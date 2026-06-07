Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: «Έχει σχολιαστεί άδικα – Είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα»

Ο Μιχάλης Αεράκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε, αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο είναι φίλοι και συνεργάστηκαν σε δύο τηλεοπτικές σειρές. Ο αγαπημένος ηθοποιός υπερασπίστηκε τον συνάδελφό του, δηλώνοντας ότι έχει σχολιαστεί άδικα και τον χαρακτήρισε «δυσεύρετη ψυχούλα» και «πολύ αγνό άνθρωπο».

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Μιχάλης Αεράκης
Φωτογραφία: Instagram/mixalis.aerakis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Μιχάλης Αεράκης παραχώρησε συνέντευξη και αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο είναι καλοί φίλοι και έχουν συνεργαστεί σε δύο σειρές.
  • Οι δύο ηθοποιοί είχαν συμμετάσχει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός», ενώ φέτος το κοινό τους παρακολούθησε στο σίριαλ «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».
  • Για τον Βασίλη Μπισμπίκη, ο Μιχάλης Αεράκης δήλωσε: «Έχει σχολιαστεί άδικα» και πρόσθεσε πως «Είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει».

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Μία συνέντευξη στο «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε ο Μιχάλης Αεράκης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί σε δύο σειρές, και είναι καλοί φίλοι.

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Ο Μιχάλης Αεράκης και ο Βασίλης Μπισμπίκης είχαν συμμετάσχει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός». Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, το κοινό τους παρακολούθησε στο σίριαλ «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

«Είναι πολύ αγνός άνθρωπος»

Μιλώντας για τον συνάδελφό του και φίλο του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε: «Εμείς με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα, για εμένα».

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«Ο Βασίλης είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει, που λέμε. Μεγάλωσε δύσκολα και αυτή τη δυσκολία και το παρελθόν του, δεν το έχει ξεχάσει», συνέχισε ο Μιχάλης Αεράκης.

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