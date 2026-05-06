Γαλλία: Το αεροπλανοφόρο Σαρλ ντε Γκολ κατευθύνεται στην Ερυθρά Θάλασσα – «Μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια στο Ορμούζ»

Η Γαλλία και οι εταίροι της διαθέτουν την ικανότητα να διασφαλίσουν την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε την Τετάρτη το Μέγαρο των Ηλυσίων.

Παράλληλα, το Γραφείο του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν υπογράμμισε την επιθυμία του Παρισιού να διαχωριστεί το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά από τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Σε στρατηγική θέση το «Charles de Gaulle»

Οι γαλλικές Ένοπλες Δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι η ομάδα μάχης του αεροπλανοφόρου «Charles de Gaulle» διέσχισε τη Διώρυγα του Σουέζ την Τετάρτη, κατευθυνόμενη προς το νότιο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας και τον Κόλπο του Άντεν.

Η μετακίνηση αυτή αποτελεί μέρος των προπαρασκευαστικών ενεργειών Γαλλίας και Βρετανίας για μια ενδεχόμενη μελλοντική αποστολή προστασίας της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.



Η συγκεκριμένη ναυτική δύναμη, που είχε αναπτυχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο αμέσως μετά την έναρξη των αεροπορικών πληγμάτων ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν, έχει τη δυνατότητα να παραμείνει στη θάλασσα για τέσσερις έως πέντε μήνες.

Διεθνής αντίκτυπος και αμυντική στάση

Σε ανακοίνωσή του, το Γαλλικό υπουργείο Ενόπλων Δυνάμεων έδωσε το στίγμα της επιχείρησης. «Η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ έχει παγκόσμιο αντίκτυπο», σημείωσε.

Το υπουργείο πρόσθεσε ότι η Γαλλία «δεν αποτελεί μέρος της σύγκρουσης» και παραμένει προσηλωμένη στο διεθνές δίκαιο και την εθνική κυριαρχία.

Σημειώθηκε επίσης ότι οι γαλλικές δυνάμεις λειτουργούν σε «αμυντική διάταξη» από τις 28 Φεβρουαρίου, συμμετέχοντας σε μια πολυεθνική πρωτοβουλία άνω των 40 χωρών για την αποκατάσταση της ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα.

Στόχοι της ανάπτυξης

Η παρουσία της γαλλικής ναυτικής δύναμης αποσκοπεί στην:

Προκαταρκτική «αξιολόγηση του περιφερειακού επιχειρησιακού περιβάλλοντος»

Παροχή «πρόσθετων επιλογών για την αντιμετώπιση κρίσεων» με σκοπό την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας

«Καθησύχαση των παραγόντων του θαλάσσιου εμπορίου»

Καταλήγοντας, το υπουργείο υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη αυτή είναι «διακριτή από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις στην περιοχή» και λειτουργεί συμπληρωματικά προς τις υπάρχουσες ρυθμίσεις ασφαλείας.

Με πληροφορίες από: Reuters, Anadolu, Guardian