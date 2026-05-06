Τουρκία: Ο αδελφός του Μεβλούτ Τσαβούσογλου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση έπειτα από πυροβολισμούς

Ευανθία Τασσοπούλου

Διεθνή Νέα

cavusoglou

Ο Αϊντίν Τσαβούσογλου, αδελφός του πρώην υπουργού Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου, βρέθηκε τραυματισμένος από πυροβολισμούς. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ο οποίος έμαθε για την επίθεση ενώ βρισκόταν στο εξωτερικό, επιστρέφει στην Αττάλεια.

Πώς έγινε το περιστατικό

Ο επιχειρηματίας Αϊντίν Τσαβούσογλου (52 ετών), βρέθηκε τραυματισμένος από όπλο στο γραφείο του μέσα σε πρατήριο καυσίμων στην περιοχή Alanya της Αττάλειας.

Σύμφωνα με το Halk TV, ακούστηκαν πυροβολισμοί και ιατρικές ομάδες και αστυνομικοί στάλθηκαν στην περιοχή μετά την αναφορά. Ο Τσαβούσογλου, ο οποίος αναφέρθηκε ότι τραυματίστηκε σοβαρά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο και υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Οι δυνάμεις ασφαλείας διεξήγαγαν έρευνα στο γραφείο και στο βενζινάδικο όπου συνέβη το περιστατικό.

Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν, μετέβη επίσης στο νοσοκομείο για να ενημερωθεί για την κατάσταση της υγείας του Τσαβούσογλου.

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η αστυνομία εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα, χωρίς να έχει ακόμη διευκρινιστεί, αν πρόκειται για επίθεση ή ατύχημα. Η έρευνα συνεχίζεται σε πολλαπλά επίπεδα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα βαλλιστικών και τεχνικών εξετάσεων.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

5 συμπληρώματα διατροφής που είναι καλό να παίρνετε μετά τα 50 – Ποια να αποφεύγετε

Στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας για το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκου

ΑΑΔΕ: Διευρύνεται το ωράριο λειτουργίας του Τελωνειακού Σταθμού Μαυροματίου για τη θερινή περίοδο

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα για τον δείκτη

Ο Colin Angle και το στοίχημα των ρομπότ-συντρόφων – Το νέο εγχείρημα του δημιουργού της Roomba για να μειωθεί η μοναξιά τω...

Η κβαντική φάση που καταρρίπτει τους νόμους της συμμετρίας στους κρυστάλλους
περισσότερα
14:08 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Γάλλος ταυτοποιήθηκε ως κρούσμα – Είχε έρθει σε επαφή με ασθενή από το κρουαζιερόπλοιο κατά τη διάρκεια πτήσης προς το Γιοχάνεσμπουργκ

Ένας Γάλλος έχει ταυτοποιηθεί ως κρούσμα χανταϊού και είναι μεταξύ των ατόμων που ήρθαν σε επα...
13:43 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Τρεις επιβάτες απομακρύνθηκαν από το κρουαζιερόπλοιο – Λοιμωξιολόγοι από την Ολλανδία κατευθύνονται προς το MV Hondius

Τρεις επιβάτες, που πιστεύεται ότι έχουν προσβληθεί από τον χανταϊό, μεταφέρθηκαν από το πλοίο...
12:36 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Μάζης στον Realfm 97,8 για Τραμπ: Χειρίζεται την κατάσταση πολύ έξυπνα και ας τον λένε τρελό, αλλοπρόσαλλο και αντιφατικό

Για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και τη στάση του Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στην εκπομπή του Νίκ...
12:24 , Τετάρτη 06 Μαΐου 2026

Ραγδαία αύξηση των τροχαίων με ηλεκτρικά πατίνια σε Ελλάδα και Ευρώπη – Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΕ

Η ραγδαία αύξηση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών έχει αλλάξει τον τρόπο μετακίνησης στα αστικά ...
MUST READ

Χανταϊός: Τρεις νεκροί και χιλιάδες εγκλωβισμένοι επιβάτες σε κρουαζιερόπλοιο – Τα συμπτώματα και πώς μεταδίδεται

«Ήθελα απλώς να νιώσω καλά»: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 16 κιλά στα 49 της και ξαναβρήκε τη χαμένη της αυτοπεποίθηση

LIVE – 66η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή