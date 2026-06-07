Μιχάλης Αεράκης για Βασίλη Μπισμπίκη: «Έχει σχολιαστεί άδικα – Είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα»

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Μία συνέντευξη στο «Ραντεβού το ΣΚ» παραχώρησε ο Μιχάλης Αεράκης. Ο αγαπημένος ηθοποιός, μιλώντας στην εκπομπή του Λάμπρου Κωνσταντάρα και της Ιωάννας Μαλέσκου, αναφέρθηκε στον Βασίλη Μπισμπίκη, με τον οποίο έχουν συνεργαστεί σε δύο σειρές, και είναι καλοί φίλοι.

Ο Μιχάλης Αεράκης και ο Βασίλης Μπισμπίκης είχαν συμμετάσχει στην επιτυχημένη σειρά του ALPHA «Σασμός». Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν, το κοινό τους παρακολούθησε στο σίριαλ «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια».

«Είναι πολύ αγνός άνθρωπος»

Μιλώντας για τον συνάδελφό του και φίλο του, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης είπε: «Εμείς με τον Βασίλη είμαστε φίλοι. Έχει σχολιαστεί άδικα, για εμένα».

«Ο Βασίλης είναι μία δυσεύρετη ψυχούλα. Είναι πολύ αγνός άνθρωπος, αληθινός όσο δεν πάει, που λέμε. Μεγάλωσε δύσκολα και αυτή τη δυσκολία και το παρελθόν του, δεν το έχει ξεχάσει», συνέχισε ο Μιχάλης Αεράκης.