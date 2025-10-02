Έλλη Κοκκίνου: «Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός»

Καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα ήταν το πρωί της Πέμπτης (2/10) η Έλλη Κοκκίνου. Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία φέτος θα παρουσιάσει το νέο παιχνίδι του ANT1 «Don’t forget the lyrics», στη διάρκεια της συνέντευξής της μίλησε και με πολύ τρυφερά λόγια για τον γιο της, Αλέξανδρο. Υπενθυμίζεται ότι η επιτυχημένη ερμηνεύτρια έφερε στον κόσμο το παιδί της, τον Μάιο του 2008.

«Ο Αλέξανδρος είναι 17 ετών, πάει Γ’ Λυκείου, είναι ανδράκι. Έχουμε πάρα πολύ καλή σχέση, είναι ήρεμη η σχέση μας. Είναι ο άνδρας δίπλα μου, είναι προστατευτικός να μην αρρωστήσω, να μην κινδυνεύσω, να με στηρίξει, αν έχω άγχος να μου πει ότι όλα θα πάνε καλά και να μην αγχώνομαι…», εξομολογήθηκε αρχικά η Έλλη Κοκκίνου.

Σχετικά με τις σπουδές που θέλει να ακολουθήσει ο γιος της, η τραγουδίστρια είπε ότι: «Θα ασχοληθεί με το financing στο εξωτερικό. Θα είμαι η μαμά που θα αποχωριστεί τον γιο και η μαμά με το βαλιτσάκι. Μου κάνει πολύ δύσκολο που θα φύγει.

Είναι η χαρμολύπη. Η λύπη του αποχωρισμού, αλλά χαίρομαι τόσο πολύ που τον βλέπω να ανθίζει. Να αποφασίζει μόνος του τι θέλει να ακολουθήσει, να κάνει έρευνα πάνω σε αυτό που θέλει να ακολουθήσει και πού θα ήθελε να πάει, να προσπαθεί να συνδυάσει μία ωραία ζωή μαζί με τις σπουδές του και το μυαλό του που είναι πάρα πολύ έξυπνο, στροφάρει πολύ, τον θαυμάζω!».