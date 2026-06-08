Η νέα σειρά του Τσαφούλια και το κανάλι – έκπληξη

Ο δημοφιλής σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας ετοιμάζει το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα, μια νέα σειρά μυθοπλασίας με 60 επεισόδια, η οποία βασίζεται σε γνωστό φορμάτ. Η σειρά έχει προταθεί στην ΕΡΤ, η οποία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο η τελική απάντηση εκκρεμεί. 

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Σωτήρης Τσαφούλιας
Φωτογραφία: Instagram/prwianseeidon
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Σωτήρης Τσαφούλιας ετοιμάζει το επόμενο τηλεοπτικό του βήμα μετά το «Ριφιφί», ένα μεγάλο project μυθοπλασίας.
  • Η νέα σειρά θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια και βασίζεται σε γνωστό φορμάτ.
  • Η σειρά έχει προταθεί στην ΕΡΤ, η οποία έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά η τελική απάντηση εκκρεμεί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Το επόμενο τηλεοπτικό βήμα του μετά το «Ριφιφί» ετοιμάζει ο Σωτήρης Τσαφούλιας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δημοφιλής σκηνοθέτης, ο οποίος έχει υπογράψει μεγάλες επιτυχίες όπως το «Έτερος εγώ», έχει στα σκαριά ένα μεγάλο project.

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Για πρώτη φορά, ο Σ. Τσαφούλιας δεν θα περιοριστεί στα όρια μιας μίνι σειράς, αλλά θα ανοιχτεί σε μια πρόταση μυθοπλασίας που περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επεισοδίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα σειρά που σχεδιάζει ο γνωστός σκηνοθέτης θα περιλαμβάνει 60 επεισόδια, ενώ βασίζεται σε γνωστό φορμάτ.

Με βάση τη Reallife, η σειρά αυτή έχει προταθεί ήδη στην ΕΡΤ που έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον, ωστόσο δεν έχει δώσει ακόμα την τελική απάντησή της.

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Πληροφορίες αναφέρουν ότι η δημόσια τηλεόραση δεν προτίθεται να εγκρίνει αναθέσεις σε μεγάλες παραγωγές μέσα στους επόμενους μήνες λόγω του υψηλού κόστους των δικαιωμάτων του Μουντιάλ που δεν αφήνουν διαθέσιμο μπάτζετ για άλλες επενδύσεις.

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