Τουρκία: Ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έμαθε για την επίθεση ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Αττάλεια.

Πώς έγινε το περιστατικό

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου (52 ετών), βρέθηκε τραυματισμένος από όπλο στο γραφείο του μέσα σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Alanya της Αττάλειας.

Σύμφωνα με το Halk TV, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ιατρικές ομάδες και αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή μετά την αναφορά. Ο Τσαβούσογλου, ο οποίος αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν έρευνα στο γραφείο και στο βενζινάδικο όπου συνέβη το περιστατικό.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, μετέβη επίσης στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Τσαβούσογλου.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.