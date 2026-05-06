Ισραήλ: Πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από έναν μήνα – Στόχος ο διοικητής της Δύναμης Ραντουάν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λίβανος Ισραήλ
Το Ισραήλ πραγματοποίησε σήμερα το πρώτο του πλήγμα στη Βηρυτό έπειτα από σχεδόν έναν μήνα, σηματοδοτώντας την πρώτη επίθεση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου από την έναρξη της εκεχειρίας στις 16 Απριλίου.

Στόχος της επιχείρησης ήταν ο διοικητής της επίλεκτης Δύναμης Ραντουάν της Χεζμπολάχ.

Σε κοινή τους δήλωση, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, επιβεβαίωσαν την επίθεση αναφέροντας: «Οι IDF μόλις έπληξαν στη Βηρυτό τον διοικητή της Δύναμης Ραντουάν της τρομοκρατικής οργάνωσης Χεζμπολάχ με σκοπό την εξόντωσή του».


Σημείωσαν ότι τα στελέχη της Δύναμης Ραντουάν «ήταν υπεύθυνα για εκτοξεύσεις [ρουκετών] εναντίον ισραηλινών κοινοτήτων και για την πρόκληση βλαβών σε στρατιώτες των IDF».

«Κανένας τρομοκράτης δεν έχει ασυλία, το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει κάθε εχθρό και δολοφόνο. Υποσχεθήκαμε να φέρουμε την ασφάλεια στους κατοίκους του βορρά. Έτσι ενεργούμε και έτσι θα συνεχίσουμε να ενεργούμε», τόνισαν.

Κλιμάκωση παρά την εκεχειρία

Αν και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) δεν έχουν εκδώσει ακόμα επίσημη ανακοίνωση για τη συγκεκριμένη επιχείρηση στην πρωτεύουσα του Λιβάνου -η τελευταία είχε σημειωθεί στις 8 Απριλίου– η κατάσταση στο πεδίο μυρίζει «μπαρούτι».

Παρά την εκεχειρία που επιτεύχθηκε με μεσολάβηση των ΗΠΑ τον περασμένο μήνα, τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινές επιθέσεις στον νότιο Λίβανο και την Κοιλάδα Μπεκάα.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ, η οποία δεν έχει σχολιάσει ακόμα την επίθεση στη Βηρυτό, ανακοίνωσε ότι έπληξε πολλαπλούς ισραηλινούς στόχους εντός του Λιβάνου ως αντίποινα για τη δολοφονία αμάχων.

Με πληροφορίες από: Times of Israel, Al Jazeera

