Στο Πεκίνο ο Ιρανός ΥΠΕΞ για συνομιλίες με τον Κινέζο ομόλογό του

Στο Πεκίνο έφτασε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, σύμφωνα με τα ιρανικά πρακτορεία ειδήσεων Tasnim και Fars.

Ο Αμπάς Αραγτσί έφτασε στην κινεζική πρωτεύουσα επικεφαλής διπλωματικής αποστολής από την Τεχεράνη, ενόψει των προγραμματισμένων συνομιλιών με τον Κινέζο ομόλογό του, Ουάνγκ Γι.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να συζητήσει με τον Κινέζο ομόλογό του ζητήματα που αφορούν τις διμερείς σχέσεις, καθώς και τις περιφερειακές και διεθνείς εξελίξεις.

Πηγή: AFP