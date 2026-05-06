ΠΟΥ για χανταϊό: Επιβεβαίωσε το «στέλεχος των Άνδεων» στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius – «Σοβαρή νόσος, αλλά όχι η επόμενη Covid»

Καθησυχαστικός εμφανίζεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) σχετικά με τον κίνδυνο για το ευρύ κοινό από το ξέσπασμα χανταϊού στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», επισημαίνοντας ωστόσο τη σοβαρότητα της κατάστασης για όσους βρίσκονται πάνω στο πλοίο.

Η Μαρία Βαν Κέρκχοβε, κορυφαία εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ για τις επιδημίες, δήλωσε στο Associated Press (AP) ότι ο κίνδυνος για το κοινό παραμένει χαμηλός.

Παρά το γεγονός ότι ο ΠΟΥ δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ ξανά ξέσπασμα χανταϊού σε πλοίο, το συγκεκριμένο στέλεχος των Άνδεων είναι ήδη γνωστό στους επιστήμονες.

Η ίδια ξεκαθάρισε τη φύση της νόσου αναφέροντας: «Αυτή δεν είναι η επόμενη Covid, αλλά είναι μια σοβαρή μολυσματική ασθένεια. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν θα εκτεθούν ποτέ σε αυτήν».

Παράλληλα, η ειδικός τόνισε ότι η πρόσβαση σε κλινική φροντίδα είναι ζωτικής σημασίας για τους επιβάτες και το πλήρωμα, καθώς όσοι μολύνονται μπορεί να παρουσιάσουν σοβαρή οξεία αναπνευστική δυσχέρεια και να χρειαστούν παροχή οξυγόνου.

«Η περίοδος επώασης του χανταϊού μπορεί να είναι από μία έως έξι εβδομάδες, ή και περισσότερο», πρόσθεσε.

Το «στέλεχος των Άνδεων»

Επιπλέον, ο ΠΟΥ επιβεβαίωσε την Τετάρτη ότι οι εργαστηριακές εξετάσεις στα δείγματα των ασθενών στο κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», ταυτοποίησαν το «στέλεχος των Άνδεων» (Andes strain) του χανταϊού.

Το συγκεκριμένο στέλεχος εντοπίζεται στη Νότια Αμερική, κυρίως στην Αργεντινή και τη Χιλή.

Αν και σπάνιο, ο ΠΟΥ προειδοποιεί ότι μπορεί να μεταδοθεί μεταξύ ανθρώπων μέσω στενής επαφής. Η ταυτοποίηση έγινε έπειτα από συνεργασία των υγειονομικών αρχών της Νότιας Αφρικής, της Ελβετίας, της Σενεγάλης και της Αργεντινής, μεταδίδει το Associated Press.

Νωρίτερα σήμερα, το υπουργείο Υγείας της Νότιας Αφρικής ανέφερε σε έκθεση ότι στις εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν σε επιβάτες που απομακρύνθηκαν από το «MV Hondius» και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς στη Νότια Αφρική, εντοπίστηκε το «στέλεχος των Άνδεων».

Επιβεβαιωμένα κρούσματα

Κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τετάρτη, η Αν Λίντστραντ, εκπρόσωπος του ΠΟΥ στο Πράσινο Ακρωτήριο, ανακοίνωσε ότι το πλοίο έλαβε ιατρική ενίσχυση μετά την απομάκρυνση του γιατρού του πλοίου που νόσησε.

«Ένας γιατρός από τον ΠΟΥ θα αναλάβει τη φροντίδα των ασθενών εάν υπάρξουν περισσότερα κρούσματα στο πλοίο», σημείωσε.

Μέχρι στιγμής, ο ιός έχει επιβεβαιωθεί σε τρία άτομα που επέβαιναν στο πλοίο, ενώ υπάρχουν υποψίες για άλλα πέντε.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το κρουαζιερόπλοιο είχε αποπλεύσει από την Αργεντινή στα τέλη Μαρτίου.

Σύμφωνα με την πλοιοκτήτρια εταιρεία, η σορός ενός Ολλανδού -που θεωρείται το πρώτο ύποπτο κρούσμα χανταϊού στο πλοίο- απομακρύνθηκε στην Αγία Ελένη έναν μήνα αργότερα.

Η σύζυγος του θανόντος μεταφέρθηκε από την Αγία Ελένη στη Νότια Αφρική, όπου και εκείνη κατέληξε.

Παρατήρηση πουλιών και έκθεση σε τρωκτικά

Οι ερευνητές της Αργεντινής που εξετάζουν την προέλευση της έξαρσης του χανταϊού στο «MV Hondius», που απέπλευσε από τις νότιες περιοχές της χώρας, εστιάζουν πλέον σε μια συγκεκριμένη θεωρία για την πηγή της μόλυνσης.

Σύμφωνα με δύο Αργεντινούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Associated Press (AP), η κύρια υπόθεση της κυβέρνησης είναι ότι το ζευγάρι Ολλανδών προσβλήθηκε από τον ιό κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής για παρατήρηση πουλιών στην πόλη Ουσουάια, πριν από την επιβίβασή τους στο πλοίο.

Οι αξιωματούχοι ανέφεραν ότι το ζευγάρι επισκέφθηκε έναν χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κατά τη διάρκεια της περιήγησής του, όπου ενδέχεται να εκτέθηκε σε τρωκτικά που έφεραν τη λοίμωξη.

Το στοιχείο αυτό προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση, καθώς, όπως είχαν δηλώσει προηγουμένως οι αρχές «Η Ουσουάια και η γύρω επαρχία της Γης του Πυρός δεν είχαν καταγράψει ποτέ στο παρελθόν κρούσμα του χανταϊού».

Ελλιμενισμός του «MV Hondius» στην Τενερίφη

Η Ισπανίδα υπουργός Υγείας, Μόνικα Γκαρθία Γκόμεθ, ανακοίνωσε σήμερα ότι το πλοίο θα δέσει στο λιμάνι της Γραναδίγια «εντός τριών ημερών», ερχόμενο από το Πράσινο Ακρωτήριο, παρά τις έντονες αντιρρήσεις της τοπικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με την υπουργό, έχει ήδη καταρτιστεί πλάνο για την απομάκρυνση των επιβατών που παραμένουν στο πλοίο και είναι ασυμπτωματικοί. Η Γκαρθία τόνισε ότι οι ξένοι υπήκοοι δεν θα τεθούν σε καραντίνα επί ισπανικού εδάφους, καθώς αυτή είναι μια απόφαση που εναπόκειται στις χώρες καταγωγής τους.

Όσον αφορά τους 14 Ισπανούς επιβάτες, ανακοινώθηκε ότι θα μεταφερθούν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο Γκόμεθ Ούγια στη Μαδρίτη.

Ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης, Φερνάντο Κλαβίχο, εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην απόφαση της Μαδρίτης, διερωτώμενος γιατί η επιχείρηση δεν έγινε απευθείας από το Πράσινο Ακρωτήριο.

«Εάν οι επιβάτες είναι ασφαλείς και υγιείς, δεν έχει νόημα να πρέπει να έρθουν στα Κανάρια Νησιά για να επαναπατριστούν, θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό από το διεθνές αεροδρόμιο του Πράσινου Ακρωτηρίου», δήλωσε ο Κλαβίχο.

Με πληροφορίες από: Associated Press, CBC