Μιχάλης Αεράκης: «Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ, από 7 ετών είμαι στο καμίνι της ζωής»

Ελένη Φλισκουνάκη

Μιχάλης Αεράκης

Καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ήταν την Τετάρτη 6 Μαΐου ο Μιχάλης Αεράκης. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο καταξιωμένος ηθοποιός μίλησε στη συνέντευξή του και για τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει στη ζωή του.

«Ο πατέρας μου ήταν βοσκός στα Ανώγεια και έφυγε όταν ήμουν επτά ετών για την Γερμανία. Ο πατέρας μου μού είπε ότι: “Από αύριο που φεύγω, εσύ θα είσαι ο άνδρας του σπιτιού”. Τι έκανα; Αντέγραφα καταρχήν συμπεριφορές των μεγάλων. Πώς περπατάνε, πώς κινούνται, πώς κερνάνε στα καφενεία, και όλα αυτά τα έκανα», εξήγησε ο Μιχάλης Αεράκης στη συνέντευξή του.

Αμέσως μετά, ο επιτυχημένος καλλιτέχνης εξομολογήθηκε πως: «Παιδική ηλικία δεν είχα ποτέ και μάλιστα έχω πει χαρακτηριστικά, ότι αν είχα το ταλέντο του να γράψω ένα βιβλίο, ήξερα μόνο τον τίτλο, που θα λεγόταν “Μεγάλωσα απότομα”. Γιατί πραγματικά, από επτά ετών είμαι στο καμίνι της ζωής. Από δώδεκα ετών πουλώντας λαχεία στο Ηράκλειο.

Πήγαινα σχολείο, ήμουν ο χειρότερος μαθητής. Μετά δούλευα βοηθός σερβιτόρου σε κρητικά κέντρα, στον Βασίλη Σκουλά, στον Νίκο Ξυλούρη τότε, και πήγαινα κατευθείαν στο σχολείο και εκεί κοιμόμουν. Χείριστος μαθητής. Αργότερα πήγα σε νυχτερινό σχολείο».

«Όσο το σώμα μου μεγάλωνε, έκανα πιο δύσκολες δουλειές, οικοδομές, πολλά. Όταν ήρθαμε εδώ στην Αθήνα το 1971-1972, κάπου εκεί, επειδή έπρεπε να βοηθήσω την οικογένεια, ήμασταν τέσσερα αδέρφια με εμένα, ο πατέρας μου, η μάνα μου, δουλεύαμε όλοι. Δούλευα και εγώ και έτσι αναγκάστηκα να πηγαίνω σε νυχτερινό», είπε στη συνέχεια ο Μιχάλης Αεράκης.

17:40 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

