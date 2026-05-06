Τραμπ: Προσωρινή παύση του «Project Freedom» εν μέσω διαπραγματεύσεων με το Ιράν

Την προσωρινή παύση της επιχείρησης Project Freedom, η οποία αφορά την ασφαλή διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και αιτήματα τρίτων χωρών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε πλήρη ισχύ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ γνωστοποίησε ότι η αμερικανική πρωτοβουλία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ θα διακοπεί προσωρινά. Όπως ανέφερε, η απόφαση ελήφθη «για να δούμε αν μια συμφωνία με το Ιράν μπορεί να οριστικοποιηθεί». Παράλληλα, σημείωσε ότι η κίνηση αυτή έγινε κατόπιν «αιτήματος του Πακιστάν και άλλων χωρών».

Σε ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος υπογράμμισε: «Με βάση το αίτημα του Πακιστάν και άλλων χωρών, τη σημαντική στρατιωτική επιτυχία που είχαμε κατά τη διάρκεια της εκστρατείας εναντίον του Ιράν και την πρόοδο προς μια πλήρη και τελική συμφωνία με εκπροσώπους του Ιράν, συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα παύσει για σύντομο χρονικό διάστημα, ώστε να διαπιστωθεί αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Η ανακοίνωση έγινε σε περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, καθώς νωρίτερα σημειώθηκε περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το UKMTO, το πλοίο επλήγη «από άγνωστο βλήμα», χωρίς να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την προέλευση ή τις συνέπειες της επίθεσης.

Η προσωρινή παύση της επιχείρησης Project Freedom εντάσσεται στο πλαίσιο των διπλωματικών προσπαθειών για αποκλιμάκωση της έντασης με το Ιράν. Παρά τη διακοπή της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, ο Ντόναλντ Τραμπ ξεκαθάρισε ότι ο ναυτικός αποκλεισμός παραμένει σε ισχύ. Με αυτόν τον τρόπο, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν την πίεση προς την Τεχεράνη, ενώ παράλληλα εξετάζουν την πιθανότητα επίτευξης συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο Μάρκο Ρούμπιο, σε συνέντευξη Τύπου στον Λευκό Οίκο, υποστήριξε ότι η επιθετική φάση της σύγκρουσης έχει ολοκληρωθεί.

«Η επιχείρηση Επική Οργή έχει τελειώσει, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος στο Κογκρέσο. Έχουμε ξεπεράσει αυτή τη φάση», δήλωσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.

Ο Μάρκο Ρούμπιο τόνισε ότι οι ΗΠΑ ενεργούν πλέον αμυντικά. «Απαντούμε μόνο εάν δεχτούμε επίθεση. Πρόκειται για μια αμυντική επιχείρηση. Αν δεν δεχτούν πυρά τα πλοία και δεν δεχτούμε πυρά εμείς, δεν ανοίγουμε πυρ, αλλά αν μας πυροβολήσουν θα ανταποδώσουμε», ανέφερε.

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών σημείωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επαφή με πλοία που επιθυμούν να εξέλθουν από τον Περσικό Κόλπο. Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είχε δηλώσει ότι «εκατοντάδες» πλοία περιμένουν για να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, γεγονός που αναδεικνύει την πίεση στη διεθνή ναυσιπλοΐα.

Ο Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε το Ιράν «να αποδεχτεί την πραγματικότητα», επισημαίνοντας ότι οι ειδικοί απεσταλμένοι Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ συνεχίζουν να εργάζονται για διπλωματική λύση.

Όπως ανέφερε, στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων δεν βρίσκεται μόνο ο εμπλουτισμός ουρανίου, αλλά και η τύχη των πυρηνικών υλικών που παραμένουν θαμμένα και προσβάσιμα από το Ιράν.

«Ο πρόεδρος ήταν σαφής ότι δεν αφορά μόνο τον εμπλουτισμό, αλλά και το τι συμβαίνει με το υλικό που είναι βαθιά θαμμένο και στο οποίο έχουν ακόμη πρόσβαση οι Ιρανοί», υπογράμμισε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο εξέφρασε την ελπίδα ότι η Κίνα θα ασκήσει πίεση στο Ιράν, προκειμένου να αλλάξει στάση στα Στενά του Ορμούζ. Παράλληλα, προειδοποίησε ότι οι ενέργειες της Τεχεράνης οδηγούν σε διεθνή απομόνωση.

Αναφερόμενος στο προσχέδιο ψηφίσματος που προωθεί η Ουάσινγκτον στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ο Αμερικανός ΥΠΕΞ σημείωσε ότι έχουν γίνει «προσαρμογές», ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενο βέτο από τη Μόσχα και το Πεκίνο.