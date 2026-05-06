Μάρκο Ρούμπιο: «Δεν υπάρχει πετρελαϊκός αποκλεισμός της Κούβας» – Εντείνονται οι εντάσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο αρνήθηκε ότι οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει πετρελαϊκό αποκλεισμό στην Κούβα, παρά τις απειλές της κυβέρνησης Τραμπ για επιβολή δασμών σε οποιαδήποτε χώρα προμηθεύει πετρέλαιο στο νησί.

«Δεν υπάρχει πετρελαϊκός αποκλεισμός της Κούβας, per se», δήλωσε ο Ρούμπιο σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, αναφερει το Anadolu.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Κούβα λάμβανε στο παρελθόν δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα και μεταπωλούσε μεγάλο μέρος του για οικονομικό όφελος.

«Η Κούβα έπαιρνε δωρεάν πετρέλαιο από τη Βενεζουέλα. Περίπου το 60% αυτού του πετρελαίου το μεταπωλούσε για μετρητά και δεν ωφελούσε καν τον λαό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Ρούμπιο, η βασική αιτία της ενεργειακής κρίσης στην Κούβα είναι ότι η Βενεζουέλα σταμάτησε να παρέχει δωρεάν πετρέλαιο στο νησί.

Η ενεργειακή κρίση στην Κούβα

Η Κούβα αντιμετωπίζει σοβαρή κρίση καυσίμων μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ στις 29 Ιανουαρίου να επιβάλει εμπάργκο πετρελαίου στο νησί.

Το σχετικό εκτελεστικό διάταγμα απειλεί με αμερικανικούς δασμούς οποιαδήποτε χώρα «που άμεσα ή έμμεσα πουλά ή παρέχει πετρέλαιο στην Κούβα».

Οι περιορισμοί έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, στις μεταφορές και στην οικονομία της χώρας, ενώ το τελευταίο διάστημα η Αβάνα προσπαθεί να εξασφαλίσει εναλλακτικές προμήθειες καυσίμων, κυρίως από τη Ρωσία.

«Η Κούβα είναι η επόμενη»

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα αφήσει να εννοηθεί ότι η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τον επόμενο στόχο της αμερικανικής στρατηγικής μετά τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Την περασμένη εβδομάδα δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Στον δρόμο της επιστροφής από το Ιράν θα φέρουμε ένα από τα μεγάλα αεροπλανοφόρα μας, ίσως το USS Abraham Lincoln, κοντά στις ακτές. Θα πουν “ευχαριστούμε πολύ, παραδινόμαστε”».

Παράλληλα, η κυβέρνηση Τραμπ συνεχίζει την πολιτική «μέγιστης πίεσης» προς την Αβάνα, με τον Ρούμπιο να χαρακτηρίζει επανειλημμένα την κατάσταση στην Κούβα «απαράδεκτη».

Ανθρωπιστική βοήθεια μέσω της Εκκλησίας

Ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τον Πάπα Λέοντα, σε επίσκεψη που σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποσκοπεί στην ενίσχυση των σχέσεων ΗΠΑ και Βατικανού.

Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ δήλωσε ότι σκοπεύει να συζητήσει και το ενδεχόμενο παροχής αμερικανικής ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Κούβα μέσω της Καθολικής Εκκλησίας.

«Είμαστε διατεθειμένοι να δώσουμε περισσότερη ανθρωπιστική βοήθεια στην Κούβα, ακόμη και μέσω της Εκκλησίας, αλλά το κουβανικό καθεστώς πρέπει να μας επιτρέψει να το κάνουμε», ανέφερε.