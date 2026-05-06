Στα Κανάρια Νησιά θα καταπλεύσει το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού

Επιμέλεια: Σταύρος Ιωακείμ

Διεθνή Νέα

South Africa Hantavirus
Το ισπανικό υπουργείο Υγείας επιβεβαίωσε το βράδυ της Τρίτης ότι η Ισπανία θα υποδεχθεί στα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο «MV Hondius», στο οποίο έχουν εντοπιστεί κρούσματα χανταϊού.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ισπανική πλευρά θα αναλάβει την υποδοχή του πλοίου «σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις ανθρωπιστικές αρχές». Μόλις το κρουαζιερόπλοιο φτάσει στα Κανάρια Νησιά, ιατρικές ομάδες θα εξετάσουν και θα περιθάλψουν όλους τους επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος.

Οι ισπανικές αρχές θα οργανώσουν στη συνέχεια τη μεταφορά των επιβατών και του πληρώματος στις χώρες τους. Το υπουργείο Υγείας ανέφερε ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας ενημέρωσε την Ισπανία για την αδυναμία του Πράσινου Ακρωτηρίου να διαχειριστεί την επιχείρηση.

«Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξήγησε ότι το Πράσινο Ακρωτήριο δεν είναι σε θέση να πραγματοποιήσει αυτή την επιχείρηση», ανέφερε το υπουργείο Υγείας.

Το ισπανικό υπουργείο πρόσθεσε ότι τα Κανάρια Νησιά αποτελούν την πλησιέστερη περιοχή με τις απαραίτητες υποδομές για τη διαχείριση της κατάστασης.

«Τα Κανάρια Νησιά είναι η πλησιέστερη τοποθεσία με τις απαραίτητες υποδομές. Η Ισπανία έχει ηθική και νομική υποχρέωση να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους, μεταξύ των οποίων βρίσκονται και αρκετοί Ισπανοί πολίτες», κατέληξε.

Πηγή: Reuters

