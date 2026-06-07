Νίκος Τερζής: «Δεν ήθελα φτασμένους και πιασμένους καλλιτέχνες – Ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν» – Τι είπε για τη συνεργασία του με Ρουβά, Παπαρίζου, Μαζωνάκη

Ο επιτυχημένος συνθέτης Νίκος Τερζής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αστερόσκονη» με τον Νίκο Γρίτση, αποκάλυψε την προτίμησή του να δημιουργεί καλλιτέχνες από το μηδέν, κάνοντας μία αναφορά στον Σάκη Ρουβά, την Έλενα Παπαρίζου και τον Γιώργο Μαζωνάκη. 

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Νίκος Τερζής
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Νίκος Τερζής, σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Αστερόσκονη», δήλωσε ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες, καθώς «ήθελε να δημιουργεί από το μηδέν».
  • Ο συνθέτης αποκάλυψε πως, όταν συνεργάστηκε μαζί τους, ο Σάκης Ρουβάς, ο Γιώργος Μαζωνάκης και η Έλενα Παπαρίζου «ήταν μηδέν».
  • Εξήγησε ότι προτιμούσε να δημιουργεί από το μηδέν γιατί «έστηνε το πώς θα ειπωθεί και το πώς θα είναι αυτό, για να λειτουργήσει προς τα έξω».

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Στην εκπομπή «Αστερόσκονη», με τον Νίκο Γρίτση, ήταν καλεσμένος ο Νίκος Τερζής. Ο επιτυχημένος συνθέτης, στη συνέντευξή του, δήλωσε ότι δεν ασχολήθηκε ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες, και εξήγησε τον λόγο πίσω από αυτή την απόφασή του, κάνοντας παράλληλα μία αναφορά σε μεγάλα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου της χώρας μας.

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Συγκεκριμένα, στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Νίκος Τερζής ανέφερε ότι: «Εγώ δεν πήγα ποτέ με φτασμένους καλλιτέχνες. Εγώ ασχολήθηκα με καλλιτέχνες που έγιναν γνωστοί. Δηλαδή, ο Σάκης ήταν μηδέν όταν ασχολήθηκα. Ο Μαζωνάκης ήταν μηδέν, όταν ασχολήθηκα. Την Παπαρίζου την έφερα από έξω εδώ, μηδέν».

«Πέρα από την σπουδαία δουλειά που είχαμε κάνει τότε με τον Νίκο Καρβέλα και την Άννα Βίσση, που της είχα κάνει τραγούδι, είχα αναλάβει και παραγωγή… Δεν ήθελα φτασμένους και πιασμένους. Ήθελα να δημιουργώ από το μηδέν. Γιατί ξέρεις κάτι; Το έστηνα. Το έστηνα το πώς θα ειπωθεί και το πώς θα είναι αυτό, για να λειτουργήσει έτσι προς τα έξω», πρόσθεσε.

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