Σοφία Παυλίδου: Εκκίνηση καλοκαιριού με διακοπές στους Παξούς – Δείτε τις φωτογραφίες

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Το καλοκαίρι μπήκε για τα καλά και η Σοφία Παυλίδου το απολαμβάνει ήδη στους αγαπημένους της Παξούς. Η γνωστή Ελληνίδα ηθοποιός μοιράστηκε στο instagram τις πρώτες της φωτογραφίες δίπλα στη θάλασσα με φόντο την ηρεμία του νησιώτικου τοπίου.

Ποζάροντας ξυπόλυτη, με ένα εντυπωσιακό πορτοκαλί φόρεμα, η Σοφία Παυλίδου «ανανεώνει τις μπαταρίες» της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησης: «Νησί… Αεράκι … Ηλιοβασίλεμα …. Καλοκαίρι!!!»

Δείτε τις φωτογραφίες:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Sofia Pavlidou (@pavlidou.sofia)

Οι Παξοί, ένας από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς του Ιονίου, φαίνεται πως αποτέλεσαν το ιδανικό σκηνικό για να γεμίσει ξανά ενέργεια και να απολαύσει απλές, αλλά πολύτιμες στιγμές ξεκούρασης.