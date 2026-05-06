Θεσσαλονίκη: Δεν τιμωρήθηκε από το δικαστήριο ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη

Δεν επιβλήθηκε ποινή από το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 είχε πυροβολήσει και τραυμάτισε διαρρήκτη, που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερέβη τα όρια της άμυνας.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ο διαρρήκτης με συνεργό του είχαν κλέψει ακόμα οκτώ σπίτια αλλά και αυτοκίνητα στην περιοχή. Μάλιστα, πριν φτάσει στην πόρτα της μονοκατοικίας του 43χρονου, χτύπησε τον σκύλο του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρωτόδικα, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του επίδοξου διαρρήκτη.

Το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό έκρινε ατιμώρητο τον 43χρονο παρά την υπέρβαση των ορίων άμυνας, που διαπίστωσε. Θεώρησε ότι έδρασε έτσι λόγω της ταραχής και του φόβου του από την εισβολή του επίδοξου διαρρήκτη.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε στα πόδια δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε κανένα δικαστήριο, ενώ για τις κλοπές έχει καταδικαστεί.