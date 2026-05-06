Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν λόγο για «ασφαλή διέλευση» στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν φαίνεται να κάνει βήματα προς την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ για τη διεθνή ναυσιπλοΐα, καθώς λογαριασμός στο Χ που συνδέεται με το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης ανέφερε ότι θα διασφαλιστεί «ασφαλής και σταθερή διέλευση» από την στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Στην ανάρτηση επισημαίνεται ότι η διέλευση θα πραγματοποιείται «με τις απειλές των επιτιθέμενων να έχουν εξουδετερωθεί και με νέα πρωτόκολλα σε ισχύ».

We thank captains & shipowners in Persian Gulf & Gulf of Oman for complying with Iran’s Strait of Hormuz regulations & contributing to regional maritime security. With aggressor’s threats neutralized & new protocols in place, safe, stable passage through SOH will be ensured. — فرماندهی نیروی دریایی سپاه (@niroo_daryayi) May 6, 2026

Τι σημαίνουν τα «νέα πρωτόκολλα»

Η αναφορά στα «νέα πρωτόκολλα» δεν διευκρινίζεται, ωστόσο η φράση περί «εξουδετέρωσης των απειλών» εκτιμάται ότι συνδέεται με την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να παγώσει το σχέδιο «Project Freedom».

Πρόκειται για την αμερικανική επιχείρηση συνοδείας εμπορικών πλοίων στα Στενά του Ορμούζ, η οποία είχε ανακοινωθεί μετά την κλιμάκωση της έντασης στην περιοχή και τις επιθέσεις κατά δεξαμενόπλοιων και εμπορικών πλοίων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι αποφάσισε να αναστείλει την επιχείρηση λόγω της «μεγάλης προόδου» που καταγράφεται στις διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη για μια «πλήρη και οριστική συμφωνία».

Στο επίκεντρο η ναυσιπλοΐα και η παγκόσμια αγορά ενέργειας

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες αρτηρίες παγκοσμίως, καθώς μέσω αυτών διέρχεται μεγάλο ποσοστό των παγκόσμιων εξαγωγών πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Η κρίση στην περιοχή έχει προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις αγορές ενέργειας και ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας, ενώ αρκετές χώρες και ναυτιλιακές εταιρείες είχαν περιορίσει ή αναστείλει προσωρινά διελεύσεις από την περιοχή.