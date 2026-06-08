Τραγωδία στη Μεσσηνία: 29χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσικλέτα του

Ακόμη μία τραγωδία στους ελληνικούς δρόμους, με έναν 29χρονο Έλληνα ,να χάνει τη ζωή του σήμερα (8/6/2026) τα ξημερώματα σε σοβαρό τροχαίο δυστύχημα στη Μεσσηνία. Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στη 1:00 τα ξημερώματα στο οδικό δίκτυο Κιτριών – Καλαμάτας, στο ύψος της περιοχής της Μικρής Μαντίνειας.

Ο 29χρονος αναβάτης κινούταν με τη μοτοσικλέτα του έχοντας κατεύθυνση προς την Καλαμάτα. Υπό συνθήκες που παραμένουν ακόμα αδιευκρίνιστες, το δίτροχο εξετράπη της πορείας του προς τα αριστερά και προσέκρουσε με σφοδρότητα. Λόγω της βίαιης πρόσκρουσης, ο οδηγός εκτινάχθηκε από το όχημα και έπεσε στο οδόστρωμα, τραυματιζόμενος θανάσιμα.

Η κινητοποίηση των Αρχών

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ περίπου 25 λεπτά μετά το συμβάν. Δυστυχώς, όμως, ήταν ήδη αργά, καθώς οι διασώστες διαπίστωσαν απλώς τον θάνατο του άτυχου νέου.

Προανάκριση για τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο διενεργεί το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας.