Don’t forget the lyrics: Τα ‘χασε η Έλλη Κοκκίνου με το απρόοπτο στην πρεμιέρα – «Κατηγόρησες την παραγωγή» – ΒΙΝΤΕΟ

Με ένα απολαυστικό, ομολογουμένως, απρόοπτο ξεκίνησε το νέο «Don’t forget the lyrics» με παρουσιάστρια την Έλλη Κοκκίνου, το βράδυ της Κυριακής (5/10), στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κι αυτό μιας και το μικρόφωνο έδειξε πως έχει την δική του… προσωπικότητα και αντέδρασε, αυτοβούλως, την ώρα που ο διαγωνιζόμενος επιχειρούσε να θυμηθεί τους στίχους. Η αντίδραση που είχε η γνωστή τραγουδίστρια και παρουσιάστρια του νέου μουσικού τηλεπαιχνιδιού, δε, έμοιαζε επική πλάι στην έτερη διαγωνιζόμενη της βραδιάς.

“Θα σου αφιερώσω ένα τραγούδι… Γεννήθηκες για την καταστροφή! Αν έπρεπε δηλαδή να σου αφιερώσω ένα τραγούδι, θα ήταν αυτό. Γι’ αυτό τον λόγο μιλάω” επισήμανε χαρακτηριστικά η Έλλη Κοκκίνου, απευθυνόμενη στον διαγωνιζόμενο του “Don’t forget the lyrics” και δείχνοντας σε όλους το “άτακτο” μικρόφωνο που είχε χάσει το πάνω του μέρος.

“Είσαι όμως επαγγελματίας. Πήγε από δω κάπου, δεξιά (σ.σ. το πάνω μέρος του μικροφώνου”.

“Ούτε που το κατάλαβα! Τι να κάνω, ρε φίλε; Δεν έχετε καλά μικρόφωνα. Χίλια συγνώμη, δεν το έκανα επίτηδες” σχολίασε τότε, γελώντας, ο διαγωνιζόμενος με την Έλλη Κοκκίνου ωστόσο να του απαντά άμεσα πως “κατηγόρησες την παραγωγή μας, τώρα, ότι δεν έχει καλά μικρόφωνα”.

“Εδώ είπες ότι γεννήθηκα για την καταστροφή, συγνώμη πάντως” αποκρίθηκε ο Κωνσταντής για να γελάσουν όλοι στο πλατό και να συνεχιστεί η μουσική πρεμιέρα για το “Don’t forget the lyrics” το βράδυ της Κυριακής στον ΑΝΤ1.