Γκαλιμπάφ: «Ο λαός του Ιράν προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί» – Καταγγελίες για οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την οικονομική και επικοινωνιακή πίεση για να σπείρει τη διχόνοια στο εσωτερικό του Ιράν και να αναγκάσει τη χώρα σε «συνθηκολόγηση».

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Γκαλιμπάφ τόνισε: «Ο εχθρός εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην οικονομική πίεση και είναι σαφές ότι έχουν λάβει για άλλη μια φορά ψευδείς αναφορές και, βάσει αυτών των αναφορών, έλαβαν λανθασμένες αποφάσεις. Αυτή η λανθασμένη απόφαση θα κάνει τους πάντες να υποφέρουν».

Παρά την ένταση της οικονομικής κρίσης, ο Γκαλιμπάφ εμφανίστηκε βέβαιος για τις αντοχές της χώρας.

«Το ιρανικό έθνος θα υπομείνει για χάρη της ανεξαρτησίας. [Οι ΗΠΑ] δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι το ιρανικό έθνος προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί», τόνισε.

Η «νέα εποχή» του πολέμου και οι 5 άξονες του Γκαλιμπάφ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, ο Γκαλιμπάφ περιέγραψε πως ο πόλεμος μπήκε σε μια «νέα εποχή» και παρουσίασε πέντε βασικά σημεία και αιτήματα προς τον λαό και την κρατική μηχανή του Ιράν.