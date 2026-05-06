Σπήλιος Λιβανός: «Έγινα θύμα για να δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα» – ΣΥΡΙΖΑ: «Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων»

«Έγινα θύμα για να δημιουργήσουν πολιτικό ζήτημα και να το φέρουν στη Βουλή» υποστήριξε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπήλιος Λιβανός, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μιλώντας το βράδυ της Τρίτης (5/5) στο Action24, ο κ. Λιβανός χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως έναν «διαχρονικό προβληματικό φορέα», επισημαίνοντας ότι οι δυσλειτουργίες του υφίστανται εδώ και χρόνια. Συμπλήρωσε πως δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά αποτέλεσε μέρος της λύσης, καθώς ανέδειξε κρίσιμα ζητήματα και έλαβε μέτρα για την αποκατάσταση οικονομικών απωλειών προερχόμενων από παράνομες επιδοτήσεις.

Ο βουλευτής της ΝΔ άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την για μικροπολιτικούς χειρισμούς που δεν συμβάλλουν επί της ουσίας στη βελτίωση του οργανισμού. Επισήμανε πως η συζήτηση έχει εκτραπεί σε φήμες σχετικά με συνεργάτες και βουλευτές, απομακρυνόμενη από τον στόχο της λειτουργικής αναμόρφωσης του οργανισμού.

Σχετικά με τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για την υπόθεση, ο κ. Λιβανός δήλωσε πως «100% δεν θέλει να γίνει προανακριτική» καθώς όπως είπε δεν υπάρχει εναντίον του επίσημη κατηγορία στη δικογραφία που έχει αποσταλεί στη Βουλή. Τόνισε ότι περιγράφει πιθανές πράξεις χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένες κατηγορίες και υποστήριξε ότι η ευθύνη αξιολόγησης των στοιχείων πλέον βαραίνει τους βουλευτές.

«Κατηγορούμαι από τους ίδιους τους ψηφοφόρους μου ότι δεν κάνω ρουσφέτια»

Απαντώντας στις αιχμές περί «ρουσφετιών», ο κ. Λιβανός ξεκαθάρισε ότι δεν πιστεύει σε τέτοιες πρακτικές. «Κατηγορούμαι από τους ίδιους τους ψηφοφόρους μου ότι δεν κάνω ρουσφέτια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

ΣΥΡΙΖΑ: Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων

«Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, σχολιάζοντας την τηλεοπτική παρουσία του κ. Λιβανού στο Action24.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Ο Σπήλιος Λιβανός στο Action24 για ακόμη μια φορά επέμενε στη γραμμή της «εξυπηρέτησης αγροτών με γραφειοκρατικά προβλήματα» και συμπλήρωσε πως «οι ψηφοφόροι μου με κατηγορούν ότι δεν κάνω ρουσφέτια». Για τον κ. Λιβανό ο ρόλος του μεσάζοντα είναι αυτονόητη υποχρέωση του βουλευτή, αλλά και του υπουργού. Να θυμίσουμε ότι η Ευρωπαία Εισαγγελέας στο Forum των Δελφών μίλησε για σοβαρά εγκλήματα στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Επίσης, ο πρώην Υπουργός παρουσίασε την ευρωπαϊκή εισαγγελική έρευνα ως παράγοντα «κουτσομπολιού» και αποπροσανατολισμού.

Αρνήθηκε κατηγορηματικά να ελεγχθεί από τη Δικαιοσύνη για τα όσα αναφέρονται στις δικογραφίες και κρύφτηκε χωρίς αιδώ πίσω από το Άρθρο 86 του Συντάγματος, που δήθεν η ΝΔ θέλει να αναθεωρήσει. Βέβαια, αναφέρθηκε μόνο σε μία από τις 10 περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται. Ξέχασε, όμως, να απολογηθεί για τις υπόλοιπες εννιά, όπου, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφονται στην πρόταση ΣΥΡΙΖΑ – ΝΕΑΡ, εμπλέκεται σε υποθέσεις με παρεμβάσεις για ακύρωση ελέγχων, αλλοίωση στοιχείων, αποφυγή κυρώσεων και διατήρηση επιδοτήσεων υπέρ φίλων και ψηφοφόρων της ΝΔ.

Ζητάμε όλες οι δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να ελεγχθούν με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και για όσους υπάρχουν επαρκή στοιχεία να φτάσουν να κριθούν στη δικαιοσύνη.

Το ότι η κυβερνητική πλειοψηφία έχει γίνει μια συμπαγής ομάδα συγκάλυψης και μπαζώματος σκανδάλων, ότι αρνούνται να κάνουν προανακριτικές επιτροπές και, όπου υποχρεώνονται, βάζουν μια σειρά εμπόδια στην ομαλή λειτουργία τους και την αναζήτηση της αλήθειας και στη συνέχεια πάνε στα κανάλια και πανηγυρίζουν για την απαλλαγή τους, είναι μια πρακτική που δεν χρειάζεται περαιτέρω σχολιασμό.

Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων, που ο ένας κρατάει τον άλλον και έχουν κάνει τη συγκάλυψη καθημερινή πρακτική.

Αλήθεια, πού έχει χαθεί η κα. Αραμπατζή, που πήρε την πρωτοβουλία να ζητήσει τη σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής, προκειμένου να ελεγχθεί και να αποδείξει την αθωότητά της, δηλώνοντας ότι δεν έχει τίποτα να φοβηθεί;

Γιατί η ΝΔ πανηγυρίζει όταν αίρονται οι ασυλίες των βουλευτών της για να ελεγχθούν για τις δικογραφίες του ΟΠΕΚΕΠΕ και κωφεύει όταν πρόκειται για υπουργούς;»