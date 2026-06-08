Συνέδριο «Ελλάδα 2030» – Νίκος Ανδρουλάκης: Μεγάλο στοίχημα το μέλλον

Το μήνυμα ότι η συζήτηση για την ελληνική οικονομία πρέπει να στραφεί από το παρελθόν στο μέλλον έστειλε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2030 – Οικονομία και Ανάπτυξη», το οποίο συνδιοργανώνουν η Next is Now και η Dome Consulting.

Του Θάνου Μωριάτη

Αναφερόμενος στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, ο Ν. Ανδρουλάκης παραδέχθηκε ότι η ανάπτυξη είναι πραγματική και ο λόγος δημόσιου χρέους προς ΑΕΠ μειώνεται σταθερά — αποτέλεσμα, όπως τόνισε, των θυσιών της ελληνικής κοινωνίας. Ωστόσο, επεσήμανε ότι η διαρκής σύγκριση με την εποχή των μνημονίων δεν είναι επαρκής βάση για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα για το μέλλον. «Καλό θα ήταν να συζητήσουμε για το αύριο, και όχι να κοιτάμε το παρελθόν», σημείωσε χαρακτηριστικά, θέτοντας ως κεντρικό ερώτημα αν η χώρα είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τις αδυναμίες της και να γίνει χώρα ευρωπαϊκής σύγκλισης.

Ερωτηθείς για τη μεγαλύτερη πρόκληση της ελληνικής οικονομίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επεσήμανε ότι δεν είναι η δημοσιονομική προσαρμογή, αλλά η χαμηλή παραγωγικότητα. Η Ελλάδα, όπως εξήγησε, παράγει λιγότερη αξία ανά εργαζόμενο και ανά ώρα εργασίας σε σχέση με πολλές ανεπτυγμένες χώρες, και η απάντηση σε αυτό περνά από περισσότερη καινοτομία, έρευνα και τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε το πιλοτικό αίτημα του ΠΑΣΟΚ για την τετραήμερη εργασία, με στόχο έναν ποιοτικότερο χρόνο εργασίας που να συνδυάζει την επαγγελματική με την προσωπική ζωή.

Σοβαρή πρόκληση αποτελεί, σύμφωνα με τον ίδιο, και η εξωτερική θέση της χώρας. Τα υψηλά ελλείμματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αποτυπώνουν την εξάρτηση της Ελλάδας από εξωτερικά κεφάλαια — ζήτημα, όπως το χαρακτήρισε, εθνικής ανθεκτικότητας. Η λύση απαιτεί περισσότερες εξαγωγές, ισχυρότερη μεταποίηση και παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Αναφερόμενος στο ανθρώπινο κεφάλαιο και το δημογραφικό, ο Ν. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με μία από τις μεγαλύτερες δημογραφικές κρίσεις στην Ευρώπη, ενώ η ανάγκη προσαρμογής δεξιοτήτων καθίσταται επιτακτική. Ως σημαντικότερο ζήτημα, ωστόσο, ανέδειξε τη στέγαση — ιδίως για τους νέους που επιθυμούν να δημιουργήσουν οικογένεια. «Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να είναι μια χώρα που επενδύει συστηματικά στη γνώση», τόνισε. Παράλληλα, συνέδεσε άμεσα την οικονομική ανάπτυξη με την ποιότητα των θεσμών, επισημαίνοντας ότι χρειάζεται ένα κράτος πιο αξιοκρατικό, πιο διαφανές, πιο αποτελεσματικό και πιο αποκεντρωμένο.

Σχολιάζοντας το ζήτημα της ακρίβειας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι μια οικονομία δεν μπορεί να θεωρείται πραγματικά επιτυχημένη όταν οι ανισότητες διευρύνονται και οι πολίτες βλέπουν την καθημερινότητά τους να γίνεται δυσκολότερη — από το κόστος στέγης και ενέργειας έως τις βασικές υπηρεσίες. Επεσήμανε δε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να καταγράφει από τις χαμηλότερες αγοραστικές δυνάμεις στην Ευρώπη.

Αναφορά έκανε και στο τραπεζικό σύστημα, αναγνωρίζοντας τη θεαματική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, με την επισήμανση όμως ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαφανιστεί και απαιτείται ολοκληρωμένη στρατηγική — «όπως αυτή που προτείνουμε εμείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Ν. Ανδρουλάκης παραδέχθηκε ότι οι προκλήσεις είναι πολλές και κανείς δεν διαθέτει «μαγικό ραβδί». Τόνισε, ωστόσο, ότι το κόμμα του έχει σχέδιο και δεσμεύθηκε να εργαστεί με σοβαρότητα. «Μια Ελλάδα που θα κοιτάζει με αξιοπρέπεια και προοπτική το μέλλον πρέπει να έχει προτάσεις για όλες αυτές τις προκλήσεις», κατέληξε, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι εκλογική νίκη του ΠΑΣΟΚ θα σήμαινε «σιγουριά και ασφάλεια για όλους τους Έλληνες».

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).

Το συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.