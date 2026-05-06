Θεσσαλονίκη: Δεν τιμωρήθηκε από το δικαστήριο ο 43χρονος που είχε πυροβολήσει διαρρήκτη

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Κοινωνία

δικαστήριο

Δεν επιβλήθηκε ποινή από το δικαστήριο στον ένοικο μονοκατοικίας στο Νέο Ρύσιο, ο οποίος τον Δεκέμβριο του 2022 είχε πυροβολήσει και τραυμάτισε διαρρήκτη, που είχε εισβάλει στο σπίτι του. Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης έκρινε ότι ήταν σε ταραχή και έτσι υπερέβη τα όρια της άμυνας.

Όπως αποδείχθηκε στη συνέχεια, ο διαρρήκτης με συνεργό του είχαν κλέψει ακόμα οκτώ σπίτια αλλά και αυτοκίνητα στην περιοχή. Μάλιστα, πριν φτάσει στην πόρτα της μονοκατοικίας του 43χρονου, χτύπησε τον σκύλο του, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Πρωτόδικα, ο ένοικος είχε καταδικαστεί για τον τραυματισμό του επίδοξου διαρρήκτη.

Το δικαστήριο σε δεύτερο βαθμό έκρινε ατιμώρητο τον 43χρονο παρά την υπέρβαση των ορίων άμυνας, που διαπίστωσε. Θεώρησε ότι έδρασε έτσι λόγω της ταραχής και του φόβου του από την εισβολή του επίδοξου διαρρήκτη.

Ο 42χρονος, που τραυματίστηκε στα πόδια δεν εμφανίστηκε να καταθέσει σε κανένα δικαστήριο, ενώ για τις κλοπές έχει καταδικαστεί.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Γιατί συμπεριφέρομαι ξανά σαν παιδί όταν συναντιέμαι με την οικογένειά μου;

Ειρήνη Αγαπηδάκη: Προτεραιότητα η απρόσκοπτη πρόσβαση των πολιτών στις υπηρεσίες ψυχικής υγείας

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Ενίσχυση των υπηρεσιών με 88 συμβασιούχους – Οι θέσεις εργασίας

Εξαγωγές: Δεύτερος μήνας πτώσης το 2026 – Αντέχουν τα τρόφιμα

Η αναβάθμιση του Gemini 3.1 φέρνει νέες δυνατότητες στο Google Home

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
23:06 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Θρίλερ στη Διώρυγα Κορίνθου: Ανήλικη εντοπίστηκε να επιπλέει εντός του καναλιού – Η επιχείρηση για την διάσωσή της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Τετάρτης στη Διώρυγα της Κορίνθου, όταν ένα ανήλικο κορίτσι εντ...
22:42 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Σαλαμίνα: «Άκουσε το “μπαμ” και τα παιδάκια να κλαίνε» – Οι μαρτυρίες και το βίντεο μετά το τροχαίο με το περιπολικό που χτύπησε 12χρονη

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφονται οι δραματικές στιγμές που ακολούθησαν το τροχαίο ατύχημα σ...
22:26 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία στην Κρήτη: Η στιγμή που ο 54χρονος πυροβολεί τον 21χρονο στη μέση του δρόμου – Δείτε το βίντεο

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της δολοφονίας του 21χρονου Νικήτα, χθες, στη μέση του δρόμου...
22:05 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Δολοφονία 21χρονου στην Κρήτη: «Το ασθενοφόρο το έχει πάρει κανένας;» – Η στιγμή που ο 54χρονος δράστης εγκαταλείπει το σημείο

Νέο ντοκουμέντο βλέπει το φως της δημοσιότητας από τη δολοφονία του 21χρονου Νικήτα, στην Αμμο...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή