Μέτρα – σοκ εξετάζει ο Alpha: Δύο σενάρια για την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού

Στο στόχαστρο ριζικών περικοπών η μεσημεριανή ζώνη του Σαββατοκύριακου του Alpha. Οι πιέσεις στα στελέχη, τo plan b και το συμβόλαιο της παρουσιάστριας.

Σε τροχιά ριζικής αποεπένδυσης βρίσκονται τα κανάλια, με τα σενάρια περικοπών που πέφτουν στο τραπέζι ενόψει της νέας σεζόν να προκαλούν σοκ. Με βάση τη Reallife, μετά το Star, που καταργεί το πολύ πρωινό slot με το τέλος του Breakfast@Star, η επιχείρηση «κουρέματος» στο κόστος προγράμματος συνεχίζεται στον Alpha, με το Σαββατοκύριακο να μπαίνει στο στόχαστρο, ενώ τίθεται ακόμα και το ζήτημα να «κοπούν» επιτυχημένες εκπομπές με μακρά πορεία, με τα κριτήρια να είναι αμιγώς οικονομικο-τεχνικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στα στελέχη του Alpha ασκούνται ισχυρές πιέσεις για να προχωρήσουν σε γενναία μείωση του μπάτζετ λόγω πτώσης της διαφημιστικής δαπάνης. Προτεραιότητα του σταθμού παραμένει η prime time, όπου το κανάλι συνεχίζει την επένδυση στη μυθοπλασία, ενώ από το πρόγραμμα αναζητούνται ζώνες και εκπομπές που θεωρούνται υπό τις παρούσες οικονομικές συνθήκες «πολυτέλεια».

Στο πλαίσιο των συζητήσεων εντός Alpha γίνεται λόγος για προγράμματα του Σαββατοκύριακου και πιο συγκεκριμένα για την εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού. Τα σενάρια που εξετάζονται για το μέλλον της εκπομπής κυμαίνονται από τη ραγδαία μείωση του μπάτζετ έως και το ακραίο ενδεχόμενο της διακοπής μετάδοσης του «Καλύτερα δε γίνεται» την προσεχή σεζόν.

Για την πρώτη εκδοχή υπάρχει η σκέψη η εκπομπή να βγαίνει ζωντανά το Σάββατο και το επεισόδιο της Κυριακής να μαγνητοσκοπείται την ίδια ημέρα (Σάββατο) αμέσως πριν ή μετά το live, ώστε με μία βάρδια να βγαίνουν δύο εκπομπές. Η περικοπή που θα προκύψει μέσω της μαγνητοσκόπησης δεν είναι αμελητέα, αλλά για κάποιους δεν επαρκεί.

Στο κάδρο, ως έσχατο μέσο ραγδαίας περιστολής του μπάτζετ, φέρεται να έχει τεθεί ακόμα και το ενδεχόμενο να μη συνεχίσει την προσεχή σεζόν η εκπομπή της Ν. Γερμανού. Τα σενάρια αυτά αποτελούν ασκήσεις επί χάρτου χωρίς να έχει ληφθεί οριστική απόφαση, ενώ γίνονται προσπάθειες να αποφευχθεί μια τέτοια κίνηση-σοκ και να βρεθεί μια άλλη λύση.

Να σημειωθεί ότι η Ν. Γερμανού διατηρεί ισχυρό συμβόλαιο με τον Alpha έως το καλοκαίρι του 2027 συν ένα έτος. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι το κανάλι θα συνεχίσει να την πληρώνει με ή χωρίς εκπομπή.

Σε ανάλογο κλίμα κινείται και ο ΑΝΤ1 που οδεύει σε απενεργοποίηση της πρωινής ζώνης του Σαββατοκύριακου. Οι σκέψεις για μετακίνηση της live εκπομπής από το πρωί στη μεσημεριανή ζώνη δεν προχωρούν. Όλα δείχνουν πως το κανάλι του Αμαρουσίου θα ολοκληρώσει φέτος την τριετή περίοδο επένδυσης στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, που θα επιστρέψει σε μετάδοση επαναλήψεων.