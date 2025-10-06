Don’t forget the lyrics: Τα ‘χασε η Έλλη Κοκκίνου με το απρόοπτο στην πρεμιέρα – «Κατηγόρησες την παραγωγή» – ΒΙΝΤΕΟ

Enikos Newsroom

Media

Έλλη Κοκκίνου
Φωτογραφία: Instagram/ellikokkinou

Με ένα απολαυστικό, ομολογουμένως, απρόοπτο ξεκίνησε το νέο «Don’t forget the lyrics» με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, το βράδυ της Κυριακής (5/10), στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Έλλη Κοκκίνου: «Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός»

Κι αυτό μιας και το μικρόφωνο έδειξε πως έχει την δική του… προσωπικότητα και αντέδρασε, αυτοβούλως, την ώρα που ο διαγωνιζόμενος επιχειρούσε να θυμηθεί τους στίχους. Η αντίδραση που είχε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του νέου μουσικού τηλεπαιχνιδιού, δε, έμοιαζε επική πλάι στην έτερη διαγωνιζόμενη της βραδιάς.

“Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι… Γεννήθηκες για την καταστροφή! Αν έπρεπε δηλαδή να σου αφιερώσω ένα τραγούδι, θα ήταν αυτό. Γι’ αυτό τον λόγο μιλάω” επισήμανε χαρακτηριστικά η Έλλη Κοκκίνου, απευθυνόμενη στον διαγωνιζόμενο του “Don’t forget the lyrics” και δείχνοντας σε όλους το “άτακτο” μικρόφωνο που είχε χάσει το πάνω του μέρος.

“Είσαι όμως επαγγελματίας. Πήγε από δω κάπου, δεξιά (σ.σ. το πάνω μέρος του μικροφώνου”.

“Ούτε που το κατάλαβα! Τι να κάνω, ρε φίλε; Δεν έχετε καλά μικρόφωνα. Χίλια συγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες” σχολίασε τότε, γελώντας, ο διαγωνιζόμενος με την Έλλη Κοκκίνου ωστόσο να του απαντά άμεσα πως “κατηγόρησες την παραγωγή μας, τώρα, ότι δεν έχει καλά μικρόφωνα”.

“Εδώ είπες ότι γεννήθηκα για την καταστροφή, συγνώμη πάντως” αποκρίθηκε ο Κωνσταντής για να γελάσουν όλοι στο πλατό και να συνεχιστεί η μουσική πρεμιέρα για το “Don’t forget the lyrics” το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πόσοι ερωτικοί σύντροφοι θεωρούνται πολλοί – Τι έδειξε νέα έρευνα;

Η εκθαμβωτική Bella Hadid επιστρέφει στην πασαρέλα μετά από θεραπεία – Τι είναι η νόσος του Lyme από την οποία έπασχε

Ο καιρός της Δευτέρας: Αλλαγή του σκηνικού με βροχές και καταιγίδες

Υπεγράφη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους – Ποιους αφορά

Cory Doctorow: «Η βιομηχανία της AI οδεύει προς κατάρρευση» – Τι δήλωσε ο διάσημος συγγραφέας

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
18:30 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Ο corporate executive chef Κώστας Γεω...
17:44 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews

Στο real taste & style που κυκλοφορεί με τη Realnews Η meat & fire chef Μυρσίνη Λαμπρά...
16:22 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (4/10): Τα προγράμματα που ξεχώρισαν το βράδυ του Σαββάτου

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις στα νούμερα της τηλεθέασης στην prime time και late night ζών...
15:35 , Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025

Τηλεθέαση (4/10): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για το Σάββατο (4/10) για τις εκπομπές της πρω...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης