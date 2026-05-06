Ουκρανία: Τουλάχιστον 17 νεκροί από ρωσικά πλήγματα σε Ζαπορίζια και Κραματόρσκ

Τουλάχιστον 17 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 56 τραυματίστηκαν έπειτα από ρωσικές επιθέσεις στις πόλεις Ζαπορίζια και Κραματόρσκ στην ανατολική Ουκρανία το βράδυ της Δευτέρας, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Οι επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν με κατευθυνόμενες βόμβες και drones, ενώ συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στα σημεία των χτυπημάτων, σύμφωνα με το The Kyiv Independent.

Τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες έπληξαν τη Ζαπορίζια

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιφέρειας Ζαπορίζια, Ιβάν Φεντόροφ, οι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν τη νοτιοανατολική ουκρανική πόλη με τέσσερις κατευθυνόμενες βόμβες περίπου στις 16:00 τοπική ώρα.

Οι βόμβες χτύπησαν συνεργείο αυτοκινήτων, ενώ προκάλεσαν ζημιές σε πλυντήρια αυτοκινήτων, οχήματα, κατάστημα και γειτονικές κατοικίες.

Από την επίθεση σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και τραυματίστηκαν 43 ακόμη, ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ άλλοι 14 φέρουν τραύματα μέτριας σοβαρότητας.

Ο Φεντόροφ ανέφερε αργότερα ότι 18 τραυματίες νοσηλεύονται σε νοσοκομεία της Ζαπορίζια.

Την ώρα που αστυνομία, διασώστες και ιατρικά συνεργεία επιχειρούσαν στο σημείο, οι ρωσικές δυνάμεις εξαπέλυσαν και drones στην περιοχή.

Οι επιχειρήσεις απομάκρυνσης συντριμμιών συνεχίζονται, ενώ εκφράζονται φόβοι ότι άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα χαλάσματα.

Η γραμματέας του δημοτικού συμβουλίου της Ζαπορίζια, Ρεγγίνα Χαρτσένκο, ανακοίνωσε ημέρα πένθους για τα θύματα της ρωσικής επίθεσης με βόμβες και drones στην περιφερειακή πρωτεύουσα.

Πέντε νεκροί στο Κραματόρσκ

Ρωσικές αεροπορικές βόμβες έπληξαν και το κέντρο του Κραματόρσκ στην περιφέρεια Ντονέτσκ περίπου στις 17:00 τοπική ώρα.

Σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής, Βαντίμ Φιλάσκιν, τουλάχιστον πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 13 τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές σε πολυκατοικίες και οχήματα, ενώ τμήματα της πόλης έμειναν χωρίς ηλεκτροδότηση.

Όπως και στη Ζαπορίζια, συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης.

Περιοχές κοντά στη γραμμή του μετώπου

Οι περιφέρειες Ντονέτσκ και Ζαπορίζια στην ανατολική και νοτιοανατολική Ουκρανία βρίσκονται κοντά στις ενεργές γραμμές του μετώπου του πολέμου και αποτελούν συχνό στόχο ρωσικών επιθέσεων.

Σημαντικά τμήματα και των δύο περιοχών βρίσκονται υπό ρωσική κατοχή. Οι ρωσικές δυνάμεις ξεκίνησαν να καταλαμβάνουν περιοχές της περιφέρειας Ντονέτσκ από το 2014, ενώ τμήματα της Ζαπορίζια πέρασαν υπό ρωσικό έλεγχο μετά την έναρξη της πλήρους εισβολής το 2022.