από αργά το απόγευμα στα δυτικά ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν και είναι πιθανό στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη καθώς και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από τις απογευματινές ώρες να είναι κατά τόπους έντονα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα στα δυτικά και βαθμιαία στα βόρεια σε βορείων διευθύνσεων 5 με 6 με τάση ενίσχυσης στα 7 μποφόρ στα βόρεια πελάγη.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 18 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς αλλά στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου.

Στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει τους 22 με 23 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Αρνιακός: «Νέα φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού»

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ΑΝΤ1, Τάσο Αρνιακό, νέα φθινοπωρινή μεταβολή του καιρού με νέες βροχές και καταιγίδες να έρχονται πάλι από τα δυτικά που από σήμερα Δευτέρα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα, με το πρόωρο και τσουχτερό για τα δεδομένα της εποχής κρύο να επιμένει κυρίως στα βόρεια. Αναλυτικά, προβλέπονται για σήμερα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρώτα στο Ιόνιο την Ήπειρο τη Δυτική Στερεά, ενώ αργότερα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν σε ολόκληρη τη χώρα, με την βελτίωση να έρχεται από το απόγευμα και μετά από τα δυτικά, ενώ στην υπόλοιπη χώρα τα φαινόμενα θα διατηρηθούν.

Οι άνεμοι αναμένονται νότιοι 4-5 μποφόρ, ενώ από το μεσημέρι κι έπειτα θα γυρίσουν στα δυτικά σε βορειάδες με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά το μεσημέρι τους 25 βαθμούς, ενώ 23 – 26 θα δείξει ο υδράργυρος στην Κρήτη και τα υπόλοιπα νησιά.

Γιαννόπουλος: «Βροχή στις περισσότερες περιοχές της χώρας»

Ο μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος κάνει λόγο για βροχή στις περισσότερες περιοχές της χώρας σήμερα Δευτέρα. Αρχικά στη Δυτική Ελλάδα αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα. Από αργά το απόγευμα αναμένεται πρόσκαιρη εξασθένιση των φαινομένων στα δυτικά, όμως στα βορειοανατολικά τμήματα τα φαινόμενα θα είναι ισχυρά.

Οι άνεμοι αρχικά νοτιάδες 4-5 μποφόρ θα εξελιχθούν σε βορειάδες μέσα στην ημέρα φτάνοντας τοπικά και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα, φτάνοντας στα βόρεια τους 21 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη χώρα το θερμόμετρο θα φτάσει τους 25 βαθμούς και τοπικά στην Κρήτη τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΕΜΥ: Η πρόβλεψη για τη Δευτέρα 6-10-2025 ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, αρχικά στη δυτική και κεντρική Μακεδονία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Τα φαινόμενα από τις απογευματινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα ενώ στη δυτική και κεντρική Μακεδονία από το βράδυ βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα δυτικά σε βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 20 και τοπικά 21 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το απόγευμα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα, ωστόσο στο βόρειο Ιόνιο και την Ήπειρο από τις προμεσημβρινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Άνεμοι: Αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4, στο Ιόνιο 5 με 6 στρεφόμενοι γρήγορα από τα βόρεια σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6, στο βόρειο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στη Θεσσαλία και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 έως 5 στρεφόμενοι βαθμιαία και από τα βόρεια σε δυτικούς βορειοδυτικούς 4 με 5, στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 και τοπικά 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και από τις μεσημβρινές ώρες θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Άνεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα από δυτικές διευθύνσεις 3 με 5 στρεφόμενοι βαθμιαία σε νοτίων διευθύνσεων τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανώς τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βαθμιαία βελτίωση από αργά το απόγευμα

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5, στα θαλάσσια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ 07-10-2025

Σε όλη τη χώρα άστατος καιρός με βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα πιθανώς θα είναι κατά τόπους έντονα τις πρώτες πρωινές ώρες στη Θράκη και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα.

Οι άνεμοι στο ανατολικό και νότιο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο πιθανώς έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια.

Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 15 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 22 και τοπικά στα νότια τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 08-10-2025

Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα νησιά του Αιγαίου και την Κρήτη. Βαθμιαία από το απόγευμα τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 09-10-2025

Σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες παροδικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών κυρίως στα ανατολικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα πελάγη πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09-10-2025

Γενικά αίθριος καιρός, με αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές στα δυτικά.

Οι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ, στην υπόλοιπη χώρα μεταβλητοί έως 3 με 4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.