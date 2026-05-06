Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Στενά του Ορμούζ
(AP Photo/Fatima Shbair)

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς λογαριασμός στο Χ που συνδέεται με το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι θα διασφαλιστεί «ασφαλής και σταθερή διέλευση» από την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι η διέλευση θα πραγματοποιείται «με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ».

Τι σημαίνουν τα «νέα πρωτόκολλα»

Η αναφορά στα «νέα πρωτόκολλα» δεν διευκρινίζεται, ωστόσο η φράση περί «εξουδετέρωσης των απειλών» εκτιμάται ότι συνδέεται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει το σχέδιο «Project Freedom».

Πρόκειται για την αμερικανική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε ανακοινωθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι αποφάσισε να αναστείλει την επιχείρηση λόγω της «μεγάλης προόδου» που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για μια «πλήρη και οριστική συμφωνία».

Στο επίκεντρο η ναυσιπλοΐα και η παγκόσμια αγορά ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κρίση στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ αρκετές χώρες και ναυτιλιακές εταιρείες είχαν περιορίσει ή αναστείλει προσωρινά διελεύσεις από την περιοχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

Στουρνάρας: Αυτές είναι οι βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου-Τι λέει για τις προκλήσεις

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σταθερή η πορεία του -Τι δείχνουν τα στοιχεία για νέες ρυθμίσεις και οφειλές

Γιατί οι γαλαξίες ήταν τόσο ενεργοί στο πρώιμο σύμπαν; Οι επιστήμονες ίσως είναι κοντά στην απάντηση

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...
περισσότερα
14:56 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ντόναλντ Τραμπ: Εάν το Ιράν δεν συμφωνήσει, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί

Με μια ιδιαίτερα σκληρή παρέμβαση μέσω της πλατφόρμας Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόν...
14:08 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επα...
13:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο...
12:54 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Τουρκία: Ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε τρα...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή