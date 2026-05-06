Κρήτη: Την ημέρα των γενεθλίων του δολοφονήθηκε ο Νικήτας – «Η οικογένεια του 21χρονου ζούσε σε καθεστώς φόβου και απειλών»

«Η οικογένεια του 21χρονου θύματος της δολοφονικής επίθεσης στο Ηράκλειο, ζούσε επί μακρόν υπό καθεστώς φόβου και απειλών από την πλευρά του 54χρονου δράστη», ανέφερε σε δηλώσεις της η δικηγόρος της οικογένειας του νεκρού νεαρού που δολοφονήθηκε τη μέρα των γενεθλίων του, Αλεξάνδρα Σπανάκη. Έκκληση να «κλείσει εδώ ο κύκλος αίματος» κάνει ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου δράστη, ενώ η δικογραφία της αστυνομίας ρίχνει φως σε κάποια σημεία της τραγικού αυτού φονικού που έχει συγκλονίσει την κοινωνία της Κρήτης.

Σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Αλεξάνδρα Σπανάκη, «σε όλο αυτό το διάστημα μετά το τροχαίο η οικογένεια δεχόταν απειλές», ενώ τα μέλη της είχαν απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές. «Το παιδί, οι γονείς και τα αδέρφια πήγαιναν στην αστυνομία και εγώ προσωπικά είχα επικοινωνήσει», σημείωσε, περιγράφοντας μια συνεχή κατάσταση πίεσης, καθώς «ήταν συνεχώς σε καθεστώς φόβου και απειλής», όπως τόνισε.

Αναφερόμενη στη δολοφονία του νεαρού, η κα Σπανάκη υπογράμμισε ότι η οικογένεια βιώνει «ένα δράμα» και πως αυτό που προέχει αυτή την ώρα, είναι η διαχείριση της απώλειας. Παράλληλα έκανε γνωστό ότι θα κινηθούν οι προβλεπόμενες νομικές διαδικασίες «προκειμένου η οικογένεια να δείξει στις Αρχές ότι εκείνοι με αξιοπρέπεια σέβονται τις διαδικασίες και δεν αυτοδικούν».

Η κα Σπανάκη επιχείρησε επίσης να αποσυνδέσει την υπόθεση από τυχόν καθυστερήσεις στη διερεύνηση του τροχαίου δυστυχήματος, στο οποίο τραυματίστηκε θανάσιμα ο γιος του 54χρονου δράστη, που ήταν συνοδηγός στο όχημα που οδηγούσε ο 21χρονος τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο ο 54χρονος.

Έκκληση για κοινωνική ειρήνη από τον συνήγορο υπεράσπισης του 54χρονου

Από την πλευρά του, ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου και της συζύγου του, Γιώργος Κοκοσάλης, χαρακτήρισε την πράξη «πολλαπλώς κατακριτέα» και «καταδικαστέα», απευθύνοντας παράλληλα έκκληση για ηρεμία. «Θα ήθελα πραγματικά να κάνω έκκληση για κοινωνική ειρήνη», ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «μια τραγωδία».

Ο ίδιος έκανε λόγο για ένα «σύνθετο φαινόμενο» και μια «χρονίζουσα συνθήκη βρασμού ψυχικής ορμής», ενώ υποστήριξε, ότι ο εντολέας του «δεν κατόρθωσε ποτέ να ξεπεράσει τον θάνατο του παιδιού του», σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «μαζί με το παιδί του πέθανε και ο ίδιος».

Αναφερόμενος στα γεγονότα, επισήμανε ότι ο 54χρονος «δεν κυκλοφορούσε οπλοφορώντας με σκοπό να κάνει ζημιά», ενώ υπογράμμισε ότι ο δράστης «είναι συντετριμμένος και μετανοημένος». Τέλος, επανέλαβε την ανάγκη να μην υπάρξει περαιτέρω όξυνση, τονίζοντας ότι πρέπει να «κλείσει εδώ αυτός ο κύκλος αίματος» και εκφράζοντας συλλυπητήρια προς την οικογένεια του θύματος.

«Ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα σκεπάσει το νεαρό και όπως είπε και ο ίδιος ο κατηγορούμενος στην Αστυνομία, εύχεται να τον συγχωρέσει κάποια στιγμή και τον ίδιο ο Θεός» κατέληξε ο κ. Κοκοσάλης.

Ο Νικήτας δολοφονήθηκε τη μέρα των γενεθλίων του – Είχε ρεπό και γύριζε από κούρεμα

Η δικογραφία της αστυνομίας ρίχνει φως σε πολλές λεπτομέρειες της τραγικής αυτής υπόθεσης. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται σε αυτήν, όπως μεταδίδει το patris.gr, ο 21χρονος Νικήτας δολοφονήθηκε την ημέρα των γενεθλίων του. Ήταν η ημέρα που είχε ρεπό από τη δουλειά του στο σούπερ μάρκετ κι επέστρεφε από το σπίτι ενός συγγενή του, όπου είχε πάει να κουρευτεί, ετοιμαζόμενος να γιορτάσει τα 21 του χρόνια με φίλους και συγγενείς.

Όπως αναφέρεται στη δικογραφία στις 5/5/2026 και ώρα 18.42 ο 54χρονος οδηγώντας το όχημα που ανήκει στην σύζυγό του και με συνεπιβάτιδα την ίδια κινήθηκε επί της λ. Παπανδρέου με κατεύθυνση το Ηράκλειο και πραγματοποίησε εσκεμμένη πρόσκρουση με το αντίθετα κινούμενο όχημα, ιδιοκτησίας της μητέρας του 21χρονου, το οποίο οδηγούσε ο Νικήτας.

«Αφού οι ανωτέρω οδηγοί εξήλθαν την 18.43.07 από τα οχήματα τους, ο 21χρονος επιχειρεί λάκτισμα κατά του 54χρονου, ενώ ο τελευταίος έβαλε με περίστροφο έξι φορές κατά του 21χρονου, ο οποίος κατάπεσε επί του οδοστρώματος. Αν και η επακόλουθη εξέλιξη του επεισοδίου δεν αποτυπώνεται πλήρως στο πεδίο λήψης εικόνας λόγω εμποδίου, γίνεται ωστόσο αντιληπτό από την κίνηση του σώματος του 54χρονου ότι αυτός καταφέρει λακτίσματα στον 21χρονο ενώ βρίσκεται στο οδόστρωμα. Την 18.43.31 μμ το όχημα του 54χρονου με οδηγό τον ίδιο και τη σύζυγό του κατευθύνεται ανατολικά προς το Ηράκλειο και εξέρχεται από το πεδίο λήψης…».

Στη συνέχεια ο 54χρονος πήγε στο σπίτι του, άφησε τη σύζυγό του και με μηχανή πήγε στο Α.Τ Μαλεβιζίου όπου παραδόθηκε. Στους αστυνομικούς παρέδωσε και το περίστροφο μάρκας COLT που περιείχε 6 πυροδοτημένα φυσίγγια.