Δολοφονία στην Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου – «Σε περιμένω μονάκριβέ μου, μην με αφήνεις μόνη»

Βαρύ πένθος στο Ηράκλειο της Κρήτης από την δολοφονία του 21χρονου, ο οποίος έπεσε νεκρός από τις σφαίρες 54χρονου στην Αμμουδάρα, σε ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο.

Ο πόνος των δικών του ανθρώπων αποτυπώνεται σε συγκλονιστικά μηνύματα αποχαιρετισμού. Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ιδιαίτερα σπαρακτική είναι η μαντινάδα που γράφτηκε στη μνήμη του νεαρού:

«Έκλεισε το κεφάλαιο απόψε στη ζωή σου

Και εντάκαρε το ρολόι της όμορφης

θύμησής σου..

Απούμε κλαίμε το άδικο

Που πήρε την ψυχή σου

Και έκρηξε μάνα και δικούς

Να κλαίνε την φυγή σου».

Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου

Την ίδια ώρα, ραγίζει καρδιές το μήνυμα της αδελφής του, η οποία αποχαιρετά τον αδελφό της με λόγια γεμάτα οδύνη: «Σε περιμένω μονακριβε μου να έρθεις σπίτι μας, μην με αφήνεις μόνη».

«Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ, η Πολιτεία έπρεπε να είχε επέμβει»

Με δάκρυα στα μάτια και φωνή λυγισμένη μίλησε στην ΚΡΗΤΗ ΤV, η θεία του 21χρονου, η οποία ξέσπασε για τον χαμό του ανιψιού της, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια και πως οι αρχές θα έπρεπε να είχαν παρέμβει νωρίτερα.

«Έφαγαν το κοπέλι μας εν ψυχρώ. Δεν έπρεπε να γίνει. Αφού τα βλέπανε ότι είχε τέτοιες προθέσεις, έπρεπε να τον είχαν συλλάβει», ανέφερε αρχικά και υποστήριξε ότι ο 54χρονος δράστης είχε απειλήσει στο παρελθόν τον Νικήτα και έκανε λόγο για προηγούμενες απόπειρες σε βάρος του. «Του είχε κάνει 2-3 απόπειρες του παιδιού, με κουκούλα έξω από το σπίτι του, με μπαλοθιές, και ξέφυγε. Έπρεπε να τον έχουν βάλει στη φυλακή και να είχε φύγει το παιδί μας στο εξωτερικό», είπε.

Αναφερόμενη στο τροχαίο δυστύχημα του 2023, στο οποίο είχε χάσει τη ζωή του ο 17χρονος γιος του δράστη, η θεία του 21χρονου τόνισε ότι ο ανιψιός της δεν είχε πρόθεση να βλάψει κανέναν.

Όπως ανέφερε, εκείνη την ημέρα ο 21χρονου είχε βγει βόλτα με τον 17χρονο και άλλα παιδιά, όταν σημειώθηκε το δυστύχημα. Η ίδια υποστήριξε ότι το τροχαίο έγινε εξαιτίας λακκούβας, ενώ σημείωσε ότι και ο 21χρονος είχε τραυματιστεί σοβαρά. «Και το δικό μας παιδί πέντε-έξι μήνες ήταν με πατερίτσα και είχε πάθει μεγάλη ζημιά. Ξεπέρασε όλο αυτό μετά από τρία χρόνια», ανέφερε.

Η ίδια κατηγόρησε την Πολιτεία ότι δεν προστάτευσε τον 21χρονου, παρότι, όπως υποστήριξε, υπήρχαν ενδείξεις κινδύνου. «Έπρεπε η Πολιτεία να είχε επέμβει, να είχε σώσει το παιδί. Να μην γίνει αυτό που έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας για τον χαρακτήρα του 21χρονου, η φωνή της λύγισε. Τον περιέγραψε ως ένα παιδί χαρούμενο, καλόκαρδο και αγαπητό, χωρίς κακία. «Πέντε παιδιά ανέθρεψε ο πατέρας. Ήταν το καλύτερο, το πιο χαρούμενο παιδί. Το πιο πρόσχαρο, δεν είχε κακία. Ήταν κομμάτι μάλαμα. 20 χρονών παλικάρι. Πήγε στρατιώτης με τιμή και με δόξα», τόνισε.