Σε ύφεση η φωτιά στην Κορινθία – Συνελήφθη ένας 70χρονος Γάλλος

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στη σύλληψη ενός 70χρονου Γάλλου προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για την φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα, στην Κορινθία.

Σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης, ο 70χρονος φέρεται να εκτελούσε εργασίες κοπής βλάστησης χωρίς να έχει λάβει τα προβλεπόμενα μέτρα πυρασφάλειας. ‎Σε βάρος του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 5.821,87 ευρώ.

Η κινητοποίηση των δυνάμεων της Πυροσβεστικής ήταν άμεση και η ανάπτυξη ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων επέτρεψε την ταχεία ανάσχεση και τον περιορισμό του συμβάντος, πριν αυτό λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, τονίζουν οι ίδιες πηγές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν συνολικά 106 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων τμημάτων της 1ης, 6ης και 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 30 πυροσβεστικά οχήματα και πλήθος Εθελοντών. Από αέρος επιχειρούν περιοδικά 3 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον εναέριο συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατασβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Περιφερειών Αττικής και Πελοποννήσου.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Παρά τη γρήγορη εξέλιξη του συμβάντος οι πυροσβεστικές δυνάμεις έθεσαν την πυρκαγιά σε ύφεση σε σύντομο χρονικό διάστημα, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή της. Από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές. Από την πρώτη στιγμή έσπευσε στην περιοχή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ, που προχώρησε στη σύλληψη του 70χρονου. ‎

Δείτε βίντεο από τις ρίψεις νερού των εναέριων μέσων στη φωτιά στην Κορινθία:

Συνολικά 33 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

Σε 33 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 30 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 3.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

74 συλλήψεις από την αρχή του έτους

Σε 74 ανέρχονται οι συλλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί συνολικά από την 1η Ιανουαρίου έως και την 8η Ιουνίου 2026, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας για πυρκαγιές.

Όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, από τις 74 συλλήψεις, οι 68 (91,89%) αφορούν περιπτώσεις αμέλειας και οι 6 (8,11%) περιπτώσεις πρόθεσης. Το ίδιο διάστημα έχουν επιβληθεί 404 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 391.093,93 ευρώ.

Όπως τονίζεται από την Πυροσβεστική, οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος συνεχίζουν τους ελέγχους και προχωρούν άμεσα στην απόδοση των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις της νομοθεσίας.

Δείτε εικόνες από τη φωτιά στην Κορινθία:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση