Στενό Ορμούζ: Η CMA CGM επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της έγινε στόχος επίθεσης

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

cma

Η εταιρεία CMA CGM επιβεβαίωσε ότι ένα από τα πλοία της, το San Antonio, έγινε στόχος επίθεσης την Τρίτη ενώ διέσχιζε το Στενό του Ορμούζ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Τα τραυματισμένα μέλη του πληρώματος έχουν εκκενωθεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, ενώ το πλοίο έχει υποστεί ζημιές.

Από την επίθεση υπήρξαν «τραυματίες μεταξύ των μελών του πληρώματος», οι οποίοι «απομακρύνθηκαν και δέχονται ιατρικές φροντίδες», ενώ προκλήθηκαν «ζημιές» στο πλοίο, πρόσθεσε η CMA CGM σε σύντομη ανακοίνωσή της προς το Γαλλικό Πρακτορείο.

Η βρετανική υπηρεσία ναυτιλιακής ασφάλειας UKTMO είχε ανακοινώσει ότι φορτηγό πλοίο επλήγη χθες, Τρίτη, γύρω στις 21:30 (ώρα Ελλάδας) από «βλήμα άγνωστης προέλευσης» στα στενά του Ορμούζ, χωρίς να το ταυτοποιήσει.

