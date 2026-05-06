Μάζης στον Realfm 97,8 για Τραμπ: Χειρίζεται την κατάσταση πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, αλλοπρόσαλλο και αντιφατικό

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 ο oμότιμος καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Ιωάννης Μάζης.

«Όλοι λένε ότι ο κ. Τραμπ δεν ξέρει τι λέει, γιατί αυτoαναιρείται συνέχεια. Εγώ αυτό το ονομάζω ομίχλη πληροφορίας, η οποία είναι συγκεκριμένη, γιατί του επιτρέπει να έχει ευελιξία αφενός, και η ευελιξία αυτή του χρειάζεται για ένα αφήγημα νίκης, όποτε τον βολεύει» τόνισε ο κ. Μάζης, ενώ σχετικά με τις τελευταίες δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι σταματά προσωρινά η «Επιχείρηση Ελευθερία», σχολίασε: «Τη βαρύτερη σημασία αυτή τη στιγμή έχουν οι δηλώσεις του κ. Ρούμπιο, διότι ο κ. Ρούμπιο μας είπε ότι η φάση των πολεμικών επιχειρήσεων έχει τελειώσει, και έχουμε μπει σε μια φάση διαπραγματεύσεων που πηγαίνει καλά και βεβαίως προχωρούμε την επιχείρηση Ελευθερία… Εάν δήλωνε ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, θα χρειαζόταν άδεια του Κογκρέσου».

«Γιατί είχαν ξεπεραστεί οι 60 μέρες, από εκεί ύστερα οποιαδήποτε πολεμική επιχείρηση θα χρειαζόταν επιμήκυνσή της. Ενώ τώρα λέει επισήμως ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις έχουν τελειώσει, που σημαίνει ότι αν χρειαστεί να ξαναρχίσουν, θα ξαναρχίσουν και πάλι με την υπογραφή του προέδρου, χωρίς άδεια του Κογκρέσου και για άλλες 60 μέρες» τόνισε ο κ. Μάζης, κάνοντας λόγο για πονηριές με το Σύνταγμα.

«Ο κ. Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή»

Ερωτηθείς εάν βολεύει οικονομικά τον Ντόναλντ Τραμπ η παράταση αυτής της σύγκρουσης, καθώς η Ευρώπη πλήττεται σε μεγάλο βαθμό από την κρίση, είπε: «Ο κ. Τραμπ κερδίζει πολύ χρήμα αυτή τη στιγμή με το αμερικανικό shale gas και το αμερικανικό πετρέλαιο. Ξέρετε ποιοι έχουν τα μεγαλύτερα κοιτάσματα στον κόσμο; Οι Αμερικανοί. Μεγαλύτερα κι από τη Σαουδική Αραβία. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς πετρελαίου στον κόσμο; Οι Αμερικανοί. Πάνω απ’ όλους. Ξέρετε ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές πετρελαίου σε όλο τον κόσμο; Οι Αμερικανοί. Τώρα δε, που πήραν και τα κοιτάσματα της Βενεζουέλας και τα διαχειρίζονται, δεν νομίζω ότι τους βλάπτει αυτή η υπόθεση».

«Ακριβώς επειδή ο κ. Τραμπ εμφανίζεται αυτή τη στιγμή και διαλλακτικός και επιδιώκων την ειρήνη, τη συνεργασία και την εξεύρεση διπλωματικής λύσεως, αντιλαμβάνεστε ότι το πράγμα το χειρίζεται πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, αλλοπρόσαλλο και αντιφατικό. Αυτή είναι η ουσία του πράγματος» υπογράμμισε ο καθηγητής, σημειώνοντας ότι θα έπρεπε και «η Ευρώπη να καταλάβει μερικά πράγματα τα οποία δεν εννοεί να τα καταλάβει».

Τι είπε για την Ευρώπη

«Άκουσα και τη δήλωση της κ. Φον ντερ Λάιεν η οποία πραγματικά μου έδωσε κάποιες ελπίδες ότι αρχίζουν να καταλαβαίνουν στην Ευρώπη, ότι δηλαδή πρέπει να ολοκληρωθούμε σύντομα- που σημαίνει αμυντική Ευρώπη, αυτό σημαίνει ολοκλήρωση- για να μην πέσουμε στην κυριαρχία Ρωσίας, Κίνας ή Τουρκίας» πρόσθεσε ο κ. Μάζης.

«Η Ευρώπη πρέπει να ολοκληρωθεί αμυντικά. Για να γίνει αυτό, η Ευρώπη χρειάζεται τουλάχιστον 10 χρόνια προκειμένου να κάνει ομογενοποίηση των οπλικών της συστημάτων. Μέχρι τότε, από πού θα ψωνίζει υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα; Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε.

Αργήσαμε να ξυπνήσουμε κι ελπίζω αυτό το οποίο κάνει ο κ. Τραμπ αυτή τη στιγμή, -που μας λέει “ κοιτάξτε παιδιά να αναλάβετε εσείς τις ευθύνες της ασφαλείας σας, γιατί εγώ δεν μπορώ να πληρώνω πια για εσάς”- είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για την ολοκλήρωση της Ευρώπης. Ας δούμε τη θετική πλευρά. Αλλά θα χρειαστούν χρόνια και θα χρειαστούν σοβαρότητα, οργάνωση και σύμπνοια.

Δεν μπορεί ο καθένας να τραβάει το μονοπάτι του στην Ευρώπη. Δεν μπορεί οι Γερμανοί να σκέφτονται μόνο τον εαυτό τους. Οι Γάλλοι βλέπω ότι έχουν αρχίσει να μπαίνουν σε ένα μονοπάτι αρκετά ενδιαφέρον, με την έννοια ότι αρχίζουν και γίνονται πιο Ευρωπαίοι για δικούς τους λόγους. Έχω πολλές ελπίδες για τη στάση της Γαλλίας. Αλλά δεν μπορώ αυτό το πράγμα να το δω να ολοκληρώνεται πριν από δέκα χρόνια» κατέληξε ο κ. Μάζης.