Κανάρια νησιά: Αρνούνται να αφήσουν το κρουαζιερόπλοιο να δέσει

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει σε ένα πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από ένα ξέσπασμα του θανατηφόρου ιού hantavirus να δέσει στο αρχιπέλαγος, δήλωσε την Τετάρτη ο ηγέτης της, Φερνάντο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο Κλαβίχο στον ραδιοφωνικό σταθμό COPE.

Πρόσθεσε ότι είχε ζητήσει επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να συζητήσουν το θέμα. Ο Κλαβίχο ηγείται ενός συνασπισμού με το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα – την κύρια αντιπολίτευση στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ.

Νωρίτερα την Τετάρτη, ο ισπανικός κρατικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας TVE μετέδωσε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει στην Τενερίφη, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας. Το υπουργείο δεν απάντησε αμέσως στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό.