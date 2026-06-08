Η νέα σειρά του Τσαφούλια και το κανάλι – έκπληξη

Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα του μετά το «Ριφιφί» ετοιμάζει ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής σκηνοθέτης, ο οποίος έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Έτερος εγώ», έχει στα σκαριά ένα μεγάλο project.

Για πρώτη φορά, ο Σ. Τσαφούλιας δεν θα περιοριστεί στα όρια μιας μίνι σειράς, αλλά θα ανοιχτεί σε μια πρόταση μυθοπλασίας που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα σειρά που σχεδιάζει ο γνωστός σκηνοθέτης θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια, ενώ βασίζεται σε γνωστό φορμάτ.

Με βάση τη Reallife, η σειρά αυτή έχει προταθεί ήδη στην ΕΡΤ που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν έχει δώσει ακόμα την τελική απάντησή της.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημόσια τηλεόραση δεν προτίθεται να εγκρίνει αναθέσεις σε μεγάλες παραγωγές μέσα στους επόμενους μήνες λόγω του υψηλού κόστους των δικαιωμάτων του Μουντιάλ που δεν αφήνουν διαθέσιμο μπάτζετ για άλλες επενδύσεις.