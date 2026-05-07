Channel 12: Η συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν περιλαμβάνει όρο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών στον Λίβανο

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Λίβανος
Λίβανος / Φωτογραφία: Reuters

Νέες λεπτομέρειες έρχονται στο φως σχετικά με το προσχέδιο της μονοσέλιδης συμφωνίας-πλαίσιο που διαμορφώνεται μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν.

LIVE – 68η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπάρακ Ραβίντ του ισραηλινού δικτύου Channel 12, η συμφωνία αναμένεται να περιλαμβάνει μια νέα κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Αυτή η εξέλιξη είναι ανεξάρτητη από την εκεχειρία που συμφωνήθηκε μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου τον περασμένο μήνα, η οποία περιόρισε μεν, αλλά δεν σταμάτησε τις συγκρούσεις.

Όπως μετέδωσε το ισραηλινό δίκτυο: «Η συμφωνία θα τερμάτιζε τον πόλεμο σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Στρατηγική αλλαγή δεδομένων

Μια τέτοια κίνηση θα αποτελούσε σημαντική στροφή στις ισορροπίες. Η εκεχειρία που είχε επιτευχθεί τον περασμένο μήνα με το Ιράν δεν επεκτεινόταν στον Λίβανο -σύμφωνα με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ-, όπου οι IDF συνέχισαν τις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

Μέχρι στιγμής, η Ουάσινγκτον είχε μεσολαβήσει για μια ξεχωριστή ανακωχή μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, καθώς και οι δύο πλευρές επεδίωκαν να διατηρήσουν το μέτωπο του Λιβάνου διακριτό από το «ιρανικό ζήτημα».

Τα αναπάντητα ερωτήματα

Ωστόσο, η αναφορά του Channel 12 αφήνει κρίσιμα ερωτήματα ανοιχτά. Δεν έχει διευκρινιστεί αν αυτή η νέα κατάπαυση του πυρός:

  • Θα περιλαμβάνει την πλήρη απόσυρση των στρατευμάτων των IDF από το έδαφος του Λιβάνου.
  • Ή αν θα επαναφέρει τους όρους της εκεχειρίας που ίσχυε από τον Νοέμβριο του 2024 έως τον Μάρτιο, όταν η Χεζμπολάχ επανέλαβε τις επιθέσεις της κατά του Ισραήλ λόγω του πολέμου με το Ιράν.

