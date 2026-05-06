Κανάρια νησιά: Αρνούνται να αφήσουν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

Κανάρια νησιά
Φωτογραφία: Reuters

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από ένα ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού hantavirus να δέσει στο αρχιπέλαγος, δήλωσε την Τετάρτη ο ηγέτης της, Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο Κλαβίχο στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να συζητήσουν το θέμα. Ο Κλαβίχο ηγείται ενός συνασπισμού με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα – την κύρια αντιπολίτευση στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο ισπανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει στην Τενερίφη, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας. Το υπουργείο δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Χανταϊός στο κρουαζιερόπλοιο: Εντοπίστηκε το σπάνιο στέλεχος που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο

Χρόνιος πόνος: Οι επιστήμονες εντόπισαν πιθανό «διακόπτη» στον εγκέφαλο που τον σταματά

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 510 μόνιμες προσλήψεις στο ΕΣΥ: Τι ώρα λήγει σήμερα η προθεσμία για την επίκληση δικαιολογητικών

Στο προσκήνιο του διεθνούς θαλάσσιου τουρισμού οι Μικρές Κυκλάδες

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους

Εκστρατεία phishing πλήττει πάνω από 80 οργανισμούς με τη χρήση των εργαλείων RMM SimpleHelp και ScreenConnect
περισσότερα
12:36 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μάζης στον Realfm 97,8 για Τραμπ: Χειρίζεται την κατάσταση πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, αλλοπρόσαλλο και αντιφατικό

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην εκπομπή του Νίκ...
12:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ραγδαία αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια σε Ελλάδα και Ευρώπη – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕ

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών έχει αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης στα αστικά ...
12:12 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε «μονοσέλιδη» συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

Κοντά σε μία προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη νέων διαπραγ...
11:41 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Κρούσμα και στην Ελβετία – Άνδρας που επέβαινε στο κρουαζιερόπλοιο νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Ζυρίχης

Ένας άνδρας στην Ελβετία βρέθηκε θετικός στον χανταϊό. Αυτή τη στιγμή νοσηλεύεται στο Πανεπιστ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή