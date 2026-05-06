Ανδρομάχη: «Όταν ο Γιώργος Λιβάνης άρχισε να μου στέλνει ερωτικά μηνύματα, έπαθα σοκ» – Τι είπε για το το ενδεχόμενο 2ου παιδιού

Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο «The 2Night Show» ήταν το βράδυ της Τρίτης (5/5) η Ανδρομάχη. Η γνωστή τραγουδίστρια, μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη γνωριμία και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, αλλά και την επιθυμία τους να αποκτήσουν δεύτερο παιδί.

«Θέλουμε πολύ με τον Γιώργο να κάνουμε κι άλλο μωρό αλλά θέλω λίγο να δουλέψω, να το ευχαριστηθώ. Ιδανικά θα ήθελα σίγουρα άλλον έναν χρόνο. Τώρα αν έρθει… 18 Αυγούστου κλείνουμε τρία χρόνια με τον Γιώργο και το μωρό κοντεύει δύο» είπε αρχικά η Ανδρομάχη.

Είχα κατατάξει τον Γιώργο στη φιλική κατηγορία

Όσον αφορά τη γνωριμία της και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιβάνη, η ίδια εξομολογήθηκε: «Με τον Γιώργο γνωριστήκαμε το 2018 στο Fantasia, που δουλεύαμε μαζί. Ήμασταν σε διπλανά καμαρίνια στο κάτω υπόγειο, γιατί τότε ξεκινούσαμε. Δεν με φλέρταρε, ήμασταν φίλοι που δεν βλέπονται συχνά αλλά ξέρουν όλα τα προσωπικά ο ένας του άλλου. Υπήρχε μηδέν σπίθα. Ήξερε τα πάντα και ήξερα τα πάντα (σ.σ. για τις προσωπικές μας ζωές). Σκέψου όταν χώρισε από την τελευταία του σχέση, δεν έκλαιγε. Χάρηκε ο άνθρωπος.

Όταν έσκασε η “Παράλληλη Αγάπη” ήμασταν πάλι στο Fantasia, δουλεύαμε μαζί και κάποια στιγμή κάτι έπαθε και τον ακούω μια μέρα να λέει στο καμαρίνι του: “Εγώ αν ερωτευτώ, τελείωσε”. Αναρωτιόμουν για ποιον μιλάει, δεν κατάλαβα ότι μιλάει για εμένα. Έκανε τις κινήσεις του, έστειλε τα μηνύματά του… Έπαθα σοκ όταν μου έστειλε ερωτικά μηνύματα, γιατί εγώ θέλω ηρεμία στη ζωή μου. Είχα κατατάξει τον Γιώργο στη φιλική κατηγορία. Δεν τον είχα στο κεφάλι μου διαφορετικά. Έπαθα ένα σοκ, γιατί μου χάλαγε την ηρεμία και την αρμονία μου. Είπα στην αδερφή μου: “Ρε γαμ@@το τι θέλει τώρα και μου έστειλε ότι με είδε στον ύπνο του;” Το ένα έφερε το άλλο.

Κάποια στιγμή είχα ένα live στη Λάρισα, επέστρεφα οδικώς και μου είπε να πάω από το σπίτι του να κοιμηθούμε. Έτσι. Είπα να πάω, μου το είχε βάλει στο κεφάλι και ένιωθα οικειότητα με τον Γιώργο. Πήγα στο σπίτι και υπήρχε μεγάλη αμηχανία. Ό,τι πιο άβολο έχω ζήσει στη ζωή μου. Ήμασταν λες και είχαμε πρόβλημα. Ήταν ανάμεικτα τα συναισθήματα γιατί περνάς από κάτι σε κάτι άλλο. Είναι λίγο περίεργο. Το κατάλαβα ότι δεν πηγαίνω μόνο για ύπνο. Μου έκανε “επίθεση” και παντρευτήκαμε».