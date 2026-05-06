Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ για τις φοιτητικές εστίες

Παρέμβαση στη συνεδρίαση της Συγκλήτου του ΑΠΘ πραγματοποίησαν φοιτητές, που διαμένουν στις φοιτητικές εστίες της Θεσσαλονίκης και αντιτίθενται στον νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των εστιών, στον οποίο βλέπουν έναν «τιμωρητικό χαρακτήρα», τον οποίο καλούνται να αποδεχθούν μέσω συμφωνητικών έως τις 10 Μαΐου.

Η συγκέντρωση των φοιτητικών συλλόγων πραγματοποιήθηκε στις 15:00 έξω από το κτίριο διοίκησης του ΑΠΘ, όπου αντιπροσωπεία των οικότροφων φοιτητών έγινε δεκτή στην αίθουσα συνεδρίασης του οργάνου και συμφωνήθηκε συνάντηση με τις πρυτανικές αρχές αύριο το πρωί για να συζητηθούν αιτήματά τους.

«Θέσαμε τα αιτήματά μας με βάση την απόφαση που πήρε ο Σύλλογος μας, στον άξονα αυτών που φέρνουν με τον νέο κανονισμό, το γεγονός ότι είμαστε υποχρεωμένοι να συμφωνήσουμε σε οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση του Κανονισμού, ότι δεν επιτρέπεται να φιλοξενούμε τους συγγενείς μας, τους φίλους μας, ακόμα και κατοικίδια και δηλώσαμε ξεκάθαρα τη διαφωνία μας. Από τη μεριά της Συγκλήτου δεν έδειξαν κανένα ενδιαφέρον να απαντήσουν οτιδήποτε, αλλά αποφάσισαν να συζητήσουν κεκλεισμένων των θυρών για τις δικές μας ανάγκες», ανάφεραν οι εκπρόσωποι του Συλλόγου Οικότροφων Φοιτητών Εστιών Θεσσαλονίκης (ΣΟΦΕΘ).

«Στον εσωτερικό κανονισμό μας απαγορεύουν να φιλοξενούμε συγγενείς και φίλους και για επίσκεψή τους θα πρέπει πρώτα να πάρουμε μια άδεια από ειδική επιτροπή των εστιών. Περιορίζεται και η συναναστροφή μεταξύ των οικοτρόφων στους ειδικά διαμορφωμένους κοινόχρηστους χώρους, που αυτή τη στιγμή είναι οι σκάλες του φουαγιέ, οι τουαλέτες και τα αναγνωστήρια. Επίσης προβλέπεται η εφαρμογή ηλεκτρονικού ελέγχου κατά την είσοδο και έξοδο των φοιτητών, κάτι που επιτρέπει να γνωρίζουν πότε μπαίνουμε και βγαίνουμε από τα σπίτια μας […], ενώ θα βιντεοσκοπούν τα δωμάτιά μας κατά την παραλαβή, έτσι ώστε να μπορούν να εξακριβώσουν κατά την παράδοση του δωματίου αν υπήρξαν φθορές ή οποιουδήποτε είδους μεταβολή του δωματίου, όμως αυτή τη στιγμή υπάρχουν δωμάτια που τα παραλαμβάνουν φοιτητές χωρίς να έχουν καν κρεβάτια», ανέφεραν -μεταξύ άλλων- οι εκπρόσωποι του ΣΟΦΕΘ σε συνέντευξη Τύπου στις φοιτητικές εστίες.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η «Συσπείρωση Πανεπιστημιακών» καλεί τη Σύγκλητο του ΑΠΘ «να προχωρήσει σε συστηματικό διάλογο με τους οικότροφους και να εγκρίνει με τις θεσμικά δέουσες διαδικασίες έναν νέο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Εστιών».