Τεχεράνη: «Εξετάζουμε την πρόταση των ΗΠΑ» – Μέσω Πακιστάν θα δοθεί η απάντηση του Ιράν

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Το Ιράν εξετάζει επίσημα την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου που μαίνεται εδώ και δύο μήνες.

Όπως μετέδωσε την Τετάρτη το πρακτορείο ISNA, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαΐ, δήλωσε: «Η πρόταση των ΗΠΑ εξακολουθεί να εξετάζεται από το Ιράν και, αφού συνοψίσει τις απόψεις του, το Ιράν θα τις διαβιβάσει στην πακιστανική πλευρά».

«Πλησιάζουμε» σε συμφωνία

Πακιστανική πηγή που συμμετέχει στις ειρηνευτικές προσπάθειες επιβεβαίωσε στο Reuters ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε ένα μονοσέλιδο μνημόνιο για τον τερματισμό των εχθροπραξιών.

Ο ΥΠΕΞ του Πακιστάν, Ισάκ Ντάρ, σημείωσε ότι το Ισλαμαμπάντ εργάζεται για έναν μόνιμο τερματισμό των συγκρούσεων, ενώ η ίδια πηγή πρόσθεσε: «Θα το κλείσουμε αυτό πολύ σύντομα. Πλησιάζουμε».

Η «γραμμή» Αραγτσί και το τελεσίγραφο Τραμπ

Από το Πεκίνο, όπου συναντήθηκε με τον Κινέζο κορυφαίο διπλωμάτη Ουάνγκ Γι, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ξεκαθάρισε τις κόκκινες γραμμές της Τεχεράνης.

«Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά μας στις διαπραγματεύσεις. [Το Ιράν θα αποδεχθεί μόνο] μια δίκαιη και συνολική συμφωνία», σημείωσε.

Λίγες ώρες αργότερα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μέσω του Truth Social, έθεσε ένα ωμό τελεσίγραφο, προαναγγέλλοντας το τέλος του αποκλεισμού των Στενών του Ορμούζ μόνο υπό όρους.

«Αν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί, οι οποίοι, δυστυχώς, θα είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας και έντασης από ό,τι πριν», προειδοποίησε.

Λίγο αργότερα, μιλώντας στη New York Post, τόνισε πως είναι «πολύ νωρίς» για απευθείας συνομιλίες με την Τεχεράνη.

Το τέλος του «Project Freedom» και η αντίδραση των Φρουρών της Επανάστασης

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ανακοίνωσε την προσωρινή παύση της επιχείρησης συνοδείας δεξαμενόπλοιων στον Κόλπο, «Project Freedom», σημειώνοντας: «Συμφωνήσαμε αμοιβαία ότι, ενώ ο αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ, το Project Freedom θα διακοπεί για ένα σύντομο χρονικό διάστημα για να δούμε αν η συμφωνία μπορεί να οριστικοποιηθεί και να υπογραφεί».

Η Τεχεράνη ερμήνευσε την κίνηση αυτή ως υποχώρηση. Το πρακτορείο ISNA ανέφερε ότι οι ΗΠΑ απέτυχαν να επιτύχουν τους στόχους τους.

Το πρακτορείο Tasnim, που συνδέεται με τους Φρουρούς της Επανάστασης (IRGC), έγραψε χαρακτηριστικά: «Ο Τραμπ υποχωρεί».

Από την πλευρά τους, οι IRGC δήλωσαν ότι με το τέλος των «απειλών από τους επιτιθέμενους», η ασφαλής διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα είναι εφικτή.

Παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, ο Αραγτσί είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Σαουδάραβα ομόλογό του, τονίζοντας την ανάγκη να συνεχιστεί «το μονοπάτι της διπλωματίας μεταξύ των χωρών της περιοχής για την πρόληψη της εμφάνισης και της κλιμάκωσης των εντάσεων».

 

