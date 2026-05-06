Δολοφονία στην Κρήτη: «Η ζωή μου σταμάτησε το 2023» είπε στους αστυνομικούς ο 54χρονος – Υποστήριξε ότι η σύζυγός του προσπάθησε να τον σταματήσει

Στην ψυχική κατάρρευσή του, μετά τον θάνατο του 17χρονου γιου του σε τροχαίο το 2023, επιχείρησε να αποδώσει την πράξη του ο 54χρονος που εκτέλεσε τον 21χρονο το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου 2026 στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, στην προανακριτική απολογία του, ο 54χρονος περιέγραψε μια ζωή που, όπως λέει, «πάγωσε» από τη στιγμή της απώλειας του γιου του και έκανε λόγο για καθημερινότητα βυθισμένη στο πένθος και την απομόνωση. «Η ζωή μου σταμάτησε στις 20 Οκτωβρίου 2023», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς της Ασφάλειας, αποτυπώνοντας –κατά τους ισχυρισμούς του– τη διαρκή ψυχική του επιβάρυνση και την αίσθηση αδιεξόδου που βίωνε.

Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι η απουσία ουσιαστικής εξέλιξης στη δικαστική διερεύνηση του τροχαίου ενίσχυε την οργή και την απογοήτευσή του.

Στην προανακριτική του απολογία, ο 54χροες φέρεται να επικαλέστηκε και εντάσεις με το θύμα, κάνοντας λόγο για ειρωνικές συμπεριφορές και προκλήσεις που –κατά τον ίδιο– όξυναν περαιτέρω την ήδη εύθραυστη ψυχολογική του κατάσταση.

Καθοριστικό ρόλο στα γεγονότα απέδωσε στη συγκεκριμένη ημέρα, κατά την οποία, επιστρέφοντας από μνημόσυνο, φέρεται να βρισκόταν σε έντονη συναισθηματική φόρτιση. Η συνάντηση με τον 21χρονο, όπως περιέγραψε, λειτούργησε ως πυροδότης. «Δεν ήμουν ο εαυτός μου», είπε, υποστηρίζοντας ότι εκείνη τη στιγμή έχασε τον έλεγχο, υπό το βάρος έντονων συναισθημάτων.

Υποστήριξε ότι η σύζυγός του προσπάθησε να τον σταματήσει – «Μη Κώστα, μη»

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο 54χρονος και στη σύζυγό του, η οποία κατηγορείται ότι ούσα στο αυτοκίνητο με το σύζυγό της παρείχε ψυχική συνδρομή στην τέλεση της ανθρωποκτονίας.

Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο δράστης της δολοφονίας προανακριτικά, η σύζυγός του βρισκόταν μαζί του στο όχημα τη στιγμή του περιστατικού και αντέδρασε έντονα, προσπαθώντας να τον αποτρέψει, φωνάζοντας «μη Κώστα, μη» σε κατάσταση πανικού. Το στοιχείο αυτό προβάλλεται από τον κατηγορούμενο ως ισχυρισμός ότι η πράξη δεν ήταν προσχεδιασμένη και εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Εισαγγελέας και ανακρίτρια αναμένεται, για λόγους ασφαλείας, να μεταβούν στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, για την προβλεπόμενη ποινική διαδικασία, δηλαδή για την άσκηση των ποινικών διώξεων στο ζευγάρι και για να δοθεί προθεσμία για τις απολογίες τους.

«Είμαι βέβαιος θα δάκρυζε κι ο 17χρονος»

Συγκλονισμένος κι ο επί χρόνια δικηγόρος της οικογένειας του δράστη, κ. Κοκοσάλης, λίγο μετά την προανακριτική απολογία του ζεύγους και πριν οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση μιλώντας στο Cretalive:

«Είναι πολύ δύσκολες ώρες για όλους… Είναι μαύρες ημέρες κι έχοντας επίγνωση του ρόλου μας θα πρέπει όλοι να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε ο,τι λέμε. Ο Κώστας δεν κατάφερε να ξεπεράσει ποτέ τον θάνατο του παιδιού του… Μαζί με τον 17χρονο Γιώργο «έθαψε» και τον εαυτό του. Ένα ανθρώπινο ναυάγιο. Η πράξη του, ωστόσο, είναι καταδικαστέα και, προς Θεού, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βρει μιμητές. Στεκόμαστε με πόνο ψυχής στην οικογένεια του Νικήστρατου που έχασε τη ζωή του άδικα, πρόωρα και βίαια, βυθίζοντας την στην οδύνη και την συντριβή. Είμαι βέβαιος ότι σήμερα θα δάκρυζε και ο 17χρονος Γιώργος… Το μυαλό του ανθρώπου, όμως, παίζει πολλές φορές άσχημο κι επικίνδυνο παιχνίδι… Συλλυπητήρια στην οικογένεια του Νικήτα. Οφείλουμε όλοι να σεβόμαστε την ανθρώπινη ζωή και τη Δικαιοσύνη, παρά τις παθογένειες του συστήματος»