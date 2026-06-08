Σοφία Παυλίδου: Εκκίνηση καλοκαιριού με διακοπές στους Παξούς – Δείτε τις φωτογραφίες

Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και η Σοφία Παυλίδου το απολαμβάνει ήδη στους αγαπημένους της Παξούς. Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός μοιράστηκε στο instagram τις πρώτες της φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα με φόντο την ηρεμία του νησιώτικου τοπίου.
Ποζάροντας ξυπόλυτη, με ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα, η Σοφία Παυλίδου «ανανεώνει τις μπαταρίες» της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Νησί… Αεράκι … Ηλιοβασίλεμα …. Καλοκαίρι!!!»
Δείτε τις φωτογραφίες:
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Οι Παξοί, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Ιονίου, φαίνεται πως αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για να γεμίσει ξανά ενέργεια και να απολαύσει απλές, αλλά πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης.