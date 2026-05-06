ΗΠΑ: Θανατική ποινή για τον οδηγό της FedEx που απήγαγε και δολοφόνησε την 7χρονη Athena

Σε θάνατο καταδικάστηκε ο οδηγός της FedEx, Τάνερ Χόρνερ, για την απαγωγή και τη δολοφονία της 7χρονης Athena Strand στο Τέξας, σε μία υπόθεση που είχε συγκλονίσει τις ΗΠΑ.

Ο 34χρονος είχε παραδεχθεί την ενοχή του για ανθρωποκτονία και απαγωγή στις 7 Απριλίου, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη του.

Οι ένορκοι χρειάστηκαν μόλις δύο ώρες και 50 λεπτά για να αποφασίσουν ότι ο Χόρνερ πρέπει να οδηγηθεί στη θανατική ποινή, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η απαγωγή της μικρής Athena

Το έγκλημα σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 2022 στην πόλη Paradise του Τέξας.

Ο Χόρνερ πραγματοποιούσε παραδόσεις δεμάτων όταν έφτασε στο σπίτι της οικογένειας της Athena Strand κρατώντας ένα κουτί με κούκλες Barbie, που προοριζόταν για χριστουγεννιάτικο δώρο της 7χρονης.

Σύμφωνα με τις αρχές, άρπαξε το παιδί, το έβαλε μέσα στο φορτηγό της FedEx και έκλεισε την πόρτα.

Η μικρή Athena πάλεψε για τη ζωή της μέσα στο όχημα πριν ο δράστης τη στραγγαλίσει και εγκαταλείψει το σώμα της σε χείμαρρο περίπου 14 χιλιόμετρα μακριά από το σπίτι της.

Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης

Κατά τη διάρκεια της δίκης, οι ένορκοι άκουσαν αποσπάσματα από βίντεο και ηχητικά ντοκουμέντα που κατέγραφαν τις τελευταίες στιγμές της Athena.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, ο Χόρνερ αποκαλούσε το παιδί «sweetie» (γλυκούλα) και προσπαθούσε να της μιλήσει ήρεμα, ρωτώντας την την ηλικία της, σε ποιο σχολείο πηγαίνει και ποιο είναι το όνομα της δασκάλας της.

«Είσαι απαγωγέας; Γιατί μου το κάνεις αυτό;»

Σε ηχητικό που παρουσιάστηκε στο δικαστήριο, η Athena ακούγεται να ρωτά:

«Είναι αυτό το σπίτι σου;»

Ο Χόρνερ απαντά:«Όχι, δεν μένω εδώ γύρω».

Ο Χόρνερ απαντά:«Όχι, δεν μένω εδώ γύρω». Λίγο αργότερα, η 7χρονη τον ρωτά: «Πού πάμε; Τι κάνεις;»

Και εκείνος απαντά: «Θα κάνουμε παρέα για λίγο».

Σύμφωνα με το δικαστήριο, ο δράστης ζήτησε από το παιδί να βγάλει την μπλούζα του και την έκανε να σωπάσει όταν εκείνη άρχισε να κλαίει και να ζητά τη μητέρα της.

Σε μία από τις πιο σοκαριστικές στιγμές του ηχητικού, η Athena τον ρωτά μέσα σε λυγμούς: «Είσαι απαγωγέας; Γιατί μου το κάνεις αυτό;»



Ο Χόρνερ απαντά: «Επειδή είσαι όμορφη. Το ξέρεις αυτό;»

«Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Athena»

Μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο θείος της 7χρονης, Elijah Strand, στράφηκε προς τον δράστη μέσα στην αίθουσα του δικαστηρίου και είπε: «Θέλω να ξέρεις ότι δεν είσαι τίποτα. Είσαι μια υποσημείωση στην ιστορία της Athena».

Και συνέχισε: «Το όνομά της θα μείνει για πάντα στη μνήμη όλων. Το δικό σου θα ξεχαστεί».



Ο ίδιος περιέγραψε τη μικρή Athena ως ένα παιδί γεμάτο γέλιο, καλοσύνη και όνειρα που δεν πρόλαβε ποτέ να ζήσει.

«Γι’ αυτό υπάρχει η θανατική ποινή στο Τέξας»

Κατά την αγόρευσή του, ο εισαγγελέας James Stainton χαρακτήρισε τη μικρή Athena «μαχήτρια» για όσα υπέμεινε πριν από τον θάνατό της.

Μπροστά στους ενόρκους άφησε πάνω στο τραπέζι τα παπούτσια που φορούσε ο Χόρνερ την ημέρα της δολοφονίας και δήλωσε:

«Αυτά χρειάστηκαν για να της αφαιρέσει τη ζωή».

Ο εισαγγελέας ανέφερε επίσης ότι ο Χόρνερ είναι «ο λόγος που υπάρχει ακόμη η θανατική ποινή στο Τέξας» και « η απόδειξη ότι υπάρχει κακό στην κοινωνία».



Τι έδειξε η ιατροδικαστική εξέταση

Η ιατροδικαστής Jessica Dwyer κατέθεσε ότι η Athena πέθανε από τραύματα αμβλέος αντικειμένου, ασφυξία και στραγγαλισμό.

Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση ανέφερε ότι το σώμα της δεν έφερε ενδείξεις σεξουαλικής κακοποίησης.

Ωστόσο, πρώην αναλύτρια εγκληματολογικών εργαστηρίων της πολιτείας του Τέξας κατέθεσε ότι βρέθηκε ανδρικό DNA σε δείγματα από το κουτί συλλογής πειστηρίων βιασμού (rape kit) της 7χρονης.

Ο ισχυρισμός για το alter ego «Zero»

Ο Χόρνερ είχε αρχικά ισχυριστεί ότι χτύπησε κατά λάθος τη μικρή με το βαν και ότι τη στραγγάλισε πανικόβλητος.

Οι εισαγγελείς χαρακτήρισαν αυτόν τον ισχυρισμό «απόλυτο ψέμα», επισημαίνοντας ότι σε βίντεο η Athena φαίνεται μέσα στο φορτηγό ζωντανή και χωρίς εμφανή τραύματα.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο ίδιος ο δράστης οδήγησε τους αστυνομικούς στο σημείο όπου είχε εγκαταλείψει το σώμα της.

Κατά την ανάκριση φέρεται επίσης να είπε ότι ένα alter ego του με το όνομα «Zero» «πήρε τον έλεγχο» όταν δεν κατάφερε να ηρεμήσει το παιδί.

Ο Χόρνερ θα μεταφερθεί πλέον στη φυλακή Allan B. Polunsky Unit στο Τέξας, όπου κρατούνται οι θανατοποινίτες, ενώ δεν έχει ακόμη οριστεί ημερομηνία εκτέλεσης.