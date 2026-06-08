Κορινθία: Μήνυμα από το 112 για τη μεγάλη φωτιά – «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

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Μήνυμα μέσω του 112 εστάλη πριν από λίγο στους κατοίκους για την μεγάλη φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (8/6) σε δασική έκταση στην περιοχή Περαχώρα της Κορινθίας, κοντά στη λίμνη Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Λουτρακίου, η φωτιά καίει κοντά σε σπίτια.

Στο μήνυμα του 112 επισημαίνεται: «Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».

Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις, σπεύδει κλιμάκιο της ΔΑΕΕ

Στο έργο της κατάσβεσης της φωτιάς συμμετέχουν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, κινητοποιήθηκαν 56 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές, 17 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για την οριοθέτηση της φωτιάς, ενώ στο σημείο μεταβαίνει με εντολή του Αρχηγού ένα κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) για τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς.

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Πηγή: Πυρκαγιά Ενημέρωση