ΕΛΛΑΔΑ 2030: Το μήνυμα του Νίκου Χατζηνικολάου από το συνέδριο για την επόμενη ημέρα της ελληνικής οικονομίας – Το στοίχημα της ανάπτυξης και οι προκλήσεις της νέας εποχής

Με το βλέμμα στραμμένο στις μεγάλες προκλήσεις αλλά και στις ευκαιρίες που θα καθορίσουν την πορεία της χώρας έως το τέλος της δεκαετίας, ο εκδότης και διευθυντής της Realnews και πρόεδρος της ΕΙΗΕΑ, Νίκος Χατζηνικολάου, κήρυξε την έναρξη των εργασιών του διήμερου συνεδρίου «ΕΛΛΑΔΑ 2030» που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχή χρονιά.

Της Κωνσταντίνας Χελιδώνη

Δίνοντας το στίγμα των συζητήσεων που θα ακολουθήσουν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου που διοργανώνει η Next is Now και η Dome Consulting -με επίκεντρο την οικονομία, την ανάπτυξη, τις μεταρρυθμίσεις, τις επενδύσεις και την πρωτογενή παραγωγή, ο Ν. Χατζηνικολάου έθεσε στο επίκεντρο το ερώτημα εάν η Ελλάδα βρίσκεται σήμερα πιο κοντά στους στόχους που έχουν τεθεί για βιώσιμη ανάπτυξη και ποιο παραγωγικό μοντέλο μπορεί να στηρίξει την ανάπτυξη της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Όπως επισήμανε, το 2030 έχει αναδειχθεί σε παγκόσμιο σημείο αναφοράς για την υλοποίηση κρίσιμων πολιτικών και μεταρρυθμίσεων, υπενθυμίζοντας ότι το 2015 τα κράτη-μέλη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης, οι οποίοι συνδέονται με την οικονομική πρόοδο, την κοινωνική συνοχή, την αντιμετώπιση της φτώχειας και την προστασία του περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο αυτό, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, η οποία, όπως σημείωσε, κατάφερε να αφήσει πίσω της μια μακρά περίοδο χρηματοπιστωτικής κρίσης αλλά και τις επιπτώσεις της πανδημίας, εισερχόμενη πλέον σε μια νέα φάση κατά την οποία το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάπτυξη, αλλά η διαμόρφωση ενός ανθεκτικού και βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου.

«Πόσο υγιής είναι η ελληνική οικονομία;», σημείωσε , υπογραμμίζοντας ότι οι εργασίες του συνεδρίου θα επιχειρήσουν να χαρτογραφήσουν τις κρίσιμες εξελίξεις που θα επηρεάσουν τη χώρα τα επόμενα τέσσερα χρόνια και να αναδείξουν τις πολιτικές, τις επενδύσεις και τις μεταρρυθμίσεις που θα καθορίσουν την Ελλάδα της επόμενης ημέρας.

Ο Ν. Χατζηνικολάου υπογράμμισε παράλληλα ότι η διοργάνωση φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πεδίο ουσιαστικού διαλόγου για το μέλλον της χώρας σε μια συγκυρία όπου οι διεθνείς ισορροπίες μεταβάλλονται με ταχύτητα, ενώ ταυτόχρονα διαμορφώνονται σημαντικές προοπτικές για την ελληνική οικονομία.

Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και του Πανεπιστημίου Πειραιώς και μεταδίδεται ζωντανά μέσω του 2030greece.gr, του enikos.gr και του real.gr, με αποσπάσματα να φιλοξενούνται και από τον realfm 97,8.

Πλατινένιος χορηγός του συνεδρίου είναι η Metlen Energy & Metals. Χρυσοί χορηγοί: AKTOR, ALPHA BANK, ΔΕΗ, EFA GROUP. Ασημένιοι χορηγοί: ΙΟΝ, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, ONEX Shipyards & Technologies, VENERGY Maritime, AVAX, COSMOTE -T-, Olympios. Χορηγοί: Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΕΥΔΑΠ, eren ΕΛΛΑΣ, Helleniq Energy, ΝΙΤΣΙΑΚΟΣ, ΗΛΙΟΣ, ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ΤΜΕΔΕ, IP Innovative Power, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ).