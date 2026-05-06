Γκαλιμπάφ: «Ο λαός του Ιράν προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί» – Καταγγελίες για οικονομικό πόλεμο από τις ΗΠΑ

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπαγκέρ Γκαλιμπάφ, εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά των ΗΠΑ, κατηγορώντας την Ουάσινγκτον ότι χρησιμοποιεί την οικονομική και επικοινωνιακή πίεση για να σπείρει τη διχόνοια στο εσωτερικό του Ιράν και να αναγκάσει τη χώρα σε «συνθηκολόγηση».

Σε δηλώσεις που μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Γκαλιμπάφ τόνισε: «Ο εχθρός εναποθέτει μεγάλες ελπίδες στην οικονομική πίεση και είναι σαφές ότι έχουν λάβει για άλλη μια φορά ψευδείς αναφορές και, βάσει αυτών των αναφορών, έλαβαν λανθασμένες αποφάσεις. Αυτή η λανθασμένη απόφαση θα κάνει τους πάντες να υποφέρουν».

Παρά την ένταση της οικονομικής κρίσης, ο Γκαλιμπάφ εμφανίστηκε βέβαιος για τις αντοχές της χώρας.

«Το ιρανικό έθνος θα υπομείνει για χάρη της ανεξαρτησίας. [Οι ΗΠΑ] δεν έχουν καταλάβει ακόμα ότι το ιρανικό έθνος προτιμά να πεθάνει παρά να παραδοθεί», τόνισε.

Η «νέα εποχή» του πολέμου και οι 5 άξονες του Γκαλιμπάφ

Σύμφωνα με το πρακτορείο Mehr, ο Γκαλιμπάφ περιέγραψε πως ο πόλεμος μπήκε σε μια «νέα εποχή» και παρουσίασε πέντε βασικά σημεία και αιτήματα προς τον λαό και την κρατική μηχανή του Ιράν.

  • Αντίσταση: «Το ιρανικό έθνος το έχει καταλάβει αυτό σε αυτή την κρίσιμη καμπή της ιστορίας του Ιράν. Όσο δύσκολο κι αν είναι, [οι Ιρανοί] πρέπει να σταθούν ενάντια στον εγκληματικό εχθρό».
  • Ετοιμότητα για επιθέσεις: «Δεν υποτιμάμε την πιθανότητα μιας στρατιωτικής επίθεσης, ειδικά μιας τρομοκρατικής επίθεσης», τόνισε ο Γκαλιμπάφ υπογραμμίζοντας ότι η τελική νίκη θα καταστήσει το Ιράν καθοριστικό παίκτη στο διεθνές στερέωμα.
  • Κάλεσε τους αξιωματούχους να υιοθετήσουν «τζιχαντιστικό σχεδιασμό και διαχείριση», καθώς ο ρόλος τους είναι πλέον πιο κρίσιμος από ποτέ.
  • Ζήτησε από την κυβέρνηση να λογοδοτεί δημόσια για τις ενέργειές της κατά του πληθωρισμού, τονίζοντας ότι «οι εκτελεστικοί αξιωματούχοι έχουν την ευθύνη να μειώσουν την οικονομική πίεση στον λαό, και ο λαός πρέπει επίσης να αναλάβει δράση».
  • Επισήμανε ότι οι Ιρανοί που ζουν στο εξωτερικό θα μπορούσαν να αποτελέσουν «έναν από τους μεγαλύτερους πυλώνες της ήττας του Ισραήλ και των ΗΠΑ», καλώντας το κράτος να αξιοποιήσει τις δυνατότητές τους.

