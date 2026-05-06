Νότια Κορέα: Νεκρός βρέθηκε ο δικαστής που καταδίκασε την πρώην Πρώτη Κυρία Κιμ Κέον Χι

Νεκρός βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Νοτιοκορεάτης δικαστής Σιν Τζονγκ-ο, ο οποίος είχε προεδρεύσει στη δίκη της πρώην Πρώτης Κυρίας της χώρας, Κιμ Κέον Χι, μόλις οκτώ ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δικαστής εντοπίστηκε νεκρός περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα στον χώρο του Ανώτατου Δικαστηρίου της Σεούλ.

Οι Αρχές κινητοποιήθηκαν όταν η κόρη του δήλωσε ότι δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί του. Η σορός του βρέθηκε στη βεράντα του πέμπτου ορόφου του κτιρίου του δικαστηρίου, στην περιοχή Σεότσο της Σεούλ, αναφέρει η Independent.

Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η αστυνομία ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Είχε αυξήσει την ποινή της πρώην Πρώτης Κυρίας

Ο Σιν Τζονγκ-ο είχε προεδρεύσει στην έφεση της Κιμ Κέον Χι, συζύγου του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γεόλ.

Το εφετείο ανέτρεψε προηγούμενη απόφαση που της είχε επιβάλει ποινή φυλάκισης 20 μηνών και αύξησε την ποινή σε τέσσερα χρόνια κάθειρξης, επιβάλλοντας παράλληλα πρόστιμο 50 εκατομμυρίων γουόν (περίπου 30.000 ευρώ).

Το δικαστήριο την έκρινε ένοχη για υπόθεση χειραγώγησης μετοχών, ενώ καταδικάστηκε επίσης για αποδοχή πολυτελών δώρων, μεταξύ των οποίων τσάντες Chanel και ένα κολιέ, από την Εκκλησία της Ενοποίησης.

Το δικαστήριο διέταξε ακόμη την επιστροφή διαμαντένιου κολιέ.

Σύμφωνα με την απόφαση:

«Η Κιμ άσκησε την επιρροή της ως Πρώτη Κυρία και διέπραξε δωροδοκία. Υπονόμευσε την εμπιστοσύνη του κοινού στη διαφάνεια της κυβέρνησης και προκάλεσε διχασμό στην κοινή γνώμη».

Η υπόθεση της Κιμ Κέον Χι

Η Κιμ βρίσκεται υπό κράτηση από τον Αύγουστο.

Αρχικά είχε καταδικαστεί τον Ιανουάριο σε 20 μήνες φυλάκισης για δωροδοκία, ενώ είχε αθωωθεί για άλλες κατηγορίες.

Κατηγορήθηκε επίσης ότι:

χειραγώγησε μετοχές μικρής κεφαλαιοποίησης

παρείχε παράνομη στήριξη σε υποψήφιο στις επαναληπτικές εκλογές του 2022

έλαβε δωρεάν δημοσκοπήσεις από αυτοαποκαλούμενο πολιτικό μεσάζοντα

Η ομάδα ειδικών εισαγγελέων έχει ήδη προσβάλει την απόφαση του εφετείου, ζητώντας ποινή φυλάκισης 15 ετών.

Οι υποθέσεις του πρώην προεδρικού ζεύγους

Η υπόθεση αποτελεί μέρος σειράς δικαστικών ερευνών που αφορούν το πρώην προεδρικό ζεύγος μετά την κρίση του στρατιωτικού νόμου το 2024.

Ο πρώην πρόεδρος Γιουν Σουκ Γεόλ απομακρύνθηκε από την εξουσία τον Απρίλιο του 2025 και τον Φεβρουάριο καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη για οργάνωση εξέγερσης που συνδέθηκε με την επιβολή στρατιωτικού νόμου.