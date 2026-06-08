Κορινθία: Μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη φωτιά – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

Μια μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας, με τους κατοίκους να λαμβάνουν μήνυμα από το 112 που τους καλεί να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών. Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη στους κατοίκους για την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) στην Περαχώρα Κορινθίας, με την οδηγία «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
  • Στο έργο της κατάσβεσης συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, με 56 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 17 οχήματα.
  • Από αέρος επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο για την κατάσβεση της φωτιάς.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους για την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

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Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Λουτρακίου, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

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Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, σπεύδει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της φωτιάς, ενώ στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του Αρχηγού ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

Δείτε τις πρώτες εικόνες:

Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση

 

Πυρκαγιά Ενημέρωση
Πυρκαγιά Ενημέρωση

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