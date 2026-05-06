Κυριάκος Βελόπουλος: Η Συμφωνία για τη Βόρεια Μακεδονία είναι εθνικά επιζήμια

«Οι Συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν είναι εθνικά επιζήμιες. Ο πλανήτης δεν είναι καλά και δεν βλέπω καλά τα πράγματα» δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, στην εκπομπή Off The Record της ΕΡΤ.

Ο κ. Βελόπουλος αναφέρθηκε στο πολιτικό σκηνικό και υποστήριξε ότι το βασικό δίλημμα της εποχής δεν είναι το «αριστερά–δεξιά», αλλά η αντιπαράθεση ανάμεσα σε φτωχούς και πλούσιους.

«Το ταξικό δίλημμα του 21ου αιώνα είναι οι φτωχοί και οι πλούσιοι και βλέπουμε κόμματα που θεωρούνται αριστερά ή σοσιαλιστικά ή θεωρούνται δεξιά να υποστηρίζουν αναφανδόν μια παγκοσμιοποίηση, μια πλουτοκρατία με την οποία είμαστε απέναντι» τόνισε ο κ. Βελόπουλος. «Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι καπιταλιστής, να έχει μια επιχείρηση, να βγάζει τα λεφτά του και να μην μοιράζει τα λεφτά του, όπως έλεγε ο κομμουνισμός. Θέλω και ο αριστερός να έχει το δικαίωμα να είναι πατριώτης».

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης έθεσε επίσης ζήτημα διαφάνειας στον δημόσιο βίο, εστιάζοντας στο «πόθεν έσχες» των πολιτικών προσώπων. Παράλληλα, αναφέρθηκε σε φαινόμενα κομματικών διορισμών και σε μια «επαγγελματική πολιτική ελίτ», υποστηρίζοντας ότι πολλοί πολιτικοί δεν έχουν εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, ο κ. Βελόπουλος άσκησε κριτική σε κορυφαία πολιτικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης. Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην πολιτική του διαδρομή, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής του στο ΛΑΟΣ του Γιώργου Καρατζαφέρη.

«Η διαφορά της Ελληνικής Λύσης από τα υπόλοιπα κόμματα είναι ότι δεν περνάει τον ελληνικό λαό για ηλίθιο. Εγώ δεν περνάω τους Έλληνες για ηλίθιους, όπως περνάνε οι υπόλοιποι για ηλίθιους τους Έλληνες» τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης.

Αναφερόμενος στη Συμφωνία των Πρεσπών, ο κ. Βελόπουλος εξέφρασε εκ νέου την αντίθεσή του στη χρήση του όρου «Μακεδονία» από τη Βόρεια Μακεδονία και έκανε λόγο για πιθανές μελλοντικές γεωπολιτικές εντάσεις.

«Αυτό που έρχεται θα το αντιμετωπίσει η επόμενη γενιά. Οι Συμφωνίες γίνονται για να αλλάζουν όταν είναι εθνικά επιζήμιες. Η συμφωνία του Τσίπρα είναι εθνικά επιζήμια» δήλωσε. Παράλληλα, ανέφερε ότι, όταν η Ελληνική Λύση γίνει κυβέρνηση, θα λάβει αντίμετρα απέναντι στη Βόρεια Μακεδονία.

Σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης εμφανίστηκε επιφυλακτικός απέναντι σε ορισμένες ευρωπαϊκές συμμαχίες. Ο ίδιος έδωσε έμφαση στις σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, ενώ άσκησε κριτική στην ευρωπαϊκή στρατηγική σε ζητήματα ενέργειας και άμυνας.

Με τις τοποθετήσεις του, ο Κυριάκος Βελόπουλος παρουσίασε τις βασικές θέσεις της Ελληνικής Λύσης για την εσωτερική πολιτική, τη διαφάνεια, τη Συμφωνία των Πρεσπών και τις διεθνείς συμμαχίες της χώρας.