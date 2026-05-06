Chiara Poggi: Νέα στοιχεία για υπόθεση δολοφονίας του 2007 που συγκλόνισε την Ιταλία – «Αν δεν το έκανε εκείνος, τότε ποιος;»

Νέα τροπή παίρνει μία από τις πιο πολυσυζητημένες υποθέσεις δολοφονίας στην Ιταλία, σχεδόν 19 χρόνια μετά τη δολοφονία της 26χρονης Chiara Poggi (Κιάρα Πότζι), με νέες εξετάσεις DNA να επαναφέρουν στο προσκήνιο έναν παλιό ύποπτο και να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα για την καταδίκη του ανθρώπου που βρίσκεται εδώ και μία δεκαετία στη φυλακή για το έγκλημα.

Ο Αντρέα Σέμπιο, φίλος του αδελφού της Πότζι, κλήθηκε εκ νέου από τους εισαγγελείς στην Παβία, καθώς πλέον θεωρείται βασικός ύποπτος για τη δολοφονία που συγκλόνισε την Ιταλία το 2007, σύμφωνα με τον Guardian.

Η δολοφονία που συγκλόνισε την Ιταλία

Η Κιάρα Πότζι, απόφοιτος οικονομικών, βρέθηκε νεκρή στις 13 Αυγούστου 2007 στο σπίτι της στο Γκαρλάσκο, κοντά στο Μιλάνο.

Το σώμα της εντόπισε ο τότε σύντροφός της, ο 24χρονος Αλμπέρτο Στάζι, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν φοιτητής.

Οι αρχές τον θεώρησαν εξαρχής βασικό ύποπτο, υποστηρίζοντας ότι τα παπούτσια του ήταν «υπερβολικά καθαρά» για κάποιον που είχε μόλις βρει ένα πτώμα μέσα σε λίμνη αίματος.

Οι ερευνητές πίστευαν ότι η Πότζι γνώριζε τον δολοφόνο της, καθώς άνοιξε την πόρτα φορώντας πιτζάμες.

Το όπλο του εγκλήματος δεν βρέθηκε ποτέ.

Δύο αθωώσεις και τελικά καταδίκη

Ο Στάζι αθωώθηκε δύο φορές, ωστόσο το 2015 καταδικάστηκε τελικά σε 16 χρόνια κάθειρξη με βάση έμμεσες αποδείξεις.

Μεταξύ των στοιχείων που παρουσιάστηκαν ήταν ίχνη DNA της Πότζι στις ρόδες ποδηλάτου που ανήκε στην οικογένειά του.

Ο ίδιος, σήμερα 42 ετών, επιμένει μέχρι σήμερα στην αθωότητά του, ενώ η υπόθεση έχει διχάσει την ιταλική κοινή γνώμη για χρόνια.

Η δικηγόρος του, Τζιάντα Μποτσελάρι, δήλωσε: «Ο Αλμπέρτο καταδικάστηκε όχι τόσο λόγω αποδείξεων, αλλά εξαιτίας του βασικού ερωτήματος της δίκης: “Αν δεν το έκανε εκείνος, τότε ποιος;”. Αφού δεν υπήρχε εναλλακτικό σενάριο, θεωρήθηκε ότι έπρεπε να είναι αυτός».

Τα νέα στοιχεία DNA και ο Αντρέα Σέμπιο

Η υπόθεση άνοιξε ξανά πέρυσι, όταν νέες εξετάσεις DNA σε ίχνη που βρέθηκαν κάτω από τα νύχια της Πότζι κρίθηκαν συμβατές με τον Αντρέα Σέμπιο.

Αρχικά υπήρχαν υποψίες ότι ο Σέμπιο μπορεί να έδρασε μαζί με άλλα πρόσωπα, ενδεχομένως ακόμη και με τον Στάζι.

Ωστόσο πλέον οι εισαγγελείς θεωρούν ότι ο Σέμπιο ενήργησε μόνος του.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να χτύπησε την Πότζι τουλάχιστον 12 φορές στο κεφάλι και στο πρόσωπο με αμβλύ αντικείμενο.

Οι εισαγγελείς κινούν πλέον διαδικασίες ώστε να ανατραπεί η καταδίκη του Στάζι.

Ο Σέμπιο αρνείται όλες τις κατηγορίες, ενώ οι δικηγόροι του δήλωσαν ότι θα ασκήσει το δικαίωμα της σιωπής μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

«Ίσως η σοβαρότερη δικαστική πλάνη στην Ιταλία»

Η δικηγόρος του Στάζι έκανε λόγο για πιθανή τεράστια δικαστική αποτυχία.

«Θα μπορούσε να πρόκειται για τη σοβαρότερη δικαστική πλάνη που έχει συμβεί ποτέ στην Ιταλία», δήλωσε.

Όπως εξήγησε, είναι εξαιρετικά σπάνιο να ανοίγει ξανά έρευνα ανθρωποκτονίας ενώ υπάρχει ήδη καταδικασμένος κρατούμενος στη φυλακή.

Ο Στάζι έχει πλέον καθεστώς ημιελευθερίας, που του επιτρέπει να εργάζεται την ημέρα και να επιστρέφει το βράδυ στη φυλακή.

Ακόμη όμως κι αν αθωωθεί τελικά, αρκετοί εκτιμούν ότι θα συνεχίσει να φέρει το κοινωνικό στίγμα του δολοφόνου.

Παράλληλοι με την υπόθεση Μέρεντιθ Κέρτσερ

Η υπόθεση θυμίζει σε πολλούς την πολύκροτη δολοφονία της Βρετανίδας φοιτήτριας Μέρεντιθ Κέρτσερ στην Περούτζια το 2007.

Η Αμερικανίδα Αμάντα Νοξ και ο τότε σύντροφός της Ραφαέλε Σολέτσιτο πέρασαν τέσσερα χρόνια στη φυλακή πριν αθωωθούν οριστικά το 2015.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι και στις δύο περιπτώσεις υπήρξαν σοβαρά λάθη στις αρχικές έρευνες, αλλά και τεράστια πίεση από τα μέσα ενημέρωσης.

«Μιντιακό τσίρκο» και social media

Η δολοφονία της Πότζι, γνωστή στην Ιταλία ως «delitto di Garlasco», έχει κυριαρχήσει επί χρόνια σε τηλεοπτικές εκπομπές εγκλήματος, podcasts και πλέον στα social media.

Σύμφωνα με Ιταλούς δημοσιογράφους, πρόκειται για μία από τις πρώτες μεγάλες υποθέσεις στην Ιταλία όπου YouTube κανάλια και ανεπίσημοι λογαριασμοί ενημέρωσης επηρέασαν τόσο έντονα τη δημόσια συζήτηση.

«Κινδυνεύουμε να βρεθούμε είτε με έναν αθώο άνθρωπο στη φυλακή είτε με ένα θύμα που δεν έλαβε ποτέ πλήρη δικαιοσύνη», σχολίασε ο δημοσιογράφος Τζανλούκα Τζανέλα, συγγραφέας βιβλίου για την υπόθεση.