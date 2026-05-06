Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος: Θέλουμε τον τίτλο σαν τρελοί, στόχος είναι σύντομα να γίνει το Final-4 στο ΣΕΦ

Ο Ολυμπιακός νίκησε τη Μονακό με 105-82, έκανε το 3-0 στη σειρά και προκρίθηκε για 15η φορά στην ιστορία του στο Final Four της Euroleague. Η ομάδα του Πειραιά θα διεκδικήσει στις 22 Μαΐου, στο Telekom Center Athens, την πρόκριση στον τελικό απέναντι στη Φενέρμπαχτσε ή τη Ζάλγκιρις. Ο τελικός θα διεξαχθεί στις 24 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να στοχεύει στην κατάκτηση της τέταρτης Euroleague της ιστορίας του.

Μετά την πρόκριση, οι πρόεδροι της ΚΑΕ Ολυμπιακός, Γιώργος Αγγελόπουλος και Παναγιώτης Αγγελόπουλος, συνεχάρησαν την ομάδα και αναφέρθηκαν στην πορεία της προς το Final Four. Οι δύο διοικητικοί ηγέτες του Ολυμπιακού μίλησαν για το επίτευγμα των πέντε συνεχόμενων παρουσιών στην τελική φάση της διοργάνωσης, για τη σύγκριση με την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, για το ενδεχόμενο διεξαγωγής Final Four στο νέο ΣΕΦ, αλλά και για το σύστημα με το οποίο κρίνεται ο τίτλος στην Euroleague.

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος ανέφερε: «Συγχαρητήρια στην ομάδα. Καταπληκτική χρονιά μέχρι αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα να πάει μία ομάδα σε πέντε συνεχόμενα Final Four. Δεν έχει πάει καμία άλλη ομάδα, εκτός από την ΤΣΣΚΑ με άλλη δομή της Ευρωλίγκας τότε. Από τις ομάδες που παίζουν ακόμη στη διοργάνωση, ο Ολυμπιακός είναι η μόνη ομάδα που το έχει κάνει. Τερματίσαμε στην πρώτη θέση. Παίζουμε, νομίζω, το καλύτερο μπάσκετ. Δεν είναι απλά ένα Final Four. Βλέπεις μία πορεία, μία διαδρομή και ελπίζουμε να φτάσουμε μέχρι το τέλος, στην κορυφή της Ευρώπης».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος δήλωσε: «Είναι ιστορικό το επίτευγμα, τα πέντε συνεχόμενα Final Four σε αυτήν την εποχή της Ευρωλίγκας, με τόσα παιχνίδια, που ακόμα και ο τελευταίος μπορεί να κερδίσει τον πρώτο. Συγχαρητήρια στην ομάδα, σε όλους τους προπονητές και σε όλους γύρω από την ομάδα. Είναι τεράστιο το επίτευγμα. Δεν σταματάμε εδώ. Έχουμε διαβάσει άπειρες φορές ότι πηγαίνουμε στα Final Four και δεν παίρνουμε τον τίτλο. Αυτό που μας έχει διδάξει η εμπειρία τόσα χρόνια είναι πως περιμένουμε τον αντίπαλό μας στον ημιτελικό. Ψυχραιμία, μεγαλύτερη ωριμότητα, περιμένουμε τον αντίπαλο στον ημιτελικό, τίποτα άλλο».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος στάθηκε και στο γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν θα αγωνιστεί στην έδρα του, ενώ αναφέρθηκε και στο ΣΕΦ: «Ο Ολυμπιακός έχει παίξει στη Μαδρίτη, στην Κωνσταντινούπολη, σε μεγάλες έδρες τόσα χρόνια. Ούτε φέτος είναι στην έδρα τη δική μας, οπότε δεν μπορεί να είναι ο Ολυμπιακός το φαβορί. Αυτό που πρέπει να γίνει σύντομα είναι να γίνει Final Four στο ΣΕΦ. Εμείς αυτό περιμένουμε, αυτό θέλουμε. Ξεκινάνε αμέσως οι εργασίες. Τώρα, το ότι είναι στην έδρα του αντιπάλου μας είναι μία ιδιαιτερότητα, όμως δεν νομίζω πως το σκέφτεται κανείς αυτό».

Ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος σχολίασε και την αυξημένη ζήτηση των φιλάθλων για το Final Four: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πως υπάρχει κόσμος που επειδή δεν θα πληρώσει αεροπορικά και ξενοδοχεία, δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα».

Στη συνέχεια, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος έκανε ειδική αναφορά στους παίκτες που έχουν συνδεθεί με τις πέντε συνεχόμενες παρουσίες του Ολυμπιακού σε Final Four: «Με αφορμή τις πέντε συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four, να πούμε πως υπάρχουν πέντε παίκτες, οι τρεις εκ των οποίων ενεργοί (ΜακΚίσικ, Γουόκαπ και Παπανικολάου), συν τον Φαλ και τον Λαρετζάκη, που είναι στην ομάδα, που έχουν βρεθεί και στις πέντε προκρίσεις. Πρέπει να τους αναφέρουμε σήμερα. Τους αξίζει ειδική μνεία, γιατί έχει αλλάξει το μπάσκετ. Έχει γίνει πιο γρήγορο. Εμείς το έχουμε ζήσει με υπομονή και πάντα με πίστη ότι αυτό που κάνουμε είναι το σωστό. Το ότι φτάσαμε πέρσι στο Άμπου Ντάμπι στον ημιτελικό και χάσαμε κανείς δεν μπορεί να το υπολογίσει. Ή ότι χάσαμε στον τελικό από τη Ρεάλ στο Κάουνας, είναι όλα μέρος του παιχνιδιού. Δεν έχεις συμβόλαιο με την επιτυχία. Αυτό που σε καταξιώνει είναι ότι συνεχίζεις να παλεύεις ό,τι και να συμβεί. Αυτό είναι που μας χαρακτηρίζει με τον αδερφό μου και με όλη τη φιλοσοφία της ομάδας που έχουμε περάσει».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε ότι η πορεία των τελευταίων ετών δεν ήταν εύκολη και τόνισε ότι ο Ολυμπιακός έχει σταθερή θέση στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ: «Τα πέντε αυτά χρόνια δεν ήταν ευθεία. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική, έχει δυσκολίες. Άλλο μπάτζετ στις αρχές τότε που ξεκινήσαμε. Ερχόταν η ομάδα από την Α2 και πήγε Final Four. Ήταν τρομερή επιτυχία, δεν μπορεί να ακυρωθεί η τότε επιτυχία. Το Final Four είναι επιτυχία. Ό,τι και να λέει ο κόσμος. Προφανώς θέλουμε τον τίτλο. Τώρα, αν θα μπει ένα σουτ ή όχι δεν μπορείς να το ξέρεις. Κάνουμε το παν όλοι μας, και εμείς και η ομάδα, για να έρθει αυτός ο τίτλος. Αλλά η καταξίωση του Ολυμπιακού στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι δεδομένη. Ότι όλοι θέλουμε τον τίτλο, να το πούμε, σαν τρελοί, το θέλουμε, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι’ αυτό. Προφανώς, η ζωή μας είναι αυτό».

Ο Γιώργος Αγγελόπουλος αναφέρθηκε και στο σύστημα διεξαγωγής της τελικής φάσης, εκφράζοντας την άποψη ότι οι σειρές αγώνων θα ήταν πιο δίκαιες: «Αν ήταν τελικοί σε σειρά αγώνων, θα είχαμε δύο παραπάνω τίτλους. Η ομάδα με την εικόνα που έχει και είχε τα τελευταία χρόνια δεν νομίζω πως μπορεί κάποιος να τη νικήσει σε σειρά πέντε αγώνων. Μας νίκησαν στα τελευταία δευτερόλεπτα, σε πέντε ματς; Το λένε και αντίπαλοι, παίκτες και προπονητές. Το μοντέλο του NBA είναι πιο δίκαιο και θεαματικό. Αυτό είναι το σύστημα, πρέπει να προσαρμοστείς και να παίξεις σε αυτό. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι. Σήμερα, η σειρά είναι καλύτερη και προτιμότερη. Το 2012, αν με ρώταγες, θα είχα άλλη γνώμη, αποκλείεται να είχαμε κερδίσει. Μην απαξιώνουμε τη μαγεία των Final Four».