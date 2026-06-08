Τραγωδία στη Μεσσηνία: 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του

Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα (8/6/2026) τα ξημερώματα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του στη Μεσσηνία, στο οδικό δίκτυο Κιτριών – Καλαμάτας, στο ύψος της Μικρής Μαντίνειας. Το δίτροχο εξετράπη της πορείας του υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του αναβάτη, ενώ προανάκριση διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τραγωδία στη Μεσσηνία: Ένας 29χρονος έχασε τη ζωή του σήμερα (8/6/2026) τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσικλέτα του.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στο οδικό δίκτυο Κιτριών – Καλαμάτας, όταν η μοτοσικλέτα του εκτράπηκε της πορείας της και προσέκρουσε με σφοδρότητα.
  • Ο νεαρός οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ προανάκριση για τα ακριβή αίτια διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ακόμη μία τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους, με έναν 29χρονο Έλληνα ,να χάνει τη ζωή του σήμερα (8/6/2026) τα ξημερώματα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στο οδικό δίκτυο Κιτριών – Καλαμάτας, στο ύψος της περιοχής της Μικρής Μαντίνειας.

Ο 29χρονος αναβάτης κινούταν με τη μοτοσικλέτα του έχοντας κατεύθυνση προς την Καλαμάτα. Υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα. Λόγω της βίαιης πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου 25 λεπτά μετά το συμβάν. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του άτυχου νέου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.

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